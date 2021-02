TEK JE IMENOVAN, A VEĆ PLANIRA ODLAZAK? Vanđelić: ‘Nemam namjeru ostati na čelu Fonda za obnovu do kraja mandata’

Na pitanje je li to odgovorno ponašanje, Vanđelić je odgovorio: ‘A što bi bilo da umrem usred mandata? Bih li bio neodgovoran ili mrtav? Dvije su varijante – odrađujem ga loše, dajem otkaz sam što prije. Odrađujem ga dobro i kažem uhodan je, neka to preuzme netko drugi’

Govoreći o njegovu mandatu kao ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba, Damir Vanđelić je rekao da nije dobio nikakva politička obećanja. “Nikakva obećanja u smislu vezivanja posla ravnatelja s bilo čim, kao ni bilo kakvim naknadnim radnjama ne bih prihvatio, niti ona postoje. Za mene je takvo nešto neprihvatljivo ponašanje.”

Istaknuo je da nema namjeru politički se aktivirati na ovim lokalnim izborima. “Ne mogu uz ovaj posao koji radim još raditi kampanju, to je nemoguće. Na ovim izborima se sigurno neću kandidirati”, objasnio je, javlja N1.

Na pitanje što je s idućim izborima rekao je “o tom potom” te da treba vidjeti kako trenutni posao napraviti. “Ako ovo napravim loše neću biti zadovoljan sam sobom, niti oni sa mnom”, kazao je Vanđelić.

Premijerova ideja

Što se tiče mandata ravnatelja Fonda za obnovu, rekao je da to od početka nije bila njegova ideja. “Ta ideja je došla od samog premijera, bio sam zamoljen da pomognem oko toga. Unutar toga ja sam rekao da nemam namjeru to voditi četiri ili osam godina, nego kanim to postaviti na noge i molio sam slobodu – koju zaista zasad imam – da to postavim po svim ovim elementima u smislu efikasnosti, transparentnosti i antikoruptivnim procesima u Fondu”, kaže.

“Kada se to dovrši i obnova krene, kada krenemo obnavljati 10, 20, 50, 100 kuća i riješimo 50, 100 privremenih smještaja i dokazano se vidi da ti procesi funkcioniraju i da je sve uhodano, ja smatam da je moj posao uspostavljanja cijele aktivnosti gotov. Nakon toga, ako ću bit uspješan, ja ću zamoliti da me oslobode te dužnosti i da se bavim nečim drugim. To je bila ideja i takav je bio dogovor od početka”, rekao je Vanđelić.

Neće odraditi cijeli mandat

Potvrdio je da neće odraditi cijeli mandat kao ravnatelj Fonda za obnovu. “Puni mandat neću ostati sigurno, jer kanim to upogoniti puno prije. Ako to ne uspijem upogoniti dovoljnom brzinom, dat ću ostavku sam jer zaista neću ja sam biti zadovoljan svojim radom.”

Na pitanje je li to odgovorno ponašanje, Vanđelić je odgovorio: “A što bi bilo da umrem usred mandata? Bih li bio neodgovoran ili mrtav? Dvije su varijante – odrađujem ga loše, dajem otkaz sam što prije. Odrađujem ga dobro i kažem uhodan je, neka to preuzme netko drugi.”