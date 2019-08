TAJNI ŽIVOT ANE BUČEVIĆ: Ugledni psihijatar temeljito se pozabavio radom kontroverzne motivacijske govornice

Psihijatar govori da ne bi bilo problema da je Bučević stala na savjetima o uspješnosti jer se bacila u medicinu

Psihijatar Herman Vukušić podnio je prijavu protiv motivacijske govornice Ane Bučević zbog nadriliječništva. Dok se Bučević družila na luksuznom brodu u Splitu sa svojim “kokreatorima”, Općinsko državno odvjetništvo zaprimilo je Vukušićevu prijavu i počelo po njoj postupati. Kako doznaje Express, nakon zaprimljene kaznene prijave, državno odvjetništvo zatražilo je da se provede ispitivanje podnositelja prijave kao dio dokazne radnje. To potvrđuje i sam psihijatar.

“Zvali su me da dođem dati iskaz, ali sam bio spriječen zbog zdravstvenih razloga. No sad sam na godišnjem odmoru pa ću se ovih dana odazvati državnoj tužiteljici i rado joj se očitovati. No silno sam razočaran reakcijom Ministarstva zdravstva, odnosno samog ministra Milana Kujundžića, ali i Hrvatskom liječničkom komorom”, kazao je Vukušić Expressu.

U Ministarstvu nisu priskočili u obranu liječničke struke

Psihijatar se vrlo temeljito pozabavio radom motivacijske govornice Ane Bučević. U ožujku ove godine podnio je kaznenu prijavu protiv Bučević nakon njene snimke na YouTubeu u kojoj oboljelima od depresije poručuje da će im “ako svaki dan učine nešto korisno za sebe trebati manje doze tableta”. Vukušić je iznimno razočaran ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem kao i cijelim Ministarstvom koji se ponašaju vrlo nezainteresirano u vezi cijele priče i ne brane liječničku struku.

“Budući da je Milan Kujundžić moj kolega i bivši prijatelj, obratio sam se najprije pismom njemu osobno. No on se ponašao kao skretničar. Znam da u ministarstvu postoje ljudi koji dobro poznaju zakone o medicini te koji su mogli i morali po službenoj dužnosti reagirati na moju prijavu u ime obrane liječničke struke, no to se nije dogodilo. Milan Kujundžić je samo moju prijavu, bez ikakvih nadopuna i stručnih tumačenja zakona, proslijedio Ministarstvu unutarnjih poslova”, razočaran je Vukušić. Express je pitao Ministarstvo što su napravili s Vukušićevom prijavom protiv Bučević. Psihijatar govori istinu. Nisu zainteresirani.

“Zaprimljena prijava u kojoj se iznosi sumnja u počinjenje kaznenog djela nadriliječništva od strane Ane Bučević proslijeđena je na nadležno postupanje Ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu. Druge podatke o predmetu nemamo”, stoji u odgovoru Ministarstva zdravstva.

Hrvatska liječnička komora također nezainteresirana za slučaj Bučević

Dr. Vukušić kaže da su i Ministarstvo zdravstva i liječnička komora trebali pokrenuti prijavu po službenoj dužnosti, međutim obje institucije su se pokazale nezainteresiranima u ovom slučaju.

“Moram reći da je osoba koja me kontaktirala iz DORH-a iznimno profesionalna, ali problem je što je ona pravnik te ne može i ne mora biti upućena u problematiku liječničke struke. Zato su ministarstvo i Hrvatska liječnička komora morali napisati svoje argumente i pomoći u istrazi, a nisu mrdnuli ni prstom. No ovo nije prvi slučaj da se ove institucije nimalo ne brinu o zaštiti građana Republike Hrvatske”, govori Vukušić.

Bučević prvo počela sa savjetima o uspjehu pa završila na savjetima iz medicine

Prije nekog vremena Bučević je ponovno došla pod svjetla reflektora javnosti kada se saznalo da je Splićanka postala životna učiteljica i savjetnica Ive Todorić, kćeri vlasnika nekadašnjeg Agrokora, svima dobro poznatog tajkuna Ivice Todorića. Tako se saznalo da je Bučević profesorica kineziologije te vlasnica propalog fitness studija. Nakon što joj je spomenuti posao propao postala je motivacijska govornica s YouTubea. Ondje je počela dijeliti savjete kako postati uspješan. Jako brzo je stekla puno sljedbenika pa njeni videi imaju velik broj pregleda. Psihijatar govori da ne bi bilo problema da je Bučević stala na savjetima o uspješnosti jer se bacila u medicinu. Podsjećamo, Ana Bučević nije završila niti jedan medicinski fakultet nego kineziološki.

