TAJNO GLASOVANJE O ŽUPANU POSVAĐALO LIČANE: ‘Radi se ispod žita, riječ je o političkoj trgovini’

Tajno glasovanje predložio je jedini kandidat za župana, HDZ-ovac Marijan Kustić, a Darko Milinović tvrdi kako se upravo time politički trguje kako se ne bi znalo tko drži većinu

Za predsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske županije vijećnici će prvi put od osnutka županije glasovati tajno, odlučeno je u utorak na konstituirajućoj sjednici, a jedini kandidat za to mjesto je HDZ-ov Marijan Kustić.

U prvom dijelu sjednice 33 vijećnika položilo je prisegu, no kako je utvrđeno da koalicijskih sporazuma nema, na jednoj od mnogobrojnih stanki predloženo je da se priđe tajnom glasovanju kako bi se izabrao Marijan Kustić (HDZ) jedini predloženi kandidat za predsjednika Županijske skupštine.

Za prijedlog o tajnom glasovanju, koji je iznio Kustić, glasovalo je 14-ero vijećnika s liste HDZ- HSU-HSP AS-HSS-HBS, dvojica vijećnika SDSS-a te jedan s liste HSP-a, a izrazito su se usprotivili vijećnici Nezavisne liste Darka Milinovića, te je on u izjavi za medije najavio da njegovih osmero vijećnika neće doći na glasovanje, zakazano u 17 sati.

‘Rad ispod žita’

Ocijenio je da se upravo time “radi ispod žita”, da je to politička trgovina, ali da je u interesu svih da se sjednica konstituira i što prije izglasa proračun. Milinović je posebno naglasio da bi proračun trebalo donijeti do 11. travnja kako ne bi propao projekt vrijedan 18 milijuna kuna. Upozorio je i da su zbog privremenog financiranja do sada propali projekti vrijedni 27 milijuna kuna.

Tajnom glasovanju usprotivio se i Ante Kovač s Nezavisne lista Ante Dabe te je podsjetio da je do raspuštanja prethodnog saziva Županijske skupštine i novog saziva došlo upravo zbog toga jer je HDZ tvrdio da se ne zna tko drži većinu.

Prema Kovaču, tajno glasovanje omogućava upravo političku trgovinu i netransparentnost, da se ne zna tko drži većinu. Međutim, kako je potrebno javno izglasavanje da se priđe poslovničkoj mogućnosti tajnog glasovanja, bilo je sasvim jasno da su za tajno glasovanje osim svih 14-ero vijećnika s liste HDZ- HSU-HSP AS-HSS-HBS glasovala i dvojica vijećnika SDSS-a te jedan s liste HSP-a, predvođene Karlom Starčevićem.

Taj vijećnik HSP-a je Berislav Kostelac, a za sebe je rekao da je humanitarac i vjeroučitelj, koji je uvijek radio pošteno i ‘bez putra na glavi”, ali da se ne slaže s vijećnicima koji tvrde da je tajno glasovanje politička trgovina, upravo suprotno, smatra on, “to je festival demokracije”.

‘SDSS-ovce se prečesto tretira kao maloumne’

U svojstvu predsjedavatelja, Marijan Kustić pozvao je sve vijećnike da glasuju tajno, da to ne smatra manipulacijom, te je istaknuo koliko je važno da se Županijska skupština konstituira što prije i da će se izglasavanjem tijela županije vidjeti tko radi za dobrobit i razvoj županije.

Za govornicu je izašao i dožupan srpske nacionalne manjine Nikola Lalić te se usprotivio kritikama što je SDSS podržao tajno glasovanje te je ustvrdio da se članove SDSS-a prečesto tretira kao “maloumne“, koji ne misle svojom glavom, a samo je činjenica da su podržali tajno glasovanje i da time nisu prekršili niti jedan zakon. Samo žele, istaknuo je, konstituiranje skupštine i da “cijela županije krene naprijed”.

Prijevremeni izbori za Županijsku skupštinu održani su 10. ožujka. Od 33 mjesta 14 mandata osvojila lista HDZ-HSU-HSP AS -HSS-HBS, osam nezavisna lista Darka Milinovića, šest HSP, tri mjesta lista nezavisnog zastupnika Ante Dabe i dva SDSS-a.