TEČAJ EURA NAJNIŽI PREMA KUNI U OSAM GODINA: Evo koliko nižu ratu kredita to znači za dužnike

Do kraja lipnja bi se još mogle događati i neke promjene trenda i jača potražnja za devizama, no dolazak turističke sezone, kao i izvoz roba i ubrzanje investicija ipak ide u prilog jačanju kune. Tečaj bi se, smatraju stručnjaci, do kraja godine mogao kretati od 7,37 do 7,55 kuna za euro.

Kuna je trenutno jača nego inače, a tako bi trebalo i ostati do kraja godine. Radi se o najnižoj razini tečaja eura prema kuni u osam godina pa je tako srednji tečaj sada 7,38 kuna, dok je inače u ovom razdoblju bio 7,40 do 7,56, piše Slobodna Dalmacija. To je dobra vijest za one koji otplaćuju kredite pa će tako oni koji mjesečno plaćaju, primjerice, 400 eura, po ovom tečaju platiti 2,4 posto ili 72 kune manje. Do kraja lipnja postoji mogućnost da će kuna još malo ojačati pa će euro biti još jeftiniji.

‘Jačanje kune prisutno je od 2015. godine i fundamentalno je opravdano jer imamo manje izražene vanjske neravnoteže, odnosno suficit na tekućem računu platne bilance i smanjenje inozemnog duga, a smanjena je i percepcija rizika za Hrvatsku. Osim toga, povoljno je i međunarodno okruženje, što je i rezultat politke Europske središnje banke. Nakon 2015., intervencije HNB-a su bile usmjerene primarno prema zaustavljanju jačanja kune. Tako se plasira dodatna likvidnost u financijski sustav te pad kamatnih stopa na novčanom tržištu i prinosa na aukciji trezorskih zapisa. Kada govorimo o očekivanjima, aprecijacijski pritisci na kunu uobičajeni su pred glavnu turističku sezonu i najznačajniji su u lipnju jer se prvi prihodi od turizma mijenjaju za kune da bi se pripremila sezona, a nakon toga se prihodi spremaju na depozite’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju glavni ekonomist OTP Splitske banke, Zdeslav Šantić.