“Ne bih imao ništa protiv nje da se bavi savjetima kako postati uspješan u životu. Ali kroz njezina usta ne smije proći ni riječ ‘zdravlje’, ni ‘bolest’, ni riječ ‘liječenje’, jer čak i ako zakon precizno ne regulira nadriliječništvo, zakon koji regulira liječničku struku jasno kaže da sve savjete i tumačenja u vezi medicinskog stanja mogu dati isključivo ljudi koji su završili Medicinski fakultet”, govori liječnik za Express.

Ne zarađuje samo od YouTubea

YouTube nije jedini prihod gospođe Bučević jer ona ima i tvrtku. Prema podacima dostupnim na internetu, šef tvrtke je Bučevićkin suprug Saša Dvornik. Prije nekoliko mjeseci je upravo on optužio svoju suprugu da je iskoristila njegovu tešku bolest za vlastitu promociju i tako izgradila svoje poslovno carstvo te karijeru motivacijske govornice pa je nakon toga počela od njega skrivati novac koji je zaradila i to putem mreže poslovnih aktivnosti.

Express navodi da nije baš jasno kako joj je to uspjelo jer kako kažu podaci o poslovanju tvrtke Kontakt plus d.o.o., prošle godine je firma uprihodovala 3,300.000 kuna s bruto dobiti od 1,190.000 kuna. Nakon plaćenog poreza, firma na čijem je čelu Saša Dvornik, imala je neto dobit od 945.000 kuna. Kada je riječ o toj firmi, Ana Bučević se nigdje ne spominje kao vlasnica, direktorica ili osnivačica. Firma ima troje zaposlenika i prosječna plaća u njoj iznosti samo 5.039 kuna. Realno, to nije neko bogatstvo.

Veliki novac Bučević okreće preko seminara

Do danas je Bučević održala puno predavanja u Hrvatskoj i čitavoj regiji. Sama tvrdi da joj je najveća inspiracija njen kolega iz Slovenije, nekadašnji policajac, sada motivacijski govornik Smiljan Mori. S Morijem je Bučević osnovala BigU akademiju pa su zajedno održavali predavanja i bez problema punili dvorane kao što su Tivoli u Ljubljani ili Sava centar u Beogradu. Na tim predavanjima bilo je i po nekoliko tisuća ljudi.

No, ne održavaju Bučević i Mori seminare samo za “običan puk” jer oni imaju predavanja i za profesionalce pod svojom licencom naziva “mentor2millions”. Na kraju trodnevnog tečaja polaznici dobiju certifikat, a prošle godine je taj seminar bio u Opatiji. Kao što se može vidjeti u jednom od Bučevićkinih videa, ulaznica je koštala 1.433 eura. Takvi poslovni seminari su namijenjeni piscima, menadžerima, poduzetnicima, prodavačima, blogerima, trenerima joge, osobama iz digitalnog marketinga, stoji u njihovim najavama. Primjerice, Mori obećaje da će uz pomoć njegovih metoda polaznici imati prve klijente već nakon 60 dana pa čak i manje.

Motivacijski govornici su novost u Hrvatskoj te su se pojavili nekoliko godina unazad. Za njihova predavanja uvijek se traži karta više, a biznis cvjeta. Oni drže predavanja, pišu knjige, snimaju videe i daju savjete koje ljudi “gutaju” i povećavaju im profit.

Uskoro drži predavanje u Beogradu po cijeni od 2.625 eura

Sredinom listopada ove godine Ana Bučević ima predavanje u Beogradu. Kako stoji na internetskoj stranici radi se o “svjetskoj turneji”, a događaj je nazvan “Meta Secret World Tour” te se treba održati na mjestu koje prima i 4.000 ljudi, u Hali sportova. Prikazivanje dokumentarnog filma i knjige dr. Mella Gilla dio je programa i predavanja spomenutog seminara. Ulaznice su u pretprodaji u iznosu od 120 eura, a za one debljeg novčanika koji su mogu priuštiti “više zdravlja” osmišljene su VIP ulaznice. One uključuju bolja mjesta u dvoranu te treći dan predavanja zatvorenog tipa gdje bi posjetitelji trebali saznati više tajni, štogod to značilo.

Bučević i Gill tvrde da sva zarada od seminara ide direktno u neprofitni font. Prije negoli su mediji počeli pisato o seminaru, moglo se pročitati da će oni koji žele slušati Bučevićku i Gilla platiti 2.625 eura za ulaznicu. Seminar su reklamirali kao “seminar nakon kojeg će posjetitelji dobiti certifikat ili diplomu s posebnim pečatom zakona privlačenja”. I da, kažu da je “posjedovanje tog pečata već promijenilo milijune života”. S vremenom je cijena nestala i napisali su “da se zbog velikog interesa karte prodaju putem maila na upit”. Milanka Šušnjara je organizatorica događaja, ujedno vlasnica tvrtke “Recreate Life” koja se inače bavi proizvodnjom televizijskog programa. Tvrtka se nalazi u Krnjevu, jednom srpskom mjestu.

