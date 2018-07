TAKSIST KOJI SE POTUKAO S UBEROVCEM: ‘Ja sam odlikovani hrvatski branitelj, sve je namještaljka’

U četvrtak prijepodne došlo je do fizičkog obračuna između dubrovačkog taksista i vozača Ubera.

Mladi Dubrovčanin je kao vozač Ubera prolazio kraj parkinga odakle je ‘izletio’ dubrovački taksist, pa mu je malo zatrubio da ga upozori na vožnju. Nakon toga, taksist ga je zaustavio, prišao otvorenom prozoru njegovog automobila, dok je mladić sjedio vezan u autu, i – počeo ga udarati.

Mladić je udaren 20-ak puta, zbog čega je zatražio liječničku pomoć u Općoj bolnici Dubrovnik, a na lice mjesta odmah je došla i policija koja je privela nasilnog dubrovačkog taksista.

‘Bio je isprovociran’

Zastupnik Društva autotaksi prijevoznika Maro Bratoš je ispričao Dubrovačkom dnevniku kako je njegov kolega Pero Vianelli bio isprovociran te je zbog toga tako reagirao.

RASTE BROJ NAPADA NA UBEROVE VOZAČE: ‘Mlate nas palicama i razbijaju nam aute, a na jednom stajalištu u Zagrebu je najgore…’

“Kolega je išao kroz predio Bužu da čeka red za Pile i na izlazu iz Tabora stao je da se uključi u promet. Ovaj uberovac ga je vidio i autom se zaletio prema njemu nakon čega je taksist reagirao i pitao ga u čemu je problem. On je počeo prijetiti i rekao je da će njihov vlasnik rezati glave taksistima jer ih ne može više trpjeti. Kasnije su pošli kod ambulante, kod pizzerije Tabasco i uberovac ga je nakon provokacije počeo snimati. Taksist Vianelli je isprovociran zbog svega udario u njegov mobitel i reagirao tako kako je reagirao”, kazao je Maro Bratoš.

O samom incidentu govorio je i Pero Vianelli koji je otišao u policiju prijaviti M.L. jer smatra kako je on počinio puno gore stvari.

Odlikovani hrvatski branitelj

“Sve je ovo namještaljka i to sam rekao policajcima. On me je prvo isprovocirao i onda pošao snimati s namjerom da me uništi, a ja sam mu samo udario u mobitel jer nisam htio da me neovlašteno snima. To je ispalo tako kako je ispalo i jako mi je žao što sad izgledam kao neki agresivac i nasilnik, ali vjerujte da to nisam. Ja sam odlikovani hrvatski branitelj i nikad nisam imao okršaje”, rekao je Vianelli dodavši kako je M.L. njemu prvi prijetio i zamalo ga ubio autom jer je stisnuo gas i naglo se zaustavio iza njega.

“Odmah nakon konflikta rekao mi je da će slučaj prijaviti policiji, a ja sam također pošao njega prijaviti jer smatram da je napravio puno gore stvari”, rekao je za Dubrovački dnevnik Pero Vianelli.

Kaos na cestama

Dubrovački mediji javljaju da je na dubrovačkim prometnicama povećan broj vozača Ubera, te da se “kaos na ulicama može praktički vidjeti svaki dan”, što u nekim slučajevima “eskalira fizičkim obračunom”.

U policiji, međutim, kažu da nije bilo kršenja novog zakona te da nije bilo incidenata od srpnja prošle godina kad su dubrovački taksisti, prosvjedujući protiv Ubera, blokirali jadransku magistralu kod Cavtata.

Iz Ubera su poslijepodne osudili svaki oblik nasilja te poručili da čine sve bi podržali svoje partnere-vozače. “Ovakvo ponašanje je nedopustivo”, kazali su i izrazili otvorenost za suradnju sa svim nadležnim institucijama kako bi se izbjegle slične situacije.

Dubrovačka policija podnijela je u četvrtak kaznenu prijavu protiv 45-godišnjeg taksista.