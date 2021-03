‘TERASE NISU RASADNIK, U PROSTORIJAMA ŠKOLE SE SVAŠTA DOGAĐA’: Kozlevac o porastu novozaraženih i mogućem lockdownu

‘U školama su djeca i profesori 45 minuta u zatvorenom prostoru jedni kraj drugih, a u kafiću dolaze ljudi koji se znaju i na otvorenom sjede 10 ili 20 minuta. Škole su totalno druga priča’

Nakon ponovnog pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj, sve se glasnije govori o ponovnom lockdownu. No, kako je doznao Index, do zatvaranja županijskih granica i novog lockdowna ipak neće doći, ali će se postrožiti kontrole, posebno prema ugostiteljima.

“Opcija nam nije uvesti zabranu napuštanja mjesta prebivališta niti zatvoriti ugostitelje, ali moramo postrožiti kontrole jer se ljudi ne pridržavaju mjera. Ne može se dogoditi da jedni na drugima praktički sjede, da su terase zatvorene. Treba se poštivati propisana udaljenost. Nećemo zatvarati terase jer nije loše da ljudi sjede vani i da su na otvorenom. Nema smisla da se okupljaju po stanovima i zatvorenim prostorima jer je time rizik od zaraze znatno veći”, rekao je izvor za Index.

Dino Kozlevac, čelnik istarskog Stožera civilne zaštite odlučno tvrdi kako do zatvaranja terasa u Istri neće doći. Smatra kako problem nisu terase, već teretane, sportski i fitnes klubovi te škole, piše Glas Istre.

‘Terase nisu rasadnik virusa; u prostorima škole događa se svašta’

“Još u studenom smo se opirali zatvaranju terasa jer one nisu rasadnik pošto je to otvoreni prostor. Problem su škole i sportski klubovi, teretane, fitnesi… U školama su djeca i profesori 45 minuta u zatvorenom prostoru jedni kraj drugih, a u kafiću dolaze ljudi koji se znaju i na otvorenom sjede 10 ili 20 minuta. Škole su totalno druga priča”, istaknuo je Kozlevac. Također, tvrdi da nije moguć scenarij da Nacionalni stožer zatvori terase, pa da Istra to mora slušati.

“Božinović je rekao da se sve prebacuje na županije i mi ćemo voditi računa o tome. Trenutačno nismo ni u fazi razmišljanja o zatvaranju terasa”, rekao je Kozlevac, dodajući da će se pratiti ponašanje virusa iduća tri tjedna, nakon što se škole zatvore u ponedjeljak. “700 djece i nastavnika u Istri je u samoizolaciji. To znači da se u tom prostoru događa svašta. Ako mi to ne umrtvimo, za nekoliko dana ćemo imati 100 novih slučajeva na dan, ako ne i 150”, poručio je šef istarskog Stožera.

