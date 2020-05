TEK SU (RE)STARTALI, I ODMAH GAF: Bernardić ‘posudio’ naziv koalicije, upozorili su ga – nije se dao smesti

Restart je naziv kampanje Hanza Medije i konzultantske kuće McKinsey koja se sastoji od niza okruglih stolova i stručnih dijaloga o gospodarskom oporavku Hrvatske nakon pandemije koronavirusa

Danas je predstavljena koalicija Restart, s kojom će SDP, HSS, HSU, Glas i Snaga zajednički izaći na parlamentarne izbore. No, pod istim nazivom je prije otprilike mjesec dana Hanza Media, u suradnji s konzultantskom kućom McKinsey započela kampanju koja se sastoji od niza okruglih stolova i stručnih dijaloga o gospodarskom oporavku Hrvatske nakon pandemije koronavirusa.

U HDZ-u su to odmah primijetili i dobro im se narugali na Facebooku, usput ih prozvavši plagijatorima: “Bernardić, Hrelja i Mrak Taritaš – RESTART KOALICIJA Stvarno MRAK. Žele potpuno novi početak za Lijepu Našu. Domovinski rat, NATO, EU, uspjeh u borbi protiv korone… Sve to treba restartati, pod njihovim vodstvom. Bolje rečeno plagirati kao što su plagirali i naziv koalicije iz akcije Jutarnjeg lista, vezane za nove tehnologije, koja traje već danima”.

SDP S JOŠ ČETIRI STRANKE FORMIRAO ‘RESTART KOALICIJU’, BERNARDIĆ KANDIDAT ZA PREMIJERA: ‘Naše ime je naš program’

HDZ KOMENTIRAO KOALICIJU OKUPLJENU OKO SDP-A: ‘Potrošeni plagijatorski kvartet nudi restart Hrvatske’

Bernardiću nije ništa sporno

Upravo su novinari Jutarnjeg zatražili objašnjenje od predsjednika SDP-a, Davora Bernardića koji je nastojao cijelu priču okrenuti u svoju korist. Poručio je kako je “sjajno što je Jutarnji počeo s time jer to pokazuje da je Hrvatska spremna za restart” i dodao da je ta riječ sve češće u upotrebi zato što HDZ u četiri godine nije proveo nijednu reformu.

“Projekt koji radite vi u Hanza Mediji, kao i to da se ova riječ uvukla u javni prostor, pokazuje kako su građani, mediji i ljudi koji žele promjene u Hrvatskoj svjesni da nam je potreban restart. Prije šest mjeseci sam u Saboru govorio o restartu i to ponavljam. A o novom početku govore Anka i Krešo. Dobro je da postoji konsenzus u Hrvatskoj o tome da nam treba restart. To je vjetar u leđa našem programu jer naš program je naše ime”, rekao je Bernardić koji ne vidi ništa sporno u “posuđivanju” imena koje se već koristi u druge svrhe.

MRSIĆ: ‘SDP-ova koalicija ne može ugroziti HDZ, izgleda je koalicija Škoro-Plenković’

Novi početak Hrvatske

Koalicija je, simbolično, predstavljena na Dan pobjede nad fašizmom, ujedno Dan Europe, kako bi se i time pokazala politička pripadnost.

“Restart je koalicija za novi početak Hrvatske. Ne možemo živjeti samo od turizma. Nismo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji, a korupcija je uzela zamah. Hrvatska u posljednje četiri godine nije provela nijednu reformu, a kriza je samo privremeno sve probleme stavila u drugi plan”, poručio je na predstavljanju šef SDP-a te potvrdio kako će on biti kandidat za premijera.

Nakon osvrta na stanje u zemlji, naglasio je da će koalicija Restart, ako dobije povjerenje građana na izborima, odmah krenuti s reformama koje uključuju rezanje broja ministarstava, općina i državne administracije, digitalizaciju i borbu protiv korupcije.

PREDSTAVLJEN PROGRAM ‘RESTART KOALICIJE’: ‘Rezat ćemo administraciju, broj županija i općina, ministarstava…’