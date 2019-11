TEK JE POČELO, A VEĆ FRCAJU ISKRE NA SVE STRANE: Kolinda optužuje Milanovića, on žestoko uzvraća, ali ni Škoro – ne šuti

Štrajk prosvjetara nametnuo se kao glavna tema u kampanji za predsjedničke izbore

Kolinda Grabar Kitarović optužila je Zorana Milanovića da je štrajk posljedica njegove Vlade. Odgovor nije dugo čekala. Bivši premijer ju je optužio za ”slizavanje” s Plenkovićevom Vladom i HDZ-om. Na kraju se uključio i Miroslav Škoro te dodao kako su krive obje Vlade. Prvo je predsjednica predstavila program na stranačkoj klauzuri. Družila se i sa ženama HDZ-a na 20. obljetnici Zajednice ”Katarina Zrinska”. Poslijepodne je svečano otvorila advent u vili Prekrižje. No, novinarima nije pojasnila što je mislila u jučerašnjem priopćenju kada je za štrajk prosvjetara optužila Zorana Milanovića.

SVE ŽEŠĆA PREPUCAVANJA: Milanović odgovorio Kolakušiću, a Škoro žestoko poklopio Predsjednici: ‘U strahu su velike oči’

KOLINDA ISKORISTILA ŠTRAJK DA NAPADNE MILANOVIĆA: ‘Današnje stanje je štetne politike njegove vlade’

Milanovićev odgovor Plenkoviću i Kolindi: Njih dvoje su izašli iz iste kabanice…

“Predsjednica odakle je to poručila? Iz Ulan Batura? Nitko je nije vidio ni čuo, ona bježi od kampanje, to će nastaviti raditi do kraja i to je očekivano, ona se slizuje s Plenkovićevom vlašću, to je sve ista ekipa”, rekao je Zoran Milanović.

Dok je HDZ to činio odabranima, njegova Vlada, kaže, nije nikome povećavala koeficijente.

“Zašto premijer to tvrdoglavo odbija? Zašto predsjednica Republike ne kaže: ‘Hej to je nešto što se treba napraviti’? Jer je pupčano povezana uz HDZ i ne smije otvoriti usta protivno njihovoj politici, jer ona potpuno ovisi o HDZ-u”, objasnio je Milanović.

MILANOVIĆ UZVRATIO KOLINDI I PLENKOVIĆU: ‘Mene optužuju, a ovakvog prekida nastave nije bilo od Drugog svjetskog rata!?’

Nešto kasnije Milanović je, prilikom obilaska Virovitičko-podravske županije rekao kako su mu se građani požalili da se osjećaju loše i drugorazredno te ocijenio da se tako osjećaju i prosvjetni radnici, ali da štrajk prosvjetara ne želi koristiti kao što je to HDZ radio sa šatorašima.

“S njima se ne želim hijenski slizavati, kao što je to HDZ radio sa šatorašima prije pet godina jer je to nepošteno i nije ljudski. Možda i meni neke stvari zamjeraju, ali ovakav prekid nastave kakvog nije bilo od Drugog svjetskog rata nema veze s mojom Vladom. Kad danas slušam kako me HDZ optužuje za stanje u školstvu, onda mi je, koliko god žalim jer sustav pati i djeca ne idu školu, pomalo i dobro jer ljude vide s kakvim manipulatorima i širiteljima neistina imaju posla“, rekao je Milanović u Virovitici.

Ocijenio je i kako predsjednica Kolinda Grabar Kitarović bježi od kampanje te ustvrdio kako je to očekivano i da će to raditi do kraja.

“Nije čudo da uporno mene optužuje za štrajk prosvjetara jer ona se slizala s Vladom Andreja Plenkovića. Njih dvoje su izašli iz iste kabanice, oni su tijesto i kvasac HDZ-a formirani pod vodstvom Ive Sanadera koji je ostavio spaljenu zemlju i financijski kaos koji smo mi spašavali“, rekao je Milanović.

