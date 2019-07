TAKSIST DOBIO OTKAZ! Otkrili tko je naplatio 600 kuna za vožnju od Splita do Resnika: ‘Što će ljudi misliti, da smo tu samo kako bi ‘oderali’ nekog?!’

Vlasnik taksi tvrtke tvrdi da mu je žao zbog nastale situacije i kaže da će turisti dobiti potpunu refundaciju novca

Nakon što je objavljena priča Slobodne Dalmacije o taksi vožnji od Splita do Resnika za 600 kuna, zavladalo je pravo nezadovoljstvo splitskih taksista. Osobito onih koji stoje parkirani na Resniku. Podsjetimo, bivši hrvatski vaterpolist i rođeni Korčulanin Dario Trojan ostao je šokiran računom od 600 kuna za taksi od aerodroma u Resniku do Splita. “Ma jel to normalno. Jeftiniji mi je bio put avionom iz Barcelone, nego ovaj taksi prijevoz”, tvrdi Trojan za Slobodnu Dalmaciju. Trojan je kazao da ga je avionska karta iz Barcelone do Splita me je stajala 75 eura, a taksi od Resnika do grada 600 kuna, više od 80 eura.

BIVŠI VATERPOLIST ŠOKIRAN RAČUNOM ZA TAKSI: ‘Ma jel to normalno. Jeftiniji mi je bio put avionom iz Barcelone!’

Nezadovoljni taksisti su novinaru Slobodne Dalmacije objašnjavali da je riječ o izoliranom slučaju: “Tu na aerodromu nas ima oko 140 vozača i nije nam nimalo ugodno pročitati ovakve stvari. Shvatite nas, radimo odgovoran posao i ovo je za sve nas loša reklama. Što će ljudi misliti, da smo tu samo kako bi “oderali” nekog. A to jednostavno nije točno. Više bi voljeli da ste napisali tko je to napravio.”.

Dotični taksist dobio otkaz

Ubrzo je stigao i odgovor vlasnika taksi tvrtke. Kaže da je vozač koji je izdao račun od 600 kuna pronađen te da mu je uručen otkaz. Vlasnik tvrdi da mu je žao zbog nastale situacije i kaže da će turisti dobiti potpunu refundaciju novca.

“Kao što rekosmo, izoliran slučaj, nikome nije u interesu zbog neke dobiti ugroziti posao. U zračnoj luci na Resniku ih je 140 taksista, nije u redu da zbog jedne pogreške svi ispaštaju”, poručili su taksisti s Resnika.

OPET HARA FANTOMSKI TAKSIST: Za vožnju od 13 km platili astronomskih 800 kuna!