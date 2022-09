Na obuci Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko preminuo je muškarac koji je završio u bolnici nakon što se srušio na nasipu u Zagrebu u ponedjeljak poslijepodne tijekom trčanja prvoga dana redovne obuke specijalaca. MUP-a je istaknuo kako je mladić, kao i svi pripadnici, prije obuke prošao rigorozni liječnički pregled A kategorije.

" Neposredno prije dovršetka treninga trčanja, nešto prije 15 sati jedan pripadnik se požalio na slabost, da bi nedugo nakon toga pozlilo i drugom pripadniku. Prvu medicinsku pomoć pružio im je medicinski tim ATJ Lučko, a potom su prevezeni u Kliničku bolnicu Sveti Duh gdje su hospitalizirani. Nažalost, tijekom ranog jutra obaviješteni smo da je jedan pripadnik preminuo dok je drugi stabilno", ističu.

RTL izvještava da je drugi pripadnik ATJ lučko u Svetom Duhu te da bolnica i policija ne izlaze s puno informacija, ali pišu da se bori za život.

Prije obuke, obojica su prošla liječnički pregled. Tragediju je za RTL komentirao šef Antiterorističke jedinice Lučko Mate Bilobrk, ali o uzroku tragedije nije htio spekulirati. "Bio je to redovni trening. Preminuli pripadnik je izabran među kandidatima kao jedan od najboljih po psihofizičkim parametrima. Bio je u interventnoj policiji i prošao je zdravstveni pregled. Uzrok tragedije utvrdit će obdukcija", kazao je Bilobrk.

'Zašto dvojica? Je li to slučajnost? Je li do vremena?'

Da je sigurno prošao jedan od najrigoroznijih liječničkih pregleda uvjeren je iskusni splitski kardiolog prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić. Iako se ograđuje, ističući da nije vidio zdravstveni karton niti nalaze preminulog specijalca, iz onoga što je poznato, općenito može ocijeniti nekoliko detalja i procijeniti eventualne uzroke smrti.

"Zašto dvojica? Je li to čista slučajnost? Je li to zato što je vrijeme takvo kakvo je bilo? Ako je otišao u bolnicu i preminuo tamo, vjerojatno nije riječ o nagloj srčanoj smrti. Ona bi izgledala tako da vi trčite, padnete i naglo više nažalost niste živi. Ako je on živ odvezen u bolnicu, meni je to nalik na infarkt ili nešto slično. Bavim se sportskom kardiologijom i dobro znam što me pitate, ali nažalost nemam točne podatke", objašnjava za Slobodnu dr. Pintarić, ujedno i jedan od autora knjige "Kardiologija rada i sporta".

'Vjerojatno nije riječ o nagloj srčanoj smrti'

" Ako je on doživio to što je doživio, pa bio odvezen u bolnicu i tako još neko vrijeme bio živ prije no što je nažalost preminuo, velika je vjerojatno to da je on doživio nešto. Sad, je li to srčani udar ili nije..." nastavlja , ponovo ističući da govori načelno i na osnovu dugogodišnjeg iskustva

Naravno, opciju preforsiranja tijela velikim naporom ne isključuje. "Jučer je dan bio kao i danas, to nije baš najveća sreća za takav tip testiranja. Nagla srčana smrt je takozvana smrt sportaša i ona se dijeli po godinama. Osobe do 35 godine imaju jednu vrst i razlog zašto, a stariji od 35 obično imaju drugi razlog. Kod ovih starijih gotovo 80% ima neku od bolesti srčanih krvnih žila, koronarnu bolest, i oni umiru od toga jer su te žile bolesne. Oni mlađi obično umiru od prirođenih bolesti koje nisu otkrivene.

Možda urođena mana koja do sada nije prepoznata?

To da bi dečku koji je mlađi od 35 godina, a koji je utreniran i dosad funkcionirao normalno, preintezivan bio takav napor je pravo čudo. Ali, zna se da sportaši doživljavaju naglu srčanu smrt otprilike 2,5 puta češće od opće populacije", kazao je Pintarić koji dodaje kako ne zna čime se pripadnik ATJ-a sve bavio u životu pa govori općenito na principu prosječne osobe.

Ipak, iako je siguran da je mladić prošao jedan od najrigoroznijih pregleda prije pristupanja pripremama, ne isključuje ni mogućnost da je tragično preminuli mladić imao neku prirođenu manu, ali zaključuje kako dok ne stignu službeni nalazi, u pravom razlogu se može samo nagađati.