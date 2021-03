TAKO TO IDE: Evo što je Vojko Obersnel obećao, a što ispunio u zadnje četiri godine svog gradonačelničkog mandata

Od najvećih obećanja riječkog gradonačelnika ispunjena je samo gradnja stadiona na Rujevici, dok je projekt Europska prijestolnica kulture te obnova Galeba samo djelomično odrađena

U nedjelju 16. svibnja, a potom, ako bude potrebe, i dva tjedna kasnije, građani će imati priliku birati tko će voditi njihove gradove, općine i županije u sljedeće četiri godine. U serijalu “Nismo zaboravili” Dnevnik.hr prisjetio se svih obećanja s prošlih lokalnih izbora te secirao što je ispunjeno, a što je ostalo samo na riječima.

Počeli su s trećim najvećim gradom i najvećom lukom u zemlji – Rijekom. Ondje je Vojko Obersnel čvrstom rukom vladao proteklih 20 godina, a na posljednjim je izborima u drugom krugu pobijedio nezavisnog Hrvoja Burića s 55,59 posto osvojenih glasova.

Riječane su tada mučili problemi sa stadionom, obnova broda Galeb, cijene grijanja, otpad, iseljavanje, a u kampanji se spominjalo kako bi grad mogao profitirati od projekta Europska prijestolnica kulture. Stadio na Rujevici je izgrađen, a projekt Rijeka EPK 2020. je donekle proveden.

Europska prijestolnica (ne)kulture

Naime, grandiozne milijunske planove na tom projektu omela je pandemija koronavirusa. Manifestacija je, unatoč svemu održana, no u medijima su umjesto kulturnih zbivanja, često bili prikazivani prijepori. Sporna je bila crvena petokraka na krovu riječkog nebodera, državna revizija je utvrdila nepravilnosti u poslovanju, a i sam Obersnel je zbog svega imao jedan šovinistički ispad.

On je prošle godine na sjednici Gradskog vijeća poručio nezavisnoj zastupnici Ivoni Milinović da “ne sere”, nakon što je ustvrdila da su supružnici zaposlenika gradske uprave dobili autorske honorare za otvorenje EPK-a. “Dajte se koncentrirajte, ili ste opet na visokim štiklama pa to utječe na vaše raspravljanje?!” vikao je Obersnel, a njegov su verbalni istup odmah su osudili i HDZ i Obersnelov SDP te brojne udruge.

Galeb nedovršen, Marišćina i dalje smrdi

Prema Obersnelovim obećanjima, prošle je godine trebala biti gotova i obnova Titova broda Galeb. No, on je samo dotegljen iz Kraljevice u brodogradilište Viktor Lenac, gdje još uvijek traju radovi na njegovoj obnovi. Pretvaranje ruzinavog broda u ploveći muzej, trebalo bi, prema najnovijim obećanjima, biti gotovo do kraja travnja.

Obećano je i zaustavljanje emigracije iz Rijeke, no sudeći po praznim izlozima u centru i hladnim stanovima, to se i nije ostvarilo, baš kao niti efikasnije gospodarenje otpadom. Naime, brojni se Riječani i dalje žale na prljavštinu diljem grada te neuredne plaže, a vječni je problem i smrad iz centra za gospodarenje otpadom na Marišćini.

Žitelji okolnih naselja postali su taoci u vlastitim domovima, a smirivanju situacije nisu pomogli ni njihovi apeli, niti smjene direktora. Čini se kako će Marišćina ove godine dominirati u predizbornim obećanjima te kako će Obersnelovi nasljednici, jer se on više neće kandidirati, na tome pokušati ugrabiti pokoji politički poen.

