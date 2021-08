Sezona je u punom zamahu, ulice vrve turistima, ali sve više svjedočimo bezobraznim taktikama domaćih poduzetnika koji nastoje maksimalno iskoristiti neznanje stranih državljana. No, takva politika često utječe i na domaće potrošače.

Nakon vijesti da neki iznajmljivači otkazuju ranije ugovorene rezervacije domaćim gostima kako bi svoje apartmane prodali po višim cijenama, na svoje su došli i taksisti koji odbijaju prihvatiti vožnju ukoliko procijene da na njoj neće dobro zaraditi, piše Slobodna Dalmacija koja prenosi ispovijest jedne zakinute Splićanke kojoj je trebao prijevoz od Velebitske ulice do Gradske luke.

'Užasno je ovo što rade, ali doći će crna zima '

"Računala sam, neću ići autom zbog gužve, naručit ću "Uber". Odbili su me. Zovem "Cameo" – odbijenica. Ista stvar i s "Boltom". Malo je reći da sam poludila. Nebrojeno sam puta čula kako taksisti na stajalištu ispred Prime govore između sebe da nema šanse da će voziti za cijenu ispod 100 kuna. Još vam neće primiti ni karticu, samo gotovina igra. Užasno je ovo što rade, ali doći će crna zima i 30 kuna od domaćeg čovika onda će im dobro doći", ispričala je.

Milivoj Topić, predsjednik ceha prijevoznika pri Udruženju obrtnika grada Splita pojasnio je što leži u pozadini priče. Konkretno, riječ je o liberalizaciji tržišta i prema tome prijevoznici mogu formirati cijene kakve god žele.

'Mogu naplatiti svoju uslugu koliko god žele'

"To vam daje za pravo da naplatite svoju uslugu koliko god vi želite. To je tržišno natjecanje", rekao je i dodao: 'Unatrag možda četiri-pet mjeseci zalagali smo se da se uvede red u taksi-prijevoz. Postigli smo nekakav dogovor, sve je već bilo i na papiru, ali resorni ministar Oleg Butković je na kraju sve ignorirao i ostavio stvari kakve jesu, a to su nered i nestransparentnost'.

Ističe kako liberalizacija sama po sebi nije negativna, ali je problem u nedostatku kontrola.

'Prije nije bilo moguće odbiti vožnju, dobili biste kaznu'

"Nismo protiv toga, zalažemo se za uređeno tržište po uzoru na druge europske zemlje, ali i druge članice EU-a imaju liberalizaciju, pa nije ni blizu kaos kao kod nas. Stvorio se takav nered da više nema kontrole i sve to pod izlikom liberalizacije", poručio je Topić. Na pitanje kako je moguće da taksist odbije vožnju putniku koji traži prijevoz na kraće udaljenosti unutar grada i spreman je to platiti, Topić je za Slobodnu Dalmaciju kazao da postoji mogućnost da se uopće ne radi o taksi-prijevozniku.

"Prije to nije bilo moguće. Kad biste odbili vožnju, imali ste sankcije, pa i mogućnost oduzimanja dozvole. To je ono za što se zalažemo. Ne samo to, već da se zna tko uopće ima pravo i kvalifikacije voziti taksi-prijevoz. Danas imate situacije da kupe na eBayu oznaku "taksi", stave je na automobil i krenu voziti. To su uglavnom ljudi koji i nisu iz Splita, nego su došli opijeni pričom o brzoj zaradi. Zato građanima i odbijaju vožnje, jer njima to nije dovoljna zarada. Ugrožavaju i sigurnost prometa, nesreće su sve češće. Ima ih i ove godine, srećom, bez tragičnih posljedica", napominje Topić. Građanima savjetuje da se drže gradskih taksi-prijevoznika koji voze tijekom cijele godine.