TEKKA JE PONOVNO OTVORENA: ‘Opstat ćemo, da ne vjerujem, ne bih otvarao. Imat ćemo dostavu’

Zagrebački restoran Tekka, koji su inspektori u nedjelju zatvorili jer je stol za drive-in dostavu bio na javnoj površini, danas je ponovno otvorio svoja vrata. Vlasnik restorana, u kojem radi 17 ljudi, Mario Minder za N1 je izjavio kako će odsad raditi samo dostavu:

“Vrlo smo zadovoljni, brzo smo to riješili. Ne znam je li došlo do nesporazuma, ali sada je sve riješeno. Sada ćemo raditi samo dostavu. Otvorili su nam lokal, mi smo cilj postigli. Problem je bio u drive-inu, nismo mogli raditi drive-in. Čvrsto vjerujem da je došlo do kratkog spoja. Ako dobijem jasne upute, radit ću po tim uputama. Ispalo je da su ove koje smo prije imali nejasne”, rekao je Minder i dodao:

“Jasno je meni da je ovo novonastala situacija i da može doći do pogreške. Ali ne mora doći do veće pogreške. Ako budem trebao daljnja pojašnjenja, zvat ću Državni inspektorat.”

Što se tiče pregrada od pleksiglasa i sličnih ulaganja, Minder kaže da će se fokusirati na dostavu, budući da u ovakvim trenucima ne mogu raditi dodatna ulaganja.

‘Vjerujem da ćemo opstati’

“Ne možemo u ovakvim vremenima raditi ulaganja, borimo se za plaće. Promet nam je zbog Covida-19 pao za 90 posto. Ali zadržao sam sve radnike i prije mjera. Prijavio sam se na njih, ali prije mjera nije nitko dobio otkaz”, dodao je Minder.

Naglasio je i kako smatra da će njegov restoran opstati. “Opstat ćemo. Da to ne vjerujem, ne bih otvarao.”

Podsjetimo, Državni inspektorat proteklog je vikenda zatvorio 20 restorana u Zagrebu, Rijeci i drugim gradovima. Nakon toga ugostitelji su održali sastanak s glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pripremio je detaljnije upute vezane za rad ugostiteljskih objekata jer one ranije nekima nisu bile dovoljno jasne.