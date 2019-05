TALIJAN ZATVORIO PUT DO PLAŽE KOJA SLOVI ZA JEDNU OD NAJLJEPŠIH U HRVATSKOJ: ‘Pristupa plaži nema! Ne postoji!’

Hitna pomoć, navodno, nije mogla doći do uvale zbog ograda koje su postavili vlasnici parcele

U apsurdnoj situaciji našli su se stanovnici Marušića koji nemaju više kako doći do prekrasne plaže Borak koja slovi za jednu od najljepših plaža u Hrvatskoj.

Stepenice za javno korištenje zatvorio je grad Omiš zbog odrona, a drugi puteljak, koji su mještani koristili dugi niz godina nalazi se na zemljištu koje je otkupio talijanski državljanin koji je tamo postavio ograde i videonadzor pa mještani riskiraju tužbe.

Sve je nestalo preko noći

Stanovnici Marušića žive od turizma te su šezdesetih godina prošloga stoljeća doveli asfalt u svoje mjesto, uredili su ga skupa s okretištem, a svaka je kuća, kako kažu mještani, dala po sto maraka, po kvadratu terena. Uredili su i dio koji pripada Nedjeljku Bitangi, a on je onda upisao zemlju na svoje ime te potom ono što je njegovo na papiru i – ogradio. Okretišta tako u mjestu više nema već samo ograda.

No dok su mještani ratovali s Bitangom na sudu, rodio se novi problem.

TALIJAN MRTAV-HLADAN ZAKLJUČAO PRISTUP PREKRASNOJ PLAŽI: Izgradio betonske stepenice, stavio ogradu i video nadzor

Došao je Giuseppe Sparta i kupio zemljište ispred i poviše i uokolo Bitangina terena, sve do mora, a iako prema kupoprodajnom ugovoru stoji, citira Slobodna Dalmacija, “preko nekretnine (…) postoji makadamski put kojim se koriste vlasnici okolnih nekretnina kao pristupnim putem prema plaži (…) čije korištenje prodavatelji nisu nikada osporavali trećim osobama”, Sparta je stavio ograde, pregradio put, izgradio stubište prema plaži samo za sebe.

“Pristupa plaži nema! Ne postoji! A mi se trudimo objasniti i vlasnicima zemlje i Gradu i državi kako sve što tražimo jest slobodan pristup plaži na kojoj smo svi mi ovdje odrasli. Zadnji put smo normalno, ko ljudi, do plaže došli 30. rujna 2014. godine”, rekao je Vicko Božić, predsjednik Športskog ribolovnog društva “Borak”, udruge koja je i osnovana s namjerom da se plaža njihova djetinjstva održava, uređuje, pazi.

Nitko ne primjenjuje presude koje idu u korist sela, a u Gradu su im objasnili da će se sve riješiti onoga trenutka kada Gradsko vijeće izglasa novi Urbanistički plan uređenja (UPU). No on je stupio na snagu 29. siječnja ove godine te u njemu stoji kako je Put Borka ulica koja završava okretištem i kako do plaže vodi stoljetni put. Put do kojeg nemaju pristup.

Ogorčeni stanovnici napominju kako traže samo ono što je njihovo, ništa tuđe, ali od svojih prava ne odustaju, piše Slobodna Dalmacija.

Tragedija nije ništa promijenila

Podsjetimo u Marušićima je 2016. godine preminuo 38-godišnji strani državljanin. Njemu je naglo pozlilo dok se odmarao na plaži, a pomoć nije mogao primiti zbog bizarnog razloga. Naime, navodno Hitna pomoć nije mogla doći do uvale zbog ograda koje su postavili vlasnici parcele. Na kraju su preminulog muškarca do grada prebacili brodom.