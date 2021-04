TAMAN PRIJE IZBORA STIŽE COVID-DODATAK ZA OKO 800.000 GRAĐANA: Evo tko će ga dobiti i o kojoj se lovi radi

Najviše iznose tzv. covid-dodatka dobit će umirovljenici s najnižim mirovinama, do 1500 kuna. Njima bi tebali biti isplaćeno 1200 kuna, što je iznos gotovo još jedne mjesečne mirovine

Nešto manje od 800.000 umirovljenika s mirovinama do 4000 kuna krajem travnja primit će covid-dodatak koji je Vlada dogovorila s umirovljeničkim udrugama i Hrvatskom strankom umirovljenika. Covid-dodatak trebao bi se isplaćivati kroz četiri platna razreda, piše Jutarnji list, a najviše iznose dobit će umirovljenici s najnižim mirovinama, do 1500 kuna.

Oni bi, kako se neslužbeno doznaje, trebali dobiti 1200 kuna. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, mirovinu manju od 1500 kuna prima oko 266.000 umirovljenika.

Pregovori trajali godinu dana, završeni pred lokalne izbore

Oni s mirovinom od 1500 do 2000 kuna, a njih je u Hrvatskoj više od 140 tisuća, trebali bi, kako doznaje Jutarnji list, dobiti dodatak u iznosu od 1000 kuna. Oni koji su u trećem platnom razredu i imaju mirovinu u rasponu iznosa od 2000 do 3000 kuna dobili bi dodatak od 800 kuna. Tih je umirovljenika najviše, oko 340 tisuća. Na koncu, oni s mirovinama od 3000 do 4000 kuna mogli bi dobiti 400 kuna tzv. covid-dodatka. No, koliki će na koncu biti točni iznosi, znat će se u ponedjeljak kada će informaciju objaviti premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare.

Vlada će za tu namjenu izdvojiti oko 700 milijuna kuna. Pregovori s HSU-om i umirovljeničkim udrugama oko isplate covid-dodatka trajali su gotovo godinu dana, a realizirat će se uoči lokalnih izbora.

‘I ovršeni će dobiti puni iznos, neće im biti ovršen’

Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika, kaže da je zadovoljna ishodom pregovora.

“Oni koji imaju najmanje mirovine, dobit će najviše, praktički u visini jedne mirovine. Dugo smo se bavili pravnom osnovom za covid-dodatak, dogovorili smo i da oni koji su ovršeni mogu dobiti puni iznos, da im se on ne ovrši s računa, ali smo dogovorili i da ne ispadnu iz cenzusa za besplatno dopunsko osiguranje”, kazala je.

Zadovoljan je i Veselko Gabričević, predsjednik HSU-a, tim više što u pandemijskoj godini mirovine praktički nisu rasle.

“U Hrvatskoj 807.000 umirovljenika ima mirovinu do 2710 kuna, što je u zoni siromaštva i svaka im kuna puno znači. Vlada na ovome ne bi trebala stati ako se epidemija nastavi, jer se mora voditi računa o najugroženijim skupinama. U svakom slučaju, dobro je da umirovljenici nisu zaboravljeni i da s ovim dodatkom neće prelaziti cenzus za dopunsko osiguranje niti će im se to moći ovršiti”, kazao je Gabričević.

