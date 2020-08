TATA KOJI KAMPIRA ISPRED BOLNICE NE ODUSTAJE: ‘Ova odluka je bolesna, da Beroš ima empatije, rekao bi da je pogriješio’

‘Dijete nije došlo na izlet, ostaviti ga bolesnog u bolnici bez roditelja – bolesna je odluka, to nije prihvatljivo’

Dva oca trenutno kampiraju ispred Klaićeve bolnice u Zagrebu, a zbog odluke da roditelji bolesnu djecu mogu posjetiti samo na 15 minuta.

Sin Roberta Mateša, koji se liječio u bolnici u Pakracu, sada se s ocem čuje preko voki-tokija. S njim pred bolnicom prosvjeduje i još jedan otac, Ivan Pokupec.

“Ivan Pokupec i ja smo ovdje zbog hrvatske djece koja borave bez roditelja. To nije humano i protivno je svim ljudskim vrednotama. Odluka da se bude s djetetom dnevno 15 minuta je bolesna”, rekao je Mateš, prenosi N1.

Iako Klaićeva dozvoljava boravak duži od 15 minuta, otac je objasnio kako su Klaićevu odabrali zato jer se radi o najvećoj dječjoj bolnici u zemlji.

“Ovo je najveća dječja bolnica u zemlji, tematika su djeca i logično je bilo da dođemo ovdje. Nemamo ništa protiv uprave bolnice, niti su ljudi nezadovoljni njihovim radom – no ovo je najveća bolnica za djecu u glavnom gradu i slijed je logičan.

‘Neka se druge bolnice usklade s Klaićevom’

I drugi roditelji spominju kao primjere Kantridu, bolnice u Dalmaciji, Klaićevu… Ne znam u čemu je problem, kada bi svi uskladili način rada sukladno Klaićevoj, problem bi nestao i djeca više ne bi patila i bila bez svojih roditelja”, rekao je Mateš.

Objasnio je da roditelji traže da “budu s djecom 24 sata, posebno zbog korone”.

“To je najsigurnije za dijete. Roditelji ga dovedu i ustanova da roditelju da izbor – želite li biti tu 24 sata ili nećete biti uz njega. Gospodine Beroš, 15 minuta je laganje narodu, jer to nije za zaštitu djeteta, ne znam za što je to”, rekao je Mateš.

‘Ministar ne radi za dobrobit djeteta’

Pomoćnica ministra jučer je razgovarala s očevima ispred bolnice. “Rekla je da se ona slaže s nama i da je stručni tim rekao da roditelj treba biti uz dijete, jer je to najsigurnije za dijete. Dijete nije došlo na izlet, ostaviti ga bolesnog u bolnici bez roditelja – bolesna je odluka, to nije prihvatljivo. Da ministar ima empatije i suosjećanje on bi se pokajao i rekao da je pogriješio, a ne tvrdio da smo mi nekakva emotivna skupina. On ne radi za dobrobit djeteta”, kazao je Mateš.

Ispričao je kako je uopće došlo do prosvjeda.

“Moj sin je prošlog ponedjeljka dobio temperaturu i u bolnici su konstatirali neki problem s plućima, te mu je u bolnici u Pakracu pružena pomoć. Zbog pravila koje je ministar donio nisam mogao ostati u bolnici, ali sam razapeo šator i ostao sam tamo jer je to najbliže što sam mu mogao biti. Čuli smo se preko voki – tokija. Bilo je tu još roditelja koji su htjeli biti bliže djetetu. Jedna se majka dovikivala sa svojim djetetom preko prozora”, ispričao je.

‘Neka prizna da je pogriješio’

Tvrdi kako će ostati u šatoru. “Beroš može reći da je pogriješio. Djeca su bila 23 sata i 45 minuta bez roditelja zbog njegove odluke”, zaključio je Mateš.