Za pet dana, od 16. kolovoza, tajni kupci ulaze u trgovine i počinju kontrolirati preračunavanje cijena u eure. Provjeravat će sve, od cijena brašna, šećera i ulja do usluga poput šišanja ili kave u kafićima.

"Ponašat ću se kao regularni kupac, što i jesam, svakodnevno. Uđe se u trgovinu, uzme se košara, uđe među police i uz svoju redovnu kupovinu ću odraditi posao tajnog kupca što znači da ću snimiti one proizvode koji su nam interesantni", prepričava jedan tajni kupac za RTL.

Ocjenjivat će se sve: od ljubaznosti osoblja, preko kvalitete usluge pa sve do sitnica poput - ima li trgovina stalak za kišobrane. No, ovog su im puta u fokusu neopravdana poskupljenja tijekom zamjene kune eurom.

Kontrolirat će se i restorani, frizerski saloni…

Tajni kupci na popisu imaju stotinjak različitih proizvoda. "Zastupljenje su manje više sve kategorije koje prosječni potrošač svakodnevno kupuje, od namirnica preko kozmetike i predmeta opće upotrebe, predmeta za kućanstvo", kaže tajni kupac.

A osim trgovina, kontrolirat će i restorane, kafiće te će se i tajno frizirati. "Otići ću u salon u koji i inače odlazim, moja frizerka će mi izdati račun, to će se snimiti jer smo u obavezi da sve snimamo. Sva ta naša saznanja do 15-og u idućem mjesecu za prethodni mjesec doznačit ćemo Ministarstvu gospodarstva", kaže tajni kupac.

Do 15-og u mjesecu tajno će prikupljati javne podatke svaki mjesec, do kraja iduće godine. Kroz cijelo razdoblje pratit će iste artikle. "Svi trgovci će onda znati gdje pratimo, koje proizvode pratimo, neće znati u koje vrijeme dolazimo i popisujemo to, ali onda je za očekivati da će tu sve biti korektno napravljeno. I onda taj smisao tajnog kupca u zaštiti potrošača gubi smisao", smatra Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Nepravilnosti se prijavljuju državnom inspektoratu

"Neće si nijedan ozbiljan trgovac dozvoliti da pokušava loviti u mutnom. To je kratkog vijeka", kaže Martin Evačić, predsjednik HUP-Udruge trgovina.

Sve nepravilnosti prijavljivat će se državnom inspektoratu. Tajni kupci u akciju idu u 14 županija, za ostale nije bilo interesa udruga. "Trebalo se potruditi i pokriti sve županije", kaže Knežević. "Ako se radi neka zaštita potrošača, ministarstvo onda treba osigurati da se to radi u cijeloj zemlji."

Tajne kupce angažirat će i HNB kako bi nadzirao rad nad bankarskim šalterima.