‘TALAČKA KRIZA’ U ZADARSKOM RESTORANU: Vlasnik restorana i zaštitari ostali zatočeni: ‘Situacija je naelektrizirana’

U Zadru od četvrtka traje ‘talačka kriza’ u restoranu ‘Nostalgie’ zbog nabvodnog duga od nekoliko milijuna kuna

Već treći dan traje “talačka kriza” u Zadru, nakon što su u četvrtak navečer u restoranu “Nostalgie”, na zadarskoj Kalelargi, ostali zaključani iza restoranskih vrata zaštitari tvrtke “Mediteran security”, kao i vlasnik restorana Ivan Koljanin, javlja danas Slobodna Dalmacija.

Zaštitare “Lav osiguranja”, koji im nisu dali izaći van, angažirali su Koljaninovi partneri Marica i Ivan Erceg, a prema njihovim riječima, Koljanin i njegova partnerica Mihaela Novac, koja ima njemačko državljanstvo, dužni su im dva milijuna kuna te oko milijun kuna vlasniku prostora Milanu Miletiću.

Vlasnici “Nostalgie” novac duguju i dobavljačima, kao i bivšim radnicima kojima duguju nekoliko desetaka tisuća kuna neisplaćenih plaća zadnjih nekoliko mjeseci rada. Neki radnici su pokrenuli sudske sporove na Općinskom sudu u Zadru. No, Novac i Koljanin se nisu pojavili na suđenjima.

Nisu vratili posuđeni novac?

“Angažirali smo svoje zaštitare jer su zaštitari ‘Mediteran securityja’, koje je angažirao Miletić zajedno s Koljaninom već iznijeli dva kamiona opreme, namještaja i robe iz lokala. To je naša oprema i naša roba i oni je ne smiju iznositi! Zbog toga sam pozvao policiju. Mi smo im posudili novac koji nam nisu vratili i to je naša imovina. Tako će biti sve dok policija stvar ne raščisti”, rekao je Ivan Erceg prije nego što je otišao sve prijaviti u Prvu postaju zadarske policije.

Erceg tvrdi da je on bio jamac i treći partner u tvrtki. Uz milijun kuna zajedničkog pologa uložio je navodno još milijun kuna u posao s restoranom, ali mu Koljanin i Novac, koja inače ima njemačko državljanstvo, u godinu i pol dana nisu vratili ni kune. Banka mu je blokirala račun tvrtke jer su mu na naplatu došle dvije Koljaninove rate za kredit u visini od 200.000 kuna, piše Slobodna Dalmacija.

Naelektrizirana situacija

Marica je rekla da ne smiju ući u restoran te da su u noći između nedjelje i ponedjeljka promijenili brave na ulazima. “Krajem kolovoza došla sam u restoran i tražila od Koljanina da nam vrati novac, odnosno da poštuje naš ugovor, ali on me je fizički napao i udario. Sve sam to prijavila policiji, ali od toga do danas nije bilo ništa. Vidite da se on i dalje ponaša kao da zakon za njega ne vrijedi.”

Koljanin je izjavio u četvrtak da je “situacija naelektrizirana” te da se osjećaju “ugroženo” i loše. “O svemu tome Novac, moja partnerica i državljanka Njemačke, obavijestila je njemačko veleposlanstvo u Hrvatskoj.” Ddao je da se prema njima primjenjuje sila, a njihove poslovne partnere zastrašuju da s njima više ne posluju.

“Erceg vam nije rekla da je njezin suprug preuzeo njezino potraživanje. Miletić se predstavlja kao navodni vlasnik tvrtke Milo d.o.o., s kojom smo mi potpisali ugovor. Međutim, u sudskom registru nigdje nema njegova imena već se navodi neka tvrtka registrirana u američkoj državi Delaware”, tvrdi Koljanin.