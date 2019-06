TEMPERATURE SVE BLIŽE 30 STUPNJEVA: Pravo ljeto napokon stiže, ali moguća je i kiša. Za meteoropate nemamo dobrih vijesti

Ponedjeljak bi trebao biti promjenjiv, a isto se očekuje do sredine tjedna

Dok je velik dio Europe uživao u vedrini, preko jugoistoka kontinenta premještali su se oblaci u sklopu visinske ciklone. Ona donosi vlagu i lokalne nestabilnosti. Premještat će se na istok pa će se nestabilno vrijeme zadržati još nekoliko dana, javlja RTL. Tako će sutra prijepodne na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti i na krajnjem jugu može pasti i malo kiše, vjerojatnije u gorskim predjelima. Najniža jutarnja temperatura na kopnu će biti od 10 do 16, na moru oko 18 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i malo toplije nego danas. Najviša će temperatura biti od 25 do 27 stupnjeva. Bit će sparno pa su mogući i mjestimični pljuskovi na širem karlovačkom i sisačkom području te u Moslavini. U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti djelomice sunčano, uz nešto veću vjerojatnost za pljuskove nego na zapadu. Na krajnjem istoku moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme uz pojačan sjeveroistočni vjetar. Bit će toplo uz temperaturu od oko 25 stupnjeva.

Povremeni pljuskovi posvuda

U srednjoj i južnoj Dalmaciji sutra poslijepodne bit će malo oblačnije i nešto svježije nego na sjeveru, uz povremene pljuskove ili slabu kišu. Puhat će slab, mjestimice pojačan sjeverozapadnjak, na jugu zapadnjak. Na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici poslijepodne će biti djelomice do pretežno sunčano. Sredinom dana u unutrašnjosti Istre, riječkom zaleđu i Gorskom kotaru mogući su lokalni pljuskovi. Temperatura u gorju će biti viša od današnje, od 21 do 25, drugdje od 26 do 28 stupnjeva. Puhat će slaba bura, a uz zapadnu obalu Istre i zapadnjak.

Prvi vrući dani

I u nastavku tjedna na kopnu će biti sunčano i sve toplije. Do srijede se očekuje nestabilno vrijeme uz poslijepodnevne pljuskove. U drugom dijelu tjedna će ipak stabilnije, ali i vjetrovitije. Za vikend su izgledni i prvi vrući dani. Ni na Jadranu do četvrtka neće biti posve stabilno. Pljuskovi iz unutrašnjosti spustit će se i do obale. Puhat će u početku slabo jugo koje će prema kraju tjedna jačati i donositi sve topliji zrak.

Idućih će dana biometeorološke prilike biti nepovoljnije. Rast temperature u kombinaciji s velikom vlagom u zraku negativno će djelovati na raspoloženje meteoropata, a kroničnim će bolesnicima pojačati tegobe.

