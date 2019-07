‘TAKVO AGRESIVNO PONAŠANJE JOŠ NISMO VIDJELI!’: Turisti iz Švicarske doživjeli veliko poniženje na plaži u Makarskoj

Turistica tvrdi da joj je djelatnik objekta City Beach Apartmentsa koji se nalazi između hotela ‘Park’ i ‘Meteor’ bacio ručnik sa stvarima u jedan kut kako bi na to mjesto stavio ležaljke

Kako su hrvatske plaže preplavljene kupačima, tako su istovremeno pune i bijelih plastičnih ležaljki. S tim istim ležaljkama kupači vode borbu svaki put jer ako na njima ne leže, tada im stvaraju stres zbog toga što im stoje na putu ulaska u more kao i ručnicima. Neugodnu scenu na makarskoj plaži zbog ležaljki doživjela je hrvatska obitelj iz Švicarske.

Ivana Pranjić živi u Švicarskoj, inače je iz Koprivnice, a ovo ljeto prvi put je s mužem i sinom ljetovala u Makarskoj. Turistica tvrdi da joj je djelatnik objekta City Beach Apartmentsa koji se nalazi između hotela “Park” i “Meteor” bacio ručnik sa stvarima u jedan kut kako bi na to mjesto stavio ležaljke, piše Slobodna Dalmacija.

“Prvo ljetovanje u Makarskoj nikako nam neće ostati u lijepom sjećanju jer smo na gradskoj plaži već oko 9.30 doživjeli veliko poniženje od bahatog i bezobraznog djelatnika City Beacha koji nam se predstavio kao zaštitar, a koji je pobacao naše privatne stvari i ručnike u jedan ćošak i to dok sam se nalazila u obližnjoj trgovini u koju sam došla kupiti djetetu sok”, prepričava Ivana.

‘Mora postaviti ležaljke’

Zaštitar koji je bacio stvari obitelji nosio je majicu na kojoj nije pisao naziv objekta u kojem je zaposlen. Obitelji je kazao da baš mora postaviti ležaljke na mjesto gdje su oni stavili svoje ručnike. Ivanin suprug rekao mu je da će zvati policiju pa je samo otišao. “Hotel je samo koncesionar dijela plaže, nije kupio plažu”, kazuje Ivana te govori da je o cijelom slučaju službenim mailom obavijestila Odsjek komunalnog i prometnog redarstva. No, odgovor još nije dobila. Nakon neugodnosti, obitelj se nastavila kupati na plaži hotela “Park” gdje ih nitko nije smetao.

“To što smo doživjeli je veliko poniženje i sramota jer tako agresivno ponašanje nigdje nismo vidjeli na hrvatskoj obali i mislim da ovoga nema nigdje u svijetu niti ćete takvo ponašanje doživjeti od stranaca”, kaže Ivana.

Djelatnici City Beacha kažu da nemaju zaštitara i da nikoga ne tjeraju

Djelatnici City Beacha tvrde da su sada prvi put od novinara čuli za ovaj slučaj. Njihova recepcionerka Nina Žderić kaže da nemaju zaštitara i da ljude ne tjeraju s plaže. Govore da se na njihovoj plaži se mogu kupati svi – i njihovi gosti i domaći i stranci i drugi kupači.

“Za navedeni incident čujem prvi put i nitko nam se od kupača nije obratio tako da je možda riječ o slučaju koji se zbio na nekoj drugoj plaži. Mi i nemamo zaštitara, već djelatnika koji radi na iznajmljivanju ležaljki i koji ih na plažu postavi oko 7 sati i više ih ne miče. Nikada nikoga nismo potjerali s plaže zbog ležaljki niti smo ikada s kupačima imali problema jer svi, i domaći i stranci koji nisu gosti hotela najnormalnije mogu pristupiti plaži i tu staviti svoje ručnike bez obzira na ležaljke”, kaže recepcionerka Žderić.

Dražen Nemčić, zamjenik Makarskog gradonačelnika, kaže da će prvo s komunalnim redarima provjeriti jesu li dobili mail koji gospođa Pranjić tvrdi da je poslala. Dodao je da koncesionar ležaljkama može zauzeti samo 30 posto plaže.

Zaštitar ne smije premještati tuđe stvari

“Ako je zaštitar navedenog objekta uistinu uklonio ručnike i privatne stvari kupača s plaže koja je pod koncesijom, onda je to nedopustivo jer zaštitar takve stvari ne smije raditi. Prema Pravilniku o gospodarskom korištenju i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, koncesionar svojim rekvizitima može zauzeti samo 30 posto pomorskog dobra koje mu je dano pod koncesiju tako da ću komunalnim redarima sugerirati da porazgovaraju sa zaštitarom navedenog objekta te da utvrde koliko ležaljki ima i premašuje li se ta površina, a nakon toga ćemo o svemu obavijestiti Županiju jer je takvo ponašanje nedopustivo i šteti ugledu Makarske”, govori dogradonačelnik Nemčić.

