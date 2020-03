TALIJANI ZBOG KORONAVIRUSA TONU U RECESIJU: Hoće li nas snažne gospodarske veze koštati pada gospodarstva?

Hrvatske su tvrtke u prvih 11 mjeseci 2019. u Italiju izvezle 14,6 milijardi kuna vrijednu robu, što je oko 14 posto domaćeg izvoza te uvezle 23,9 milijardi kuna roba, što je 14 posto domaćeg uvoza

Rejting-agencija Moody’s ocijenila je kako je talijansko gospodarstvo vjerojatno već u recesiji te upozorila u svojem izvješću od stanju svjetskog gospodarstva kako će epidemija koronavirusa pogoditi cjelokupno globalno gospodarstvo, barem u prvoj polovici godini. Talijanski BDP bi ove godine mogao pasti za 0,5 do 0,7 posto zbog epidemije koja je izbila na gospodarski razvijenom sjeveru.

Prelijevanje recesije

Iako u Moody’su nisu spominjali Hrvatsku, snažne veze s Italijom vjerojatno će izazvati potrese na našem tržištu. Naime, Italija je jedan od najvažnijih vanjskotrgovinskih, ali i turističkih partnera. Državni zavod za statistiku navodi kako su hrvatske tvrtke u prvih 11 mjeseci 2019. u Italiju izvezle 14,6 milijardi kuna vrijednu robu, što je oko 14 posto domaćeg izvoza. Isti postotak domaćeg uvoza znači da je Italija u Hrvatsku uvezla 23,9 milijardi kuna roba.

“Hrvatska i Italija imaju jako razvijene trgovinske veze, o narudžbama iz Italije ovise cijeli naši sektori, a iz Italije puno i uvozimo. Usporavanje gospodarske aktivnosti u našem okruženju, a posebno u Italiji, dovodi i do usporavanja gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj, a možda čak i recesije. U svakom slučaju, već sada je jasno da se za ovu godinu najavljene stope gospodarskog rasta u nas neće ostvariti”, upozorio je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Nadu u održanje gospodarstva, ekonomisti polažu u špicu turističke sezone i mogućnost da će se epidemija koronavirusa dotad smiriti. No, ističu, ključno je što će se na domaćem tržištu događati u travnju i svibnju. Iako je za dugoročne prognoze još rano, ako se epidemija produlji, Hrvatske će iz Italije, osim koronavirusa, uvesti i recesiju, piše Novac.hr. No, koronavirus već uzima danak, ponajviše u drvnoj industriji, prometu i trgovini te turizmu.

Tvrtke osjećaju posljedice

“Već i dosadašnji razvoj događaja doveo je do velikog usporavanja trgovinskih tokova s Italijom. Skladišta drvoprerađivača u Hrvatskoj su puna i već ugovoreni poslovi se odgađaju i otkazuju. Karantena na sjeveru Italije je dodatni udarac za drvoprerađivače. Ovo što se događa u Italiji sigurno će tu zemlju baciti u recesiju, a kako će se odraziti na Hrvatsku, tek treba vidjeti. No, već sada ima dosta odustajanja od ugovorenih poslova, i to u raznim sektorima”, upozorio je Zdravko Jelčić, direktor požeške drvoprerađivačke tvrtke Spin Valis.

Čak i one tvrtke koje nemaju puno veze s talijanskim gospodarstvom i njihovim stanjem, osjećaju posljedice epidemije koronavirusa.

“Ovo što se sada događa u Italiji, nas neće ugroziti. Puno nam je veći problem Kina, s obzirom na to da roba iz te zemlje kasni”, rekao je Slobodan Školnik iz Emmezete.