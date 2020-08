TAMAN SMO SE PSIHIČKI POČELI OPORAVLJATI… ZAGREB SE SINOĆ OPET TRESAO: ‘Užasan zvuk…’

U nedjelju navečer jedan dio stanovnika Zagreba osjetio je potres koji je prema EMSC-u iznosio 1,2 po Richteru. Potres je “udario” oko devet kilometara sjeveroistočno id metropole.

Zbog sve češćeg podrhtavanja tla i uspomena na razorni potres iz ožujka, građani su bili zabrinuti pa su ostavljali komentare u aplikaciji EMSC-a, piše Večernji list. Javilo se njih čak 350 pa su tako neki napisali da se osjetilo “lagano podrhtavanje i užasan zvuk”.

Felt #earthquake (#potres) M1.2 strikes 10 km NE of Zagreb – Centar (#Croatia) 57 min ago. Please report to: https://t.co/Mf2eTx77wU pic.twitter.com/dlu6zCaJKh

— EMSC (@LastQuake) August 2, 2020