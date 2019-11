TAKO SE TO RADI! Bjelovar uštedio na plaćama gradskih službenika 1,5 milijuna kuna, zabranili nova zapošljavanja i uvode digitalizaciju

Gradonačelnik Bjelovara otkrio je kako su veliku ulogu u postizanju uštede imali projekti Europske unije

U posljednjih godinu dana grad Bjelovar je na plaćama gradskih službenika uštedio više od 1,5 milijuna kuna, a gradonačelnik Dario Hrebak kaže kako je cilj doći do uštede od 2,5 milijuna kuna godišnje.

“Osam ljudi je otišlo u mirovinu i nismo zaposlili nikakve nove zaposlenike. U gradskoj upravi smo uveli zabranu novih zapošljavanja, a kada do kraja godine uvedemo digitalizaciju, onda ćemo imati još veće uštede”, izjavio je Hrebak, piše Novac.

Europska unije

U postizanju uštede, veliku ulogu imali su projekti Europske Unije, Naime, trenutno u gradu radi pet djelatnica na provođenju projekata financiranih europskim novcem, a većina sredstava za njihove plaće dolazi isto tako iz Europske unije.

Gradu je u planu daljnje iskorištavanje europskih sredstava. Ove godine su izvukli 127 milijuna kuna iz fondova, što je velika razlika od prošlogodišnjih 44 milijuna kuna.

Stimuliranje radnika

“Ovdje se radi o sustavnom i organiziranom smanjenju troškova, a s manjim brojem djelatnika nije niti malo pala efikasnost same gradske uprave. Uveli smo i mjesečne stimulacije od 1000 kuna za one koji naprave dodatan posao”, izavio je Hrebak koji je najavio nastavak ulaganja u razvoj IT industrije u Bjelovaru te u razvoj i promoviranje gradskog veleučilišta, piše Novac.