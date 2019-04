TAJNI SASTANAK U BANSKIM DVORIMA: Kako je propao dogovor o zajedničkoj komemoraciji u Jasenovcu

Treći put zaredom u Plenkovićevu mandatu održati se dvije odvojene komemoracije u Jasenovcu

Već treći put zaredom u mandatu predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića održat će se dvije odvojene komemoracije u Jasenovcu. Službena, tj. državna, pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora održat će se na Cvjetnicu, 14. travnja, s početkom u 12 sati, a tzv. alternativna, ali i prosvjedna, u organizaciji žrtava ustaškog režima održat će se dva dana ranije, 12. travnja, u 12 sati, u Spomen-području Jasenovac.

Predsjednica Izvršnog odbora Židovske općine Zagreb, voditeljica Šoa akademije i članica Savjeta JUSP-a Jasenovca, Sanja Zoričić Tabaković je novinaru Darku Hudelistu za Globus otkrila da će tijekom alternativne komemoracije predstavnici Srba, Židova, Roma i antifašista položiti cvijeće u podnožje Kamenog cvijeta, da će na svečanosti svirati romski violinist iz Beograda, a javnosti će se obratiti predsjednik židovske zajednice Ognjen Kraus, piše Globus.

Hudelist je pokušao rekonstruirati bitne događaje koji su prethodili tome da već četvrtu godinu zaredom, treću za trajanja Plenkovićeva mandata, u Jasenovcu neće biti zajedničkog obilježavanja Dana proboja logoraša.

Imenovanje Habulina jer je Hrvat

Prvi događaj bila je 1. sjednica novog saziva Savjeta Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac, održana 9. travnja 2018, na kojoj je bila i ministrica kulture RH Nina Obuljen Koržinek, koju svi, posebice predstavnici Srba i Židova, hvale kao najzaslužniju što Savjet ponovno radi nakon što nekoliko godina uopće nije postojao. Na prijedlog Zoričić Tabaković, predstavnice Židova u Savjetu, za predsjednika Savjeta izabran je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, koji je kao predsjednik Savjeta JUSP-a Jasenovac supotpisao i službenu/državnu pozivnicu za jasenovačku komemoraciju i alternativnu, a prema mišljenju Hudelista on je “najtragičniji lik cijele ove priče”.

Zoričić Tabaković tvrdi da ga je predložila zato što je Hrvat i istih uvjerenja kao i nacionalne manjine u RH koje su bile žrtve u jasenovačkom logoru. “Za ovu našu sredinu apsolutno je najprihvatljivije da predsjednik institucije kao što je Savjet JUSP-a Jasenovac bude po nacionalnosti Hrvat.”

Apel ‘Tražimo osudu’

Drugi ključni događaj bio je kada su predstavnici Srba, Židova, Roma i antifašista, 31. listopada 2018., uputili apel pod nazivom “Tražimo osudu” predsjednici RH Kolindi Grabar-Kitarović, predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću, premijeru Andreju Plenkoviću i glavnom državnom odvjetniku, u kojem se navode brojni primjeri povijesnog revizionizma u Hrvatskoj, tj. “krivotvorenja povijesne realnosti fašističke NDH”, pri čemu se tvrdi da neki od njih imaju podršku države i državnih medija.

Fašizacija društva i izostanak reakcije

Međutim, svi ostali ključni događaji dogodili su se ove godine u veljači i ožujku. 12. veljače održana je u Ministarstvu kulture 4. sjednica Savjeta JUSP-a Jasenovac, na kojoj su glavne istupe imali Zoričić Tabaković, predstavnica srpske manjine Aneta Vladimirov i Franjo Habulin, a s koje je Hudelist dobio zapisnik.

Dok je Habulin izrazio je zabrinutost zbog “društvene klime i fašizacije društva” te izostanka reakcije vlasti, a Aneta Vladimirov istaknula da ove godine ima još manje argumenata za prisustvovanje zajedničkoj komemoraciji u Jasenovcu “jer je u društvu i dalje prisutno ustašofilstvo, a s govora mržnje prešlo se na djela” (napad na srpske vaterpoliste u Splitu), najžešća je bila predstavnica Židova Zoričić Tabaković koja je rekla “da je situacija u državi još gora nego prošle godine i da za židovsku zajednicu nema mogućnosti da se ide na službenu komemoraciju”. Pritom je dodala da je odnos vlasti prema fašističkim pojavama u društvu “zastrašujući, država ne reagira, srami se partizana, a sve prošle režime tretira jednako i naziva ih totalitarnim”.

Zoričić Tabaković je Hudelistu priznala da se jako uzrujala na toj sjednici i da je za Židove kao maloj zajednici jedini način da pokažu neslaganje s odnosom države prema Jasenovcu da ne dođu na službenu komemoraciju i da organiziraju svoju jer ih tada primijetiti međunarodna zajednica. “Postav u Memorijalnom muzeju u Jasenovcu smatramo neistinitim, jer prikazuje to kao radni, a ne kao logor smrti. Jasenovac je postao zaboravljeno mjesto koje se ne posjećuje… Za Jasenovac država izdvaja samo 2 milijuna kuna godišnje… Šutnja države na neofašističke pojave postaje sve glasnija, što truje moj život, a sve više osjećam i strah – jer u nekom trenutku antisemitizam ponovno može postati realna opasnost”, smatra Zoričić Tabaković.

