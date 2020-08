TATA IZ ŠATORA: ‘Njima je netko dao pravo da bez obuke i iskustva odem na frontu, a danas mi oduzimaju pravo da budem uz dijete’

Zbog epidemiološke mjere kojom se zabranjuju bolnički posjeti dulji od 15 minuta, bivši branitelj Roberto Mateš postavio je šator ispred pakračke bolnice kako bi bio što bliže sedmogodišnjem sinu koji se ondje liječio

Roberto Mateš, bivši branitelj i otac dječaka Šimuna, razočaran odlukom o ograničenom posjetu djeci u bolnicama, postavio je šator ispred pakračke bolnice kako bi bio što bliže svome sinu koji je ondje hospitaliziran zbog visoke temperature. Roditelji su ga zbog epidemioloških mjera mogli vidjeti svega 15 minuta na dan.

DRAGOVOLJAC DOMOVINSKOG RATA DANIMA KAMPIRA ISPRED BOLNICE: ‘Od mene se očekuje da budem uljudan, a odvezli su mi moje dijete’

Zahvalan liječnicima

“Šimun je dobro, nema više temperaturu, majka ga je odvela kući. Struka je odradila svoje, stabilizirali su stanje i ja sam zahvalan”, rekao je Šimunov otac za N1 te dodao m uje kampiranje pred bolnicom bio logičan čin, kad već nije mogao biti uz svog sina. U šatoru se molio.

“Bože, molim te da stanje stabilizira i da dijete ozdravi. Ja sam u postu, nisam jeo otkad je hospitaliziran. Molio sam se za svu djecu u bolnici. Prolazilo mi je kroz glavu to da sam ’92. godine bio u toj bolnici Hrvatskih veterana. Ja sam veteran, a danas ne mogu biti u toj bolnici. Tužan sam. Da sam mogao gledati u budućnost, rekao bih hvala domovini, ali ne. S 18 godina sam bio na raspolaganju državi, vojskovođama, Tuđmanu i generalima, prijavio sam se bez vojne obuke. Njima je netko dao pravo da bez ikakve obuke i iskustva odem na crtu, a danas mi oduzimaju pravo da budem uz dijete. Bio sam uz dijete 15 minuta, tko je bio skrbnik ostalih 23 sata i 45 minuta?!”, pita se otac sedmogodišnjeg dječaka.

BEROŠ POD PALJBOM OČAJNIH RODITELJA: ‘Sramota je preblaga riječ; ‘Tko je zaključio da je 15 minuta dovoljno? Ovo treba kazniti zakonom!’

Dječak je dobro reagirao

Pojasnio je da je Šimun dobro reagirao na cijelu situaciju. Otac mu je ostavio voki-toki, pa su mogli razgovarati. “Šimun je to prihvatio. Tata ne može biti uz njega. Ostavio samo mu voki-toki i vjerujem da je to doživio kao neku igru. Vjerujem da nije doživio veliku traumu. Mi kao štitimo djecu, ali to su floskule političkih elita jer to nanosi traume djeci i roditeljima. Oni da misle na dobrobit djece rekli bi mi da mogu ostati uz dijete, ali da ne smijem otići iz sobe”, zaključio je Mateš.

PORUKA MINISTARSTVA RODITELJIMA: ‘S djecom u bolnici možete biti 15 minuta. To je najviše što možemo učiniti…’