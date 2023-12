Badnje jutro i prijepodne bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Na srednjem i južnom Jadranu i do pretežno vedro, povremeno uz nešto više oblaka. Vjetar na kopnu uglavnom slab, tek u gorju do umjeren jugozapadni, piše Danas.hr.

Na moru slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura između 2 i 4, ponegdje na kopnu i niža. Na moru od 7 u zaobalju do 11 ili 12 na obali i otocima. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Navečer će zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura oko 11 stupnjeva.

U zaleđu Dalmacije malo oblačnije

U Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi dio dana s duljim sunčanim razdobljima. Vjetar uglavnom slab, u noći do umjeren jugozapadnjak. I ovdje iznadprosječno toplo za doba godine.. do 14.

Dalmacija pretežno sunčana, u zaleđu samo malo oblačnije. I u nastavku dana puhat će do umjereno jugo, a temperatura između 14 i 17 stupnjeva.

Poslijepodne na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano, prolazno s više obala krajem dana. Uz obalu i prema otvorenom moru umjereno jugo, u Lici i Gorskom kotaru jugozapadnjak, navečer s jakim i olujnim udarima. U gorju 12-ak Celzija, uz more koji stupanj više.

Za Božić iznadprosječno toplo

Božić na kopnu djelomice, ponegdje i pretežno sunčan s temperaturama koje će se penjati do 15 stupnjeva.

Ostatak tjedna na kopnu bez većih promjena. Promjenjiva naoblaka, uglavnom suho, slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 2 i 5, ponegdje uz maglu.

Dnevni maksimalci između 11 i 14 stupnjeva.

Na Jadranu Božić djelomice sunčan, tek ponegdje s nešto više oblaka, prije svega na sjevernom dijelu.

U utorak, srijedu i četvrtak je oborina malo izglednija duž obale, a tek u petak ponegdje može pasti ozbiljnija kiša. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar s kojim će se živa u termometru penjati do čak 16 stupnjeva.

Dakle Badnjak djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčan, uglavnom suh i iznadprosječno topao. Sve u svemu idealan dan za boravak i druženja na otvorenom, šetnje i obilaženje adventa.