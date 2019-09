TAKSIST KOJI JE U SPLITU ZASPAO ZA VOLANOM: ‘Kriv sam, mogao sam ubiti troje ljudi. Vrijeme je da netko otvoreno kaže što se događa, a to ću biti ja’

Umjesto ukupnih 40 sati koliko je taksist trebao voziti za vrijeme nepuna četiri tjedna za ‘Waterfalls’, Slavonac je od 29. srpnja do 21. kolovoza vozio čak 207 sati

Taksist (36) iz Slavonije koji je prije dva tjedna izazvao prometnu nesreću u Kaštel Štafiliću jer je zaspao za volanom, priznaje da je kriv i govori da je “mogao ubiti troje ljudi”. U toj nesreći lakše je stradalo četiri osobe, a jedan od stradalih je i sam taksist. Ova nesreća nije završila tragično, no mogla je jer je taksist u snu prešao u suprotni kolnički trak. U ovoj priči krivac je taksist, no za Slobodnu Dalmaciju je ispričao zašto je došlo do te nesreće.

“Javljam vam se jer je vrijeme da se konačno javno kaže što se događa u tom mutnom svijetu taksi prijevoznika, odnosno partnerskih tvrtki. Nadam se da će moja priča potaknuti brojne vozače da otvoreno kažu što se događa. Oni izrabljuju ljude, ali nitko s time ne želi izići u javnosti, boje se. Meni više nije stalo…”, počeo je I.B. s iznošenjem svoje gorke priče za Slobodnu Dalmaciju.

Sulude brojke

Taksist, inače po struci profesionalni vozač, porijeklom je iz Slatine te je u potrazi za poslom došao u Split s namjerom da nešto zaradi. Zaposlio se u splitskoj prijevozničkoj tvrtki naziva “Waterfall” koja je partner Uberu i Boltu. Na čelu firme je direktor Goran Brkić koji je Slavoncu u prvom razgovoru već dao naslutiti što ga čeka. Bez obzira na to, taksist je bio u stisci i trebao je bilo kakav posao.

“Direktor Goran mi je na komad papira napisao što sve trebam platiti nakon preuzimanja automobila i početka rada. Polog za aplikaciju iznosio je 500 kuna, polog za krovnu oznaku – 350 kuna, za bočne oznake – 108 kuna, 4000 kuna za vozilo, tjedna renta za automobil je u početku bila 1500 kuna, ali su mi na kraju dali drugo auto za 1800 kuna i tjedni smještaj u sobi sam plaćao 700 kuna. Osim toga, plaćao sam doprinose i gorivo, ali sam morao tražiti R1 račun za firmu. Nemoguće je da se podmire svi troškovi koje ti nameću pa su od mene tražili da im ispišem bjanko zadužnicu u vrijednosti 50.000 kuna”, govori taksist o suludim brojkama i očekivanjima.

K tome, budući da je naglasio da je trenutno na bolovanju, a dobio je naputak iz firme da gorivo kupuje preko R1 računa, on ukazuje i na moguću poreznu prijevaru.

Ugovor o radu na 10 sati tjedno, a vozio je čak do 207 sati

Slavonac je s tvrtkom “Waterfalls” potpisao ugovor o radu, ali na 10 sati tjedno. Ono što tvrdi jest da je nemoguće u samo deset sati rada skupiti 2.500 kuna, koliko je morao plaćati smještaj i korištenje automobila, i to bez uračunatog goriva. Smatra da je to nemoguće skupiti čak i ako se vozi osam sati dnevno. Tvrdi da je više spavao u autu nego u krevetu, a odmorio bi se samo dok je na aerodromu čekao putnike iz aviona. Spomenuta prometna nesreća u kojoj je taksist krivac, dogodila se na putu prema zračnoj luci Resnik. Na pitanje je li mogao premašiti tjedno radno vrijeme od 10 sati bez znanja direktora, odgovara da to nije moguće.

“Radio sam s aplikacijom od tvrtke pa je vlasnik u svakom trenutku mogao znati gdje se nalazim i koliko sam radio. Uostalom, oni su mi od ukupne zarade skidali novac za sve obveze koje sam imao prema njima. Što je vama prikazano u podacima aplikacije, tako je i on vidio”, priča 36-godišnjak koji je sve pokazao novinarima Slobodne Dalmacije.

