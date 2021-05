‘TAMO SE MOŽE KUPITI I DIJETE’: Hrvatski haker otkriva tajne najmračnijih kuteva interneta: ‘Policija to teško prati’

‘Nedavna istraživanja su pokazala da na skoro 3000 darknet stranica je više od 60% njih sa ilegalnim materijalom. Tu se mogu kupovati kreditne kartice, droge, oružja, krivotvoreni novac, razne pretplate’

Šibenčanin Denis Periša, jedan od najpoznatijih hrvatskih računalnih hakera, politički aktivist, zviždač, fotograf i prva osoba koja je otvoreno pričala o čipu xNT NFC koji mu je sada u dijelu njegove desne šake, za RTL.hr objasnio je što je dark web, odnosno darknet, njegova suština i opasnosti.

Njemačka policija je nedavno na dark webu razbila pedofilsku platformu Boystown, jednu od najvećih platformi za dječju pornografiju u svijetu koja je brojala 400.000 članova. Nedavno je otkriveno da je 20-godišnji Slovenac planirao masakr te je na darknetu preko svog imena i prezimena naručio pištolj i pušku koje je američka policija otkrila zapakirane u mikrovalnoj pećnici.

“Dark web ili darknet, kako mi zovemo, je ukratko dio interneta koji se ne može pronaći na pretraživačima. Odatle i ime jer dolazi iz nekog ‘mračnog’ kutka interneta. Nedavna istraživanja su pokazala da na skoro 3000 darknet stranica je više od 60% njih sa ilegalnim materijalom. Tu se mogu kupovati kreditne kartice, droge, oružja, krivotvoreni novac, razne pretplate na online servise… Platiš 100 dolara, dobiješ pristup nečijem računu sa 20.000 dolara”, objasnio je Periša za RTL.hr.

Izrastao iz kriminalnog podzemlja

Istaknuo je da se do dark weba dolazi preko TOR browser koji radi na principu enrkiptiranih djelića stranice koje kasnije spaja u jednu čitljivu. “Znači, nešto kao torrent. Postoji i pretraživač pod imenom Grams, ali i njega se treba pronaći. Isto tako ima i TheHiddenWiki”, rekao je te dodao da je dark web na tako lošem glasu jer mu je inicijalna misao bila samo ilegala. “To je izraslo iz potreba kriminalnog podzemlja”, kaže.

Iako nije moguće znati točno u kojim se zemljama dark web najviše koristi, Periša pretpostavlja da se radi o Latinskoj Americi. Hrvati su, dodaje, malo zainteresirani i upućeni u dark web. “Zapravo čak i nemam nešto previše upita za taj dio interneta. Kod nas se oružje kupi na sajmu u Benkovcu, a droga je dostupna pri upitu svakog trećeg stanovnika.”

Može se kupiti i dijete

Na pitanje prevladava li na dark webu pedofilski sadržaj i je li plodno tlo za takve aktivnosti, odgovara potvrdno. “Naravno, ima toga još, policija teško to prati, oni idu metodom imitacije kupca. Ima svega, može se dijete kupiti. Za sve postoji ponuda, ali nažalost i potražnja koja i dovodi do iste”, objašnjava Periša.

Živimo na području Europe na kojem se lako može doći do ilegalnog oružja, a dark web je samo još jedan izvor gdje se ono može nabaviti. Periša ističe da se policija trudi kako bi se tome stalo na kraj, ali upozorava da daleko kaska za tehnologijom. “Kao i gotovo sve u Hrvatskoj. Ja se vodim mišlju da onaj tko je naumio će to i ostvariti bez obzira na darknet. Još je to kod nas lako za nabaviti. U Zadru pištolj košta 500 kuna”, dodaje.

“Ja bih pretpostavio da će darknet zaživjeti u nekom blockchainu ako nije već i preko blockchaina će ići i anonimno plaćanje. Budućnost je takva kakva je, neizbježna i mislim da ćemo se samo morati prilagoditi i možda u policiji i službama zaposliti prave ljude, a ne stranački podobne jer ćemo u protivnom kasnije imati goleme probleme”, zaključio je Denis Periša za RTL.hr.