Dok je za Ukrajinu tvrdio da neće pokleknuti, za Vladimira Putina izjavio je da dobro procjenjuje ugroze. "Mislim da nije želio preveliku eskalaciju, računao je da će od te siline udara oklopa i zrakoplovstva postojeća vlast u Ukrajini pasti. Tko god je računao se preračunao. Ukrajinci su se snašli, nema odlaska muškaraca van, svi su vojni obveznici, dobivaju masu modernog naoružanja, prije svega protuoklopnog, a mislim da će sada i protuzračnog jer zrak im je sada najopasniji. SSSR se uvijek oslanjao na snažan oklop, nisu zaboravili oklop i treba znati da su jaki u raketnom naoružanju, to je poznato iz Drugog svjetskog rata i otad je to u usponu. Sad imaju navodno i neke supersonične raketne sustave koji idu i do 9 maha i teško ih je rušiti. Nije to zemlja koja će pokleknuti. Može li se dogoditi nešto u okviru same zemlje, teško je reći jer je Putin školovani KGB-ovac i jako dobro procjenjuje ugroze”, smatra Miljavac. Što se tiče obuke ukrajinskih vojnika, smatrao je da bi to značilo biti 'legalna meta u ratu'. "Ruska Federacija prijeti da će postati meta svatko tko se umiješa ili bude pomagao Ukrajini u oružju. Amerikanci najavljuju da će Ukrajincima poslati moderno naoružanje. Oni su legalna potencijalna meta. Rusi su napali središte za obuku blizu poljske granice, bilo je više od 50 mrtvih i stotinu ranjenih, i ne viču previše na Zapadu. To je legalna meta u ratu."