Umjesto ukupnih 40 sati koliko je taksist trebao voziti za vrijeme nepuna četiri tjedna za “Waterfalls”, Slavonac je od 29. srpnja do 21. kolovoza vozio čak 207 sati. To je 167 sati više od ugovorenog radnog vremena. Između 12. i 19. kolovoza, kada je vozio 80 sati i 49 minuta umjesto 10 sati, taksist je vozio duže od 11 sati. Svaki dan od ponedjeljka do nedjelje je taksist premašio planirano radno vrijeme za cijeli tjedan.

Dva dana prije udesa taksist je vozio 32 sata

“Važno je napomenuti da aplikacija ne vrti sate dok stojimo. To su sati koje sam proveo u prometu vozeći putnike”, govori 36-godišnjak. Dva dana prije prometne nesreće taksist je vozio 32 sata i već je tog ponedjeljka premašio radno vrijeme. Vlasnik tvrtke i njegovi suradnici su to znali, kaže taksist.

Nakon uvida u ogromne brojke sati koje je odradio, ne čudi što je taksist bio premoren i da je zato prouzročio nesreću. U pravilima i uputama branda preko kojeg tvrtka obavlja najam vozila, piše da vozač ne treba sjedati umoran za volan. Čelni ljudi tvrtke mogli su znati u kojem je stanju njihov taksist koji bi redovito vozio više od 11 dnevno, bez računanja vremena koje je u automobilu proveo čekajući.

Direktor tvrtke ‘Waterfalls’ prvo ne zna koliko je taksist radio…

Direktor “Waterfallsa”, Goran Brkić, na optužbe odgovara da nije istina da se najam aplikacije plaća. Osim toga, govori da podatak o tome da je djelatnik vozio više od 10 sati tjedno nije mogao znati, kao ni drugi ljudi iz tvrtke. Poziva se na Pravilnik o radu i kaže da znaju koliko vozači smiju zakonski raditi i u da u tim okvirima rade.

“Taksisti određuju radno vrijeme, kad će krenuti i kad će završiti. Uostalom, Uber ih isključuje nakon određenog broja sati. Ne postoji ni jedna aplikacija koja će alarmirati mene, kao vlasnika, da netko vozi prekovremene sate. Tek naknadno mogu dobiti nekakav izvještaj, ali u realnom vremenu ne znam koliko on vozi”, govori Brkić.

…i onda odjednom zna da može vidjeti koliko je taksist radio

Novinari su Brkića pitali da je mogao naknadno saznati da je taksist vozio duže od deset sati tjedno pa se odjednom ispravio i rekao da on može vidjeti zaradu, međutim ne i sate provedene iza volana koji su potrebni da se do tog iznosa dođe. Na pitanje može li se tijekom deset sati rada zaraditi oko 4.800 kuna, a upravo je tu cifru vozač jedan tjedan i napravio, direktor odgovara:

“To biste trebali pitati i državu i firme, i sve skupa je li moguće zaraditi toliki novac u deset sati. Ja njemu nisam rekao da radi 50 sati, nego deset. On je sam tražio da radi deset sati “, govori direktor, no vozač negira njegove tvrdnje. Direktor kaže da je taksist dobio usmeno upozorenje zbog prekovremenih sati, tu tvrdnju također vozač opovrgava. “Mogu naknadno znati da je vozio više. Naknadno sam saznao da je na dan nesreće vozač imao pauzu od šest sati popodne do ponoći”, kazao je direktor.

Direktor Brkić nije znao novinarima Slobodne Dalmacija odgovoriti do kojeg se iznosa penju tjedne obaveze i izdvajanja vozača koja on mora zaraditi u deset sati rada pa mu se ona oduzimaju od zarade. Novinare je uputio na knjigovođu pa premda je rekao da će poslati njegov kontakt, to nije napravio.

Državni inspektorat najavio nadzor

Taksist iz Slavonije cijeli je slučaj prijavio inspekciji rada, koja, uzgred rečeno, uopće ove godine nije obavila nadzor u tvrtki “Waterfalls”.

“Kako smo zaprimili prijavu u kojoj se kod toga poslodavca ukazuje na sumnju u nezakonitosti u području rada, u Operativni plan nadzora inspektora rada za predstojeće razdoblje uključen je i nadzor kod toga poslodavca, ali nalaz ne možemo komentirati prije njegovog okončanja”, odgovorili su iz inspektorata.