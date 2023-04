Papa Franjo prihvatio je odreknuće zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića od upravljanja Zagrebačkom nadbiskupijom. Potvrdila je to jutros Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj, a Bozanića će naslijediti dosadašnji nadbiskup koadjutor iste nadbiskupije, Mons. Dražen Kutleša.

"To je bilo planirano čim je Kutleša imenovan nadbiskupom koadjutorom samo je bilo pitanje tajminga kada će se Bozanić povući, to je bila predviđena stvar. Da je neko veliko iznenađenje nije", kazao je za Danas.hr teolog Dalibor Milas. "Ovdje je dvije godine ranije malo za javnost možda je iznenađenje, ali za nas koje pratimo nije. Čim je došao Kutleša znalo se da je to za Bozanića gotova priča", napomenuo je.

'Franjin čovjek'

Milas kaže da se Kutleša već dva mjeseca praktički uvodi u službu pa će primopredaja biti samo administrativna stvar. Za novog nadbiskupa kaže da je 'Franjin čovjek'.

"Bozanićeva era je sada gotova, kreće nešto novo. Kutleša je Franjin čovjek, Franjin agent, možemo ga tako nazvati, čovjek koji dolazi s određenom agendom", kazao je Milas, dodajući kako je neobično da u Zagreb ponovno dolazi 'stranac'.

"Prvo je bio čovjek s Kvarnera, sada dolazi Hercegovac, to možda za zagrebački kler nije ugodno za primiti jer to znači da Vatikan nema baš povjerenja u svećenike Zagrebačke nadbiskupije", zaključuje Milas.