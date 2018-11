TAMNOPUTI ZAGREPČANIN MOLI SUGRAĐANE PUTEM FACEBOOKA: ‘Ne prijavljujte me policiji, domaći sam dečec’

“Ne prijavljujte me policiji. Domaći sam dečec iako na prvi pogled ne biste rekli. Rođen u Petrovoj bolnici kao svi pravi Zagrepčani”, našalio se na račun rastuće protuimigrantske histerije Ato Markin, Zagrepčanin ganskih korijena

Protuimigrantska histerija koja zahvaća Hrvatsku, a kulminirala je nekidan u Samoboru gdje je jedna prestrašena gospođa prijavila policiji skupinu sumnjivih joj stranaca za koje se ispostavilo da su radnici u tvrtki uspješnog inovatora Mate Rimca, ponukala je Zagrepčanina Ata Markina da se našali na taj račun.

Markin je rođeni Zagrepčanin, iako je podrijetlom iz Gane, a na Facebooku je zamolio sugrađane da ga ne prijavljuju policiji.

“Jel vam izgledam nervozno?”

“Ne prijavljujte me policiji. Domaći sam dečec iako na prvi pogled ne biste rekli. Rođen u Petrovoj bolnici kao svi pravi Zagrepčani. Inače uvijek obrijan, fine zurkice i tako to… Sadašnji look je za potrebe snimanja jednog filma. #Samokažem da me ne zamijenite za migranta. I za kraj hit pitanje – Jel vam izgledam nervozno”, napisao je našalivši se usput i na račun predsjednice Republike.

Markin je za Dnevnik.hr prokomenitrao slučaj iz Samobora koji ga je ponukao na ovu objavu.

“Tome se ne čudim, no žalim što se ovakve situacije događaju u Hrvatskoj. Ako si imalo drugačiji i ako se po bilo čemu izdvajaš, odmah si označen kao sumnjiv i opasan, i to je loše”, kazao je.

