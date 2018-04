Ušli smo u tjedan koji nam donosi novu promjenu vremena.

Na istoku Hrvatske danas će još biti stabilno, ali ne i vedro kao što je bilo jučer. U tom dijelu Hrvatske navući će se djelomična naoblaka, puhat će slab jugozapadni vjetar, a temperature će se penjati i do 29 stupnjeva, kao da je kraj lipnja, stoji u HRT-ovoj prognozi.

U gorju i na sjevernom Jadranu ostat će pretežno sunčano uz slab vjetar koji bi tijekom poslijepodneva mogao ojačati na umjereni. Najviša temperatura bit će do 27 stupnjeva.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također će još danas ostati sunčano. Ujutro je mjestimice moguća magla, osobito prema otvorenom moru. Od sredine dana puhat će umjeren zapadnjak uz malo valovito more.



I na jugu Hrvatske bit će sunčano, poslijepodne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, a more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 °C.

Od sutra pak, druga priča. Na kopnu će već sutra biti nestabilno, a od četvrtka čak i još nestabilnije. Uz promjenjivu naoblaku očekuju se i lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u sjeverozapadnim i gorskim krajevima. U srijedu će opet biti većinom sunčano, ujutro ponegdje uz mogućnost magle. I dalje toplije od prosjeka, premda će u utorak i osobito petak temperatura biti niža, uz sjeverni vjetar.

U Dalmaciji ostaje toplo i sunčano, no utorak i četvrtak će također donijeti malo nestabilnosti, posebno na sjevernom Jadranu, a od petka će se nestabilnost proširiti i na Dalmaciju. Ujutro i iduća dva dana mogućnost lokalne sumaglice ili magle, a u četvrtak će zapuhati jugo, u petak bura.