‘IMAM RANE PO TIJELU, PONOVNO UČIM HODATI’; Nikoli (46) život više neće biti isti: ‘Plućno krilo će se oporaviti za godinu dana’

‘Sad je već pet mjeseci da sam izašao iz bolnice imam rane po tijelu, plućno krilo će se oporaviti za godinu dana’

Nije još prošlo. Otjerat će je samo cjepivo, a prije nego ode uspjela nam je navući maske i zatvoriti nas u kuće. Pod lokotom su najdulje bili umirovljenici u domovima. Šetnja je za njih bila luksuz. Gospođa Vera Ofenbeher je imala koronu, o njoj je napisala i desetak pjesama. “U sobi sam brojila korake od jednih vrata do drugih je 12 koraka, ležanje nije godilo nego za malo da odrjemaš”, kazala je Ofenbeher, korisnica Doma za starije osobe, javlja RTL.

Zbog korone 46-godišnji Nikola Kovačević ponovno uči hodati. Na Fran Mihaljeviću je proveo 38 dana, bio je na kisiku, a potom na respiratoru. Njegov život više neće biti isti. Javio se iz Toplica u kojima je na rehabilitaciji. “Izađete dođete doma bez kilaže i bez snage, morate ponovno učiti i morate se početi navikavati na distancu. Izbjegavanje ljudi, netko tko je društven i tko se puno družio s ljudima čudno se naviknuti na taj život. Sad je već pet mjeseci da sam izašao iz bolnice imam rane po tijelu, plućno krilo će se oporaviti za godinu dana”, ispričao je Nikola Kovačević iz Zagreba.

O njemu su se brinuli ljudi u zaštitnim odijelima i maskama, kojima vire samo oči. Posjetio ih je nakon izlaska, ali na ulici ih ne bi mogao prepoznati jer su bili stalno zamaskirani. “Hvala mojoj obitelji…hvala svim tim ljudima koji su sa mnom bili”, poručio je kroz suze Nikola.

Slika za cijeli život

U vojnoj bolnici s koronavirusom još uvijek se bori vojska liječnika. No unatoč nadljudskim naporima svaki dan imali su na desetke izgubljenih bitaka. “Na jednom mjestu toliki broj intubiranih i najtežih pacijenata i to ću svakako pamtiti i to će nam ostati slika za cijeli život koja se ne zaboravlja cijeli život”, ustvrdila je Davorka Židak, anesteziologinja u KB Dubrava.

Liječnici su postali pacijenti. Psihijatar Herman Vukušić ima kroničnu leukemiju, zbog koronavirusa je bio kisiku, a u Dubravi je proveo tri tjedna. Izašao je kaže, kao drugi čovjek. “Mislim da sam sad ‘apdejtatna’ verzija Herman 0.2. Izgubio sam 14 kilograma tako da sam barem smršavio. Bez obzira na svu težinu bolesti koju sam iskusio, samo mogu reći nije svako zlo za zlo”, kazao je Vukušić.

Ne slavi se ni ljubav

Dok zlo zvano korona ne spakira kofere nećemo se baš ni veseliti ni feštati. Ne slavi se čak ni ljubav. I tu je COVID svima pomrsio račune. Direktova mladenka nikako da se uda. U travnju smo neke stvari uspjeli odgoditi, a većinu smo ponovo morali rezervirati za ljeto.

U srpnju se Direktu javila Marina. “Bok ja sam Marina i javljam se po drugi put jednom smo odgodili svadbu nova prilika je za četiri tjedna”. I opet je odgođeno, treći put nam se javlja s putovanja, ali ne i medenog mjeseca. Treća sreća je početak lipnja. “Nadam se da ćemo uskoro moći imati svadbu bez maski i dobro se zabaviti”, kazala je mladenka Marina.

Da, na zabavu i dobar koncert kao što smo išli u prošlom životu. Gaže, znojne publika i bisa nema već oho-ho. “Evo da i mi malo zakukamo, zaista nam fali publika i koncerti i to je sada već godinu dana, nismo ni blizu bili da će tako dugo trajati”, rekao je frontmen grupe Opća opasnost Pero Galić.

Promijenio se i posao novinara

Promijenio se i naš posao. Nema izvještavanja s velikih događanja krcatih ljudi, pričamo pod maskama, izjave uzimamo na udaljenosti. Na putovanja jedva da idemo, a kad i odemo izvještavamo s balkona.

“Bili smo u Egiptu 16 dana. U jednom balonu i nismo mogli nikamo, nego do dvorane i to pod policijskom i vojnom pratnjom kao da je ratno stanje. Morali smo se testirati svaka 72 sata”, ispričala je reporterka RTL Sporta Ines Goda.