Škoro: Ne branim Milanovića, ali žalosno je da se to govori

Dok se u Rijeci družio s građanima, za Miroslava Škoru štrajk je posljedica dugogodišnjeg procesa.

“Žalosno mi je kada netko govori da je to sad posljedica nekih poteza neke vlade Zorana Milanovića, ne braneći njega, dapače, ali i ova Vlada je imala barem tri godine da napravi nešto za prosvjetare”, istaknuo je. Razgovarao sam, rekao je, s “čovjekom koji je počeo 1960. raditi kao prosvjetar, a zatekao je tamo čovjeka koji je tamo počeo raditi 1923. Nekada su najbolji među nama bili prosvjetni radnici, jer oni odgajaju našu djecu za budućnost”.

Škoro kaže kako ima dojam da se zadnjih jako, jako puno godina ništa nije promijenilo. “Puno je Vlada, puno je toga projahalo kroz zemlju. Taj loš odnos prema prosvjetarima njih vrijeđa, nije pitanje novaca, u Hrvatskoj je čini mi se pitanje dostojanstva, ljudima treba vratiti dostojanstvo i ponos. Mi smo vrijedan i sposoban narod i možemo funkcionirati svugdje u svijetu osim u svojoj zemlji, to je nevjerojatno”, rekao je Škoro i dodao da “ili ne valjaju zakoni ili ne valjaju oni koji nas vode i provode te zakone”.

“Imamo mi dobrih zakonskih rješenja, svako malo donosimo neke zakone, ali tko to provodi, KUD iz Bizovca, policija? Nemam pojma”, rekao je.

ŠKORO STAO NA STRANU MILANOVIĆA NAKON KOLINDINA NAPADA: ‘Ne branim ga, dapače, ali žalosno je da to netko govori…’

Umjesto Grabar Kitarović, njezin stav je objasnio premijer. “Ima vlada koja je smanjivala plaće, i koja povećava. I ona podržava našu vladu, poštuje nastavnike i hoće dijalog sa sindikatima”, rekao je Andrej Plenković.

Kolinda se požalila i na druge probleme

Predsjednica se pak raspričala pred ženama HDZ-a i potužila na neke druge probleme.

“Kada neki gospodin svira klavir predsjedniku neke susjedne države, ali kad neka žena pjeva sa svojim narodom, onda je to prostački. Da budem sasvim jasna, ta žena svira i klavir”, kazala je Kolinda Grabar-Kitarović.

O njezinoj kampanji raspravljali su najvažniji ljudi stranke

Posebno joj smetaju vrijeđanja i predrasude.

“Ja sam se na to naviknula, ali nije dobro trendovi koji se stvaraju, ako se predsjednicu može vrijeđati, zašto ja ne bih izmlatio, uvrijedio svoju kćer, ženu, djevojku”, kazala je Grabar-Kitarović.

Šef Kolindinog stožera: Ovo radimo da nam se ne dogode ‘labudi’

O njezinoj izbornoj kampanji bez kamera raspravljali su najvažniji ljudi stranke. A zaključak svega je: da se ništa više ne smije prepustiti slučaju.

“Ovo radimo da nam se ne dogode ‘labudi’, naravno naglasak je da se ovi izbori ne smiju shvatiti olako, kao lako ćemo, ili drugi će to, važna je maksimalna mobiliziranost, kohezija”, kazao je Ivan Anušić, šef Izbornog stožera Grabar-Kitarović.

ŠEF KOLINDINA STOŽERA UVJERAVA DA IMAJU I VIŠE NEGO DOVOLJNO POTPISA: Tvrdi da joj štrajk učitelja ne bi trebao naštetiti

Kako javlja RTL, 600 stožera diljem Hrvatske ima samo jedan cilj, a to je pobjeda. Grabar Kitarović obići će županije, održat će i velike skupove u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a zadnji u Vukovaru.

HDZ UVJEREN DA ŠTRAJK NEĆE NAŠTETITI KOLINDI: ‘To su dvije različite stvari. Jedno je izbor predsjednice države, a drugo je pitanje štrajka’