Mimoilaženja u stavu oko komemoracije

Na 5. sjednica Savjeta JUSP-a Jasenovac, 21. veljače 2019. predsjednik SABA-e i predsjednik Savjeta, Franjo Habulin, četiri je puta ponovio da ne treba brzati i da treba biti odmjeren. Prema njemu trebalo je pokušati naći rješenje za zajedničku komemoraciju u bliskoj budućnosti, no prije donošenja trebalo je sastati se s premijerom Andrejom Plenkovićem i državnim vrhom RH “te vidjeti može li ipak doći do promjene u vezi zajedničke komemoracije”.

S druge strane, predstavnica srpske zajednice u Savjetu Aneta Vladimirov napomenula je da se u proteklih godinu dana “ništa nije promijenilo, i da bi zapravo bilo neprincipijelno očekivati zajedničku komemoraciju”.

Pet razloga

Aneta Vladimirov je navela pet razloga zbog kojih srpska strana ne ide na zajedničku, službenu komemoraciju. Prvo, “neadekvatni i tendenciozni postav” u Memorijalnom muzeju Jasenovac; drugo, “nedostatni arhitektonski uvjeti muzejske zgrade”; treće, “stanje u kojem se nalaze ostali logorski lokaliteti, prije svega Stara Gradiška i Kula (gotovo potpuno propadanje)”; četvrto, “odsustvo Jasenovca u obrazovnom konceptu – broj školskih posjeta, broj školskih sati posvećenih Holokaustu, genocidu, udžbenički sadržaji”; i peto – “financiranje JUSP-a”, u iznosu od svega 2 milijuna kuna godišnje.

“Meni se čini da Plenković od nas, manjina, traži razumijevanje za svoju političku situaciju. On očekuje jedno razumijevanje, i misli da i on i ministrica kulture daju sve od sebe. I smatra to integralnim dijelom odnosa prema njemu, kao umjerenijem dijelu HDZ-a… Oni su iscrpljeni u tom balansiranju između “dogmatskog” odnosa prema povijesti i sve snažnijih zahtjeva ‘zdravog’ dijela društva. Problem je, međutim, što je odnos povjerenja trajno poljuljan…”, rekla je Vladimirov, na osnovi čega Hudelist zaključuje da je Plenković blokiran svojom situacijom i položajem u HDZ-u s obzirom na stranačku desnicu.

Sastanak u Banskim dvorima

Predstavnik romske zajednice i saborski zastupnik Veljko Kajtazi nije prisustvovao 5. sjednici Savjeta JUSP-a Jasenovac, 21. veljače 2019., najvjerojatnije jer traži izgradnju zasebnog, romskog memorijalnog muzeja u selu Uštica kraj Jasenovca. Upravo je Kajtazi, koji je odlučio ove godine doći na obje komemoracije u Jasenovcu, otkrio da je u petak 29. ožujka u Banskim dvorima u tajnosti održan važan sastanak na kojem se govorilo upravo o jasenovačkim komemoracijama.

Sastanak je trajao oko sat i pol, a na njemu su bili nazočni Kajtazi, premijer Plenković, Milorad Pupovac, Kraus, Habulin, ministar pravosuđa Bošnjaković, ministar unutarnjih poslova Božinović, ministar državne imovine Goran Marić, ministrica znanosti i obrazovanja Divjak, ministrica kulture Obuljen Koržinek, ravnatelj Spomen-područja Jasenovac Pejaković.

Svi su pri tome iznijeli neka svoje nezadovoljstva, od Memorijalnog centra u Uštici, obnavljanja logora Stara Gradiška, pa do povrata oduzete imovine Židovima. “Stekao sam dojam da svatko od njih pojedinačno razgovara ili s Plenkovićem ili s nekim od ministara”, rekao je Kajtazi te dodao da je Habulin cijelo vrijeme govorio da je nezadovoljan što će biti dvije komemoracije.

Kaže da je nagoviješteno da bi 2020., godine trebali imati jednu kolonu, “jer je to bitno – jer će od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Hrvatska predsjedati Europskom unijom”, rekao je Kajtazi.

Propao Habulinov plan

Sam Franjo Habulin potvrdio je Kajtazijevu priču te istaknuo da je sastanak u Banskim dvorima sazvao premijer Plenković. “Premijer Plenković je pitao za klimu. Ja sam rekao da postoji želja da to bude zajedničko, ali da ima i argumenata koji su kontra. Ali da treba razgovarati.”

Pitanje komemoracije Habulin je ostavio otvorenim jer je od premijera očekivao dopis, a u ponedjeljak 8. travnja ujutro trebali su se u SABA-i sastati Pupovac, Kraus, predstavnik Roma i on te odlučiti što će učiniti. “Upućivati strelice jedan prema drugome – to ne donosi rješenje. Ukopati se svatko u svoj rov i iz njega odapinjati strelice – to nije dobro!”, naglasio je Kajtazi te dodao da ni Plenkoviću nije lako s obzirom na probleme u gospodarstvi desno krilo HDZ-a.

Međutim, do preokreta nije došlo jer je novinar Hudelist “sasvim nenamjerno minirao” Habulinov plan tako što je kontaktirao jednog člana Vlade u želji da se raspita o tajnom sastanku u Banskim dvorima, piše Globus.