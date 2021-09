Emil Tedeschi, osnivač i vlasnik Atlantic Grupe, komentirao je kontroverznu odluku o dodjeljivanju koncesije Top radiju za 101 MHz. Tedeschi je, s tvrtkom Zwei 01, bio jedan od ponuđača za koncesiju bivše Stojedinice, a zbog odluke o dodjeli koncesije Top radiju podnio je tužbu.

"Mi smo tužbu uložili Upravnom sudu prije nekoliko dana, tužba vrlo jasno ukazuje da odabrani nakladnik društvo Top radio d.o.o. uopće nije trebalo biti uzeto u razmatranje od strane Vijeća za elektroničke medije (VEM). Naime, isto društvo grubi krši klauzule zakona o dopuštenoj koncentraciji i to na više načina – ne samo institutom prikrivenog vlasništva nego i institutom zajedničkog djelovanja", objasnio je Tedeschi za N1:

Tedeschi je istaknuo da je od početka procesa ponuđača Top radio trebalo isključiti iz natjecanja za koncesiju.

'Pravna situacija je izuzetno čista'

"Znači, netko tko bi trebao biti konkurent, zalaže sve što ima za kredit svog konkurenta. Postoji sijaset činjenica lako dokazivih koje smo naveli u tužbi i u zahtjevu prema VEM-u da je takvog ponuđača trebalo u startu isključiti iz natjecanja", rekao je.

Tedeschi se nada da će se odluka o dodjeljivanju koncesije Top radiju promijeniti.

"Želim vjerovati da su članovi VEM-a od trenutka kad su donijeli odluku o koncesiji, pa do danas, dobili dodatne informacije da mogu trezveno, po zakonu, moralno, etički promijeniti donesenu odluku. Ako to ne naprave oni, uvjeren sam da će to ili u međuvremnu ili naknadno napraviti Upravni sud. Tu je pravna situacija izuzetno čista", tvrdi Tedeschi.

On smatra da iskustvo u medijima koju ima njegova grupa njima daje veći kredibilitet od onoga što je ponudio Ivan Jurić Kaćunić čiji su ne jedna, nego desetak firmi stvorile preko 50 milijuna kuna obaveza u stečajevima.