Na susjednoj plaži nalazi se hotel “Park”, a njegova direktorica Marina Josipović kaže da njihove ležaljke zakonski zauzimaju 30 posto površine plaže. Tvrdi da ležaljke uglavnom unajmljuju njihovi gosti i to po cijeni od 50 kuna na dan te ističe da do sada nisu imali problema vezanih za kupače i goste. ” Na našoj plaži mogu se nesmetano kupati svi, i gosti i oni koji nisu gosti hotela i nikada nikoga nismo potjerali niti to smijemo izuzev ako ne rade nered, ponašaju se nekulturno ili primjerice, lože vatru na plaži”, kazala je Josipović.

Na 13 lokacija makarskih plaža je 435 ležaljki i to bez hotelskih

Ekipa Slobodne Dalmacije odlučila je provjeriti kakav je raspored ležaljki na gradskoj plaži od Sv. Petra do mjesta Krvavica na Makarskoj rivijeri te tko sve ima koncesiju nad kojim dijelovima i na koji način se mora upravljati pomorskim dobrom. Na Makarskim se plažama (bez plaža pod koncesijom koje je hotelima na rok od 10 godina još 2015. dala Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, tj. Upravni odjel za pomorstvo i turizam Županije koja upravlja dijelom pomorskog dobra u Makarskoj) nalazi se na 13 lokacija po 435 ležaljki i suncobrana.

Naime, na makarskim plažama u što ne uključujemo plaže pod koncesijom koje je hotelima na rok od 10 godina još 2015. godine dala Županijska skupština Županije splitsko-dalmatinske, odnosno Upravni odjel za pomorstvo i turizam Županije koja upravlja dijelom pomorskog dobra u Makarskoj, nalazi se po 435 ležaljki i suncobrana i to na 13 lokacija. Na osam lokacija pomorskog dobra koje je dano upravljanje Gradu Makarskoj, koncesijska odobrenja na rok od godinu dana, dana su na osam lokacija. Po tri na plaži Cvitačke i Krvavice te po dvije na plaži Bace. Na svakoj od lokacija može se postaviti od 15 do 30 ležaljki i suncobrana. Na pet lokacija Makarski komunalac iznajmljuje ležaljke nad kojima ima koncesiju od Županije – od Žute kuće do hotela Rivijera gdje je ukupno 260 ležaljki i na čijem iznajmljivanju rade djelatnici Komunalca.

Ležaljke ne smiju ometati korištenje plaže

U Planu upravljanja pomorskim dobrom, stoji da kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja, nositelj koncesijskog odobrenja mora koristiti unificirane plažne rekvizite – suncobrane i ležaljke koje ne smiju ugrožavati njihove ni ostale korisnike plaže.

“Postavljeni rekviziti ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži tako da se rekviziti jednog nositelja koncesijskog odobrenja podijele na dva reda između kojih mora ostati koridor za nesmetani pristup i boravak uz more svim korisnicima plaže između samih redova u duljini ležaljke te za prolaz između svake ležaljke u širini ležaljke.Ležaljke moraju biti udaljene od dva do četiri metra od mora, dok ležaljke jednog od ležaljki drugog nositelja koncesijskog odobrenja moraju biti udaljene najmanje 10 metara”, piše u Planu.

U Pravilniku o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra da području Županije splitsko-dalmatinske, a temeljem kojeg je Županija dala koncesije pomorskom dobru makarskim hotelima i to od hotela “Meteor” do Romane, piše da koncesionar ne smije onemogućiti ili ograničiti slobodan pristup pomorskom dobru na kojem je ostvario koncesiju.

Ležaljke moraju biti uredno složene

Količina ležaljki i suncobrana koji se iznajmljuje kao i prostor na kojem se ti rekviziti iznajmljuju, određeni su ugovorom o koncesiji, a postavljeni su prema Planu korištenja. U svakom slučaju ti rekviziti ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra. Oni moraju biti uredno sklopljeni i složeni na određenom skladišnom mjestu sve dok gosti ne daju zahtjev za njihovo korištenje.

No, moguće je rekvizite i rasporediti po plaži, s tim da moraju biti posloženi u redove s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more. Potrebno je ostaviti mjesta za prolaz između svake ležaljke za sve korisnike plaže. Ukupan prostor gdje su ležaljke postavljene ne smije prelaziti više od 30 posto kopnene površine koncesije koja se odnosi na plažu isključivo i s prostorom za koridore. U Pravilniku stoji da je koncesionar, uz čišćenje, dužan ukloniti i stvari gostiju koji ne borave na plaži i pohraniti ih na sigurno mjesto. No, to se ne odnosi na slučaj iz Makarske kada je gospođa Pranjić otišla od ručnika na nekoliko minuta.