Zarađuje i od knjiga, CD-ova, kalendara i luksuznih krstarenja

Na internetu se moglo pročitati da je Gill predstavljen kao svjetski stručnjak za osobni razvoj koji je navodno “pomogao više od 100,000.000 Amerikanaca”. U najavi ovog događanja Bučević je najavljena kao “Mega Secret Teacher” s YouTube kanalom od više 100,000.000 pregleda. Ako je to točno onda Bučević uistinu i puno zarađuje preko YouTubea jer na svakih tisuću pregleda kanal plaća 7,60 američkih dolara. Aktivnosti na YouTubeu su ovoj Splićanki donijele 760.000 dolara ili oko 5,000.000 kuna.

Svoje poslovne aktivnosti Bučević je proširila internetskom prodajom. Preko svoje internetske stranice prodaje šest vlastitih knjiga. No, to nije sve jer tu su i kalendari, CD-ovi njenih predavanja te organizacija “vorteks krstarenja” luksuznim brodom po cijeni od 2.300 eura za tjedan dana. U jeftinijoj varijanti “vorteks ljetovanja” koštaju oko 1.000 eura i provode se u Biogradu na Moru.

Iva Todorić kao glavna zvijezda Bučevićkinih ‘vorteks krstarenja’

Jedno takvo “vorteks krstarenje” nedavno je završilo pa je Bučević nakon toga snimila i YouTube klip u kojem polaznici pričaju svoje dojmove. Zvijezda je tajkunova kći Iva Todorić. S obzirom da u očevoj tvrtki ne radi već četiri godine, Iva tvrdi da je morala štedjeti za putovanje. Poručila je da u životu može trošiti na nevažne stvari ili novac usmjeriti na nešto što nam je doista važno – a njoj je to “vorteks krstarenje” s Anom Bučević za 2300 eura, na kojem je naučila kako postići u životu sve ono što je oduvijek željela biti.

Nije baš jasno kako bi si ovo krstarenje mogli priuštiti ljudi s prosječnim plaćama, ali bi to mogla pojasniti Bučević. Kako? Svojom metodom “tapkanja”! Ostaje pitanje koliko bi dugo morao hrvatski prosječni radnik kao i blagajnica u Konzumu morali “tapkati” da mogu proživjeti “vorteks” na moru s Bučevićkom.

Problem nisu biznis i zarada Ane Bučević nego njeni ‘medicinski’ savjeti

Da ne bi izgubili poantu, važno je naglasiti da problem u cijeloj priči nije zarada Ane Bučević, naravno ako se na nju plaća porez i posluje se “po zakonu”. Problem je to što ona zalazi u sferu medicine kada ljudima koji boluju od depresije daje savjete. Zbog toga je psihijatar Herman Vukušić najavio bortbu protiv nadriliječništva i to osnivanjem stručnog medicinskog društva.

“Upravo sam u pregovorima s predsjednikom Hrvatskog liječničkog zbora i namjeravam osnovati stručno medicinsko društvo za komplementarnu medicinu. Budući da Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora nisu djelotvorni u zaštiti građana Republike Hrvatske od nadriliječništva, ovo bi društvo trebalo na sebe preuzeti tu funkciju. Više je nego očito da se oboljeli sve češće okreću alternativnim metodama liječenja jer nam zdravstvo u mnogim segmentima više ne funkcionira kao nekad, a bolesnici više ne dobivaju uvijek jednako kvalitetnu i pravovremenu medicinsku skrb. Nered u zdravstvu je plodno tlo za djelovanje raznih profitera koji žele zaraditi na tuđoj muci”, veli psihijatar.

Komplementarna medicina

Za kraj, psihijatar napominje da nisu sve alternativne metode štetne niti da bi ih trebalo odbacivati.

“Kao što nisu sve alternativne metode uspješne, nisu sve ni za odbaciti i treba ljude educirati o metodama koje, uz konvencionalnu medicinu, daju dobre rezultate. Takav spoj alternativne i konvencionalne medicine poznat je već u svijetu i zove se komplementarna medicina. Stoga bi ovo društvo u ime struke djelovalo i donošenjem zakonskih prijedloga kojima bi se kažnjavali svi pokušaji materijalnog iskorištavanja bolesnika i drastičnim kažnjavanjem nadriliječništva”, najavljuje dr. Vukušić.