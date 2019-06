AUTOR KARTE ‘VELIKE ITALIJE’: ‘Poručuju mi da sam fašističko go**o i da će mi slomiti noge, a ja volim Istru i ljetovati u Poreču i Rovinju’

‘Kad idem u Rovinj ili Pulu, sve oko mene daje na Rim i Veneciju. Dakako, na poluotoku imate nasljeđe Austrije, tu je i slavenski narod. Grozim se kad mi neki sunarodnjak kaže da je bio na ljetovanju u Dubrovniku zaboravljajući talijanski naziv Ragusa’, kaže političar iz Trsta, član Berlusocnijeve stranke, koji je na facebooku objavio kartu Italije koja obuhvaća Istru i Dalmaciju

Nakon što je povodom tamošnjeg Dana republike na Facebooku ‘šerao’ objavu Talijanskog iredentističkog pokreta (Movimento irredentista Italiano) s kartom Italije koja obuhvaća Istru i Dalmaciju sve do Boke kotorske, zastupnik Berlusconijeve stranke ‘Forza Italia’ u vijeću grada Trsta Lorenzo Girogi (na slici) začuđen je oštrim reakcijama i zabrinut zbog prijetnji koje je primio s ove strane Jadrana.

“Ima tu dosta prijetećih poruka, to me zabrinjava. Stigli su čak i komentari iz Srbije i Makedonije. Ima nekoliko poruka u stilu “fašističko go**o, slomit ćemo ti noge”. Ja volim Istru, volim ljetovati u Poreču i Rovinju, ne mogu vjerovati da se toliko prašine podiglo, to je uznemiravajuće”, kazao je za Glas Istre.

Napisao sam ‘Naša Italija’ u afektu, jer sam Talijan

Giorgi se također pravda time da je kartu objavio na svome privatnom, a ne na službenom profilu na Facebooku.

“Preuzeo sam tu kartu na svom privatnom profilu. Napisao sam ispod “la Nostra Italia” (“Naša Italija”) u afektu, jer sam Talijan. Nema tu ničeg što bi se moglo tumačiti kao poklič za teritorijalno posezanje. Ne shvaćam kako može doći do tog zaključka. Gledajte, kad idem u Rovinj ili Pulu, sve oko mene daje na Rim i Veneciju. Dakako, na poluotoku imate nasljeđe Austrije, tu je i slavenski narod. Grozim se kad mi neki sunarodnjak kaže da je bio na ljetovanju u Dubrovniku zaboravljajući talijanski naziv Ragusa. Ne trpim neukost prosječnog talijanskog građanina koji ne poznaje povijest, koji ne zna što se dogodilo na istočnoj granici, ne poznaje fojbe, egzodus…”, pokušao je objasniti Giorgi.

Upitan je li Istra bila talijanska, Giorgi je odgovorio potvrdno.

“Ako mislite na povijesno razbolje upravljanja – onda da. Istra je nekad pripadala Italiji, kao što je prije pripadala Austriji, a poslije Jugoslaviji. Giorgi smatra i kako je legitimno govoriti o istarskoj naciji: – S povijesnog aspekta to je legitimno, u kontekstu veće autonomije jer govorimo o prostoru višestoljetnog spoja Latina i Slavena. No, o tome moraju razmišljati Istrani.

