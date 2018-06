TEMPERAMENTNI MAMIĆ RASPLAKAO SE U INTERVJUU, ALI DECIDIRANO TVRDI: ‘Moja moć ne prestaje. Ja sam tu…’

‘Vi da ste šetali s menom od Dugog sela do Zaprešića vi bi mislili da se Gospa ukazala ili da se Michael Jackson digao iz groba. Više napravim selfieja i fotografiranja sa građanima kuda se krećem bilo gdje po svijetu nego svi celebrityji Hrvatske u proteklom stoljeću’, kaže Mamić

Zdravko Mamić jučer je, zajedno s bratom Zoranom Mamićem, Damirom Vrbanovićem i Milanom Pernarom, nepravomoćno osuđen za izvlačenje 116 milijuna kuna iz GNK Dinamo putem transfera hrvatskih reprezentativaca Luke Modrića i Dejana Lovrena. Gazda hrvatskog nogometa dan uoči presude otišao je u BiH, gdje namjerava ostati. I dalje je, tvrdi, šokiran presudom.

‘Već su me stavili pod nadzor. Danas su oko hotela bili ljudi u civilu. Oni rade svoj posao, ali ja sam siguran da oni mene imaju pod kontrolom i ja ću im biti dostupan’, rekao je Mamić u intervjuu za RTL. Ponovio je da presudu smatra atentatom na sebe i svoju obitelj.

‘Kako kaže uvaženi zastupnik u Hrvatskom saboru gosp. Hasanbegović – duboka država. Ovo je presudila i odigrala duboka država’, kazao je.

‘Premijer i predsjednica su divno umiveno lice’

Za predsjednicu i premijera tvrdi da nemaju kontrolu nad institucijama. ‘Ja mislim da su naš premijer i naša predsjednica divno umiveno lice koje predstavlja Hrvatsku, ali oni apsolutno nemaju kontrolu nad sustavom i institucijama. To kontroliraju neke druge sile, koje su to dokazale. Neću držati političke govore, konkretno ću reći za svoj slučaj, ne da mislim, nego znam da su zloupotrijebljene institucije i sustav’, rekao je.

Tvrdi da se zatvora ne boji, iako je u Remetincu bio u drugačije vrijeme. ‘Moja moć ne prestaje. Ja sam tu. Što se promijenilo u okolnostima? Ja sam u svojoj vlastitoj drugoj državi’, izjavio je i pojasnio: ‘Nisam ja moćan zbog imovine, nego zbog stava, prijatelja, ljubavi koja me okružuje. Mislim da rijetko tko na kugli zemaljskoj ima toliko ljubavi’, rekao je Mamić.

Za izjavu da će sam sebi presuditi kao što je i Slobodan Praljak, ako ga osude, kazao je da je izgovorena u afektu. ‘Izjavu koju sam rekao da ako mi se presudi da ću napraviti isto što i gospodin Praljak, to je više bila metafora, stilska figura. Ja sam katolik, to nikad ne bih napravio i ispričavam se svim katolicima, vjernicima koje sam uvrijedio time. Ali kažem, to je bila isključivo metafora’, kaže Mamić.

Smatra se najomiljenijim bićem u Hrvatskoj

Smatra da mu ljudi i dalje vjeruju i da ga šira javnost ‘ljubi svim bićem’. ‘Vi bi se jako iznenadili koliko ljudi vjeruju Zdravku Mamiću. Ja mogu dobiti na riječ što svi drugi ljudi ne mogu dobiti na nikakve garancije. Šira javnost je ta koja mene ljubi svim bićem. Ja sam najomiljenije biće u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vi da ste šetali s menom od Dugog sela do Zaprešića vi bi mislili da se Gospa ukazala ili da se Michael Jackson digao iz groba. Više napravim selfieja i fotografiranja sa građanima kuda se krećem bilo gdje po svijetu nego svi celebrityji Hrvatske u proteklom stoljeću’, kaže Mamić.

Svoje bivanje u BiH ne zove bijegom, već ‘izmiještanjem’. ‘Iako s time bi se dalo polemizirati, jer ja nisam pobjegao, ja sam i državljanin i BiH’, dodao je.

Razočaran u HDZ i Modrića

HDZ ga je, otkrio je, strašno razočarao, no i dalje bi političare ugostio u svojoj kući. ‘Pa ja bih bio privilegiran čovjek, čovječe Božji. Tko ne bi htio u ovoj Hrvatskoj da mu predsjednik ili premijer ili neki ministar bude gost u kući. Mogu reći da me zatrašujuće razočarao HDZ. Ja nisam član HDZ-a…’, rekao je.

Naposljetku se Mamić i rasplakao, pričajući o tome kako je njegova obitelj doživjela presudu. ‘Kćer mi je slomila srce. Ona je specifična, ima planine emocija. Kad sam čuo njen glas, rekao sam: ‘Zlato moje, nemoj mi slomiti srce’. Sa starijom kćeri sam jako lijepo razgovarao, ona je na praksi u inozemstvu… “Supruga mi je div, kakav ja nikad nisam u životu upoznao. To je žena koja je jedna i jedina. Majka mi je dosta slomljena’, rekao je.

Razočaran je i Lukom Modrićem. ‘On je morao sazvati press konferenciju u Madridu ili bilo gdje i reći: ‘To je laž, ovo je prava istina. Tu su moji roditelji, oni su bili sa mnom u javnobilježničkom uredu i mi smo se tako dogovorili’, rekao je.

Ne namjerava odustati od ‘top standarda’

Što se tiče budućnosti, Mamić je siguran da će mu biti blistava. ‘Vidim se, recimo, kao konobar u ovom hotelu. Ja ću standard imati kakav sam imao cijeli život, a to je top standard – najbolja odjeća, najbolja hrana, najbolji automobili, satovi’, pohvalio se.