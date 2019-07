TAKSISTI OTKRILI ŠTO SE DOGAĐALO ZA VRIJEME ULTRE: Zarada je stvarno ogromna. A putnici? ‘Drogirani, pijani, smrdljivi…’

‘A što ću vam kazati, kad znate i sami: drogirani, pijani, nenaspavani, znojni, smrdljivi, sve su samo nisu normalni’

Slobodna Dalmacija razgovala je s taksistima koji su otkrili koliko se moglo zaraditi tijekom trajanja festivala Ultre u Splitu, tko najviše profitira, što stranci najčešće traže i u kakvom stanju budu.

Glavno je pitanje gdje nabaviti drogu

Jedan je 25-godišnjak iz Splita od subote u 17 sati do nedjelje u 8 ujutro odradio 40 vožnji. “Udarne ure bile su od 20 do 22 sata i od 3 do 8 ujutro. Zarada je bila 2500 kuna, ništa ‘na crno’, sve preko platforme za koju radim. Uglavnom sam ih vozio u krugu Splita i dva puta do TTS-a. U noći s petka na subotu imao sam 20 vožnji, ali sam radio samo od 22 do 4 ujutro. Upola manje sam radio pa sam toliko i utržio: 1200 kuna.

Svaka vožnja su u prosjeku tri čovjeka. A što ću vam kazati, kad znate i sami: drogirani, pijani, nenaspavani, znojni, smrdljivi, sve su samo nisu normalni. Čim vide da sam mlađi i da dobro govorim engleski, krenu u razgovor i onda je u pravilu glavno pitanje: ‘Di ima droge?’. Traže najviše: kokain, ecstasy, marihuanu. Onda im ja objašnjavam kako je u nas droga ilegalna, pa i marihuana, i da im ne mogu pomoći.”

Kaže kako je imao par vožnji do hotela samo kako bi pokupili drogu koju su imali u sobi, nakon čega bih ih vraćao nazad, budući da se oko Parka mladeži nije moglo ništa ilegalno za kupiti. “Puno je bilo policije što sam vidio na svoje oči kada mi je jedan naručio vožnju, a kada sam došao on je rekao da pričekam dok zapali ‘joint’ ispred automobila. Kad najednom dolazi policajac, kaže mi: ‘Otkaži vožnju!’, kupi klijenta pod ruku i odvodi ga”, priča taksist i dodaje da su se također raspitivali gdje se može kupiti alkohol i voda u okolici festivala jer je na festivalu bilo skupo.

Ujutro dva do tri puta više cijene

Tijekom noći nije bilo problema, međutim, prepričava taksist, do problema s gužvama je došlo ujutro kada su i cijene porasle. Policija je pomagala u regulaciji prometa, a bilo je puno i inspektora iz carine, porezne i prometne inspekcije. “Naše cijene su također porasle, znam da su pojedine vožnje bile dva do tri puta više. Recimo, ruta od Rive do Lava se plaćala 280 kuna. Vjerujem da ima onih koji su zaradili i po 5000 kuna u noći jer dođu vam vozači iz Zagreba i Rijeke isključivo za Ultru. Oni voze takoreći bez prekida, a ima ih što naplaćuju kako im dođe, bez prijave vožnje,” objasnio je ovaj 25-godišnjak.

Najviše zarade taksisti ‘doseljenici’

Jedan drugi vozač, 37-godišnji domaći taksist, rekao je za Slobodnu Dalmaciju da ima jako puno taksista, ali i inspekcijskog nadzora te policije koja ih provjerava i traži drogu. Prema njegovim riječima, najviše utrže vozači “doseljenici” koji dođu samo na brzinu pokupiti laku zaradu. “Znaju da neće ostati raditi na ovom području pa im nije ni bitno kakav dojam će ostaviti. Uzmu u vozilo mlade, pijane i drogirane mušterije kojima apoeni novčanica ne znače ništa. Ima ih koji takve situacije dobro iskoriste i naplate zlato svaki metar. Ako si normalan, upališ taksimetar, a može se zaraditi tisuću i nešto kuna za 8 do 10 sati vožnje po večeri”, kaže ovaj taksist.

“Ima ih što neće voziti takve klijente koji doslovno ne znaju za sebe. Povraćaju po vozilu, imaju kod sebe svašta, polugole su, a maloljetne, možeš samo upasti u probleme. Ove godine nisu baš svi zadovoljni, ispada da se bolje radi u tjednu prije i poslije Ultre. Što zbog problematičnih klijenata, što zbog onih koji dođu i ne biraju koga će voziti, ali im zato to dobro i naplate, mimo svih tarifa i aplikacija. Zato i imamo, primjerice, taksije riječkih registarskih pločica koji se vide ovdje samo dok traje Ultra”, priča treći taksist koji je dodao kako neki njegovi kolege izbjegavaju raditi tijekom Ultre.