TEDESCHI KOMENTIRAO TODORIĆEVE OPTUŽBE: ‘Razumijem da je frustriran, ali to nema veze s realnošću’

“S obzirom na situaciju u kojoj se nalazi gospodin Todorić, mogu razumjeti njegovu frustraciju”, rekao je Emil Tedeschi

Nakon što nas je Ivica Todorić ponovno počastio svojim blogom, objavivši niz navoda koji su na granici s teorijom zavjere, ustvrdivši kako Hrvatskom vlada kriminalna organizacija na čijem je čelu premijer Andrej Plenković te Tena Mišetić kao i ministar policije Davor Božinović. U blogu je objasnio i kako iza svega stoji Emil Tedeschi koji ‘vuče konce i postavlja mreže i stupice’.

Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe za Vijesti.hr komentirao je Todorićeve navode.

Odvojen od stvarnosti

“S obzirom na situaciju u kojoj se nalazi gospodin Todorić, mogu razumjeti njegovu frustraciju, no budući da je za takvu situaciju on sam odgovoran, nemam razumijevanja za optužbe koje iznosi. Od početka objavljivanja bloga teze koje gospodin Todorić plasira nisu utemeljene na činjenicama i svode se na tendenciozne spekulacije, no posljednje su ipak sasvim odvojene od stvarnosti.

ŠTO JE SVE GAZDA DO SADA OBJAVIO NA BLOGU: Todorić neumorno ratuje s Vladom, a najviše napada dvije osobe… ANKETA!

Bilo da je riječ o nevjerojatnoj kreativnosti ili zaključivanju na temelju vlastite interpretacije funkcioniranja biznisa, države i društva ili praksama koje je sam provodio, mogu reći samo kako ništa od navoda u posljednjoj objavi gospodina Todorića nema veze s činjenicama, realnošću, a u svakom slučaju nema veze s Atlantic Grupom ili sa mnom”, kazao je Emil Tedeschi.

Todorićeva teorija

No Todorić ne misli tako, veće je napisao kako je Tedeschi “pridobio Andreja Plenkovića za realizaciju svojih zločinačkih ciljeva”, ali i da putem medija i manipulacija upravlja političkim strukturama.