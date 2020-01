TAJNA UTJECAJA KOLINDINOG SAVJETNIKA: Desetljećima u balonu HDZ-ove elite, on je taj koji nju i Jakova spaja s moćnom, sumnjivom ekipom

Podsjećamo na značajnu ulogu koju u životu i radu Kolinde Grabar Kitarović igra kontroverzni savjetnik koji je nakon sučeljavanja odlučio napasti njezina protukandidata

Već su krenula razmatranja je li Tomislav Madžar, savjetnik predsjednice za zdravstvo i sport, zapravo namjerno napravio cirkus nakon debate kandidata na HRT-u, kada se – pred kamerama i novinarima – odlučio obrušiti na Milanovića, redati uvrede na njegov račun, a predsjednica Grabar Kitarović, zbunjeno je ostala šutjeti i smješkati se, zgurana u drugi plan. Svi koji nešto znaju o političkoj komunikaciji znaju da taj čin ne može izgledati dobro, da ruši reputaciju njegove “šefice”, predsjednice koja želi biti ponovno predsjednica, ne može si dopustiti da joj savjetnici rade što hoće, da je prikazuju kao onu koja ne može brinuti sama o sebi.

Ali, to je Tomislav Madžar. Svi koji su ga imali prilike vidjeti uživo, ili pratiti kako radi i komunicira znaju da je to on takav kakav jest. Da nema tu puno promišljanja. Da je, živeći sada već dva desetljeća u balonu HDZ-ove i Bandićeve “elite” posve izgubio osjećaj što je primjereno, a što nije, da zapravo misli da se očekuje velikog muškarca njegova kalibra da iskoči tako u obranu “ranjene” šefice.

U strukturi Predsjedničkih dvora Kolinde Grabar Kitarović Tomislav Madžar ima važnu funkciju još iz vremena njezine prve kampanje i za razliku od mnogih, uspio se održati cijelo vrijeme u njezinom najbližem krugu. I sada je savjetnik, doduše volonter, ali i on je bio dvojbena pojava u njezinoj pratnji na sučeljavanju. Isto kao i savjetnica za kulturu, Renata Margetić Urlić, koja je nekoliko dana ranije pokušala prekinuti debatu na RTL-u, i ovaj je savjetnik bio u nedopustivoj kombinaciji, u čistom sukobu interesa, kada se pridružio stožeru. Jer ako je angažiran u Uredu predsjednice, kao savjetnik za zdravstvo i sport, za potrebe svih građana, nedopustivo je da usput bude angažiran i u kampanji kandidatkinje. No, kod Tomislava Madžara sve je još od prvog trenutka njegova ulaska u visoku politiku u znaku neobičnog kombiniranja.

INCIDENT NAKON DEBATE: Savjetnik predsjednice verbalno napao Milanovića! ‘Sram vas može biti’

Estradni menadžer, liječnik, posvuduša…

Osim što je savjetnik u Uredu predsjednice, on je i liječnik, vlasnik privatne poliklinike (“Vaš pregled”), čest gost na estradnim događajima, poznat i kao dečko poznate hrvatske modne dizajnerice, Aleksandre Dojčinović – čije kombinacije rado odijeva i predsjednica, što dizajnerica koristi u promotivne svrhe, a na upite jesu li haljine i kostimi plaćeni u Uredu predsjednice uvijek se odgovara da ih je platila predsjednica osobno. No, računi nikada nisu viđeni.

Bio je i estradni menadžer, a tvrdilo se da je upravo on sredio u prvoj predsjedničinoj kampanji njezino pojavljivanje na ćevapima s Halidom Bešlićem. Kao da oduvijek živi na visokoj nozi, odijeva se skupo, objeduje u skupim restoranima. No, prvi čin njegova ulaska u elitu još je uvijek misterij: prema nekim izvorima, još kao student, kroz klub Ljubušaka (Rođen je u Ljubuškom, BiH) uspio se umrežiti s Milanom Bandićem i Milijanom Brkićem.

Tomislav Madžar je bio jedan od ključnih logističara na prošlim predsjedničkim izborima u stožeru Kolinde Grabar Kitarović. Milijan Brkić je bio tajnik HDZ-a, a direktor kampanje mnogo manje poznati HDZ-ovac, Ivica Mlinarević, bivši direktor u tvrtki PPD, u vlasništvu plinarskog magnata Pavla Vujanovca, a predizborni skupovi su se mahom organizirali preko privatne tvrtke Tomislava Madžara, “Arnea”. U vrijeme USKOK-ove istrage za utaju poreza, iščačkalo se da je dvoje zaposlenika Dinama, nećakinja Zdravka Mamića, Sanda Mamić i Matej Zadro, angažirano upravo preko te Madžarove tvrtke “Arnea” na poslovima podrške kampanji na društvenim mrežama.

Koliko joj je on osobno značio u prvoj predizbornoj kampanji, predsjednica je potvrdila time što se pojavila na obrani njegove doktorske disertacije, 2015. godine. No nije došla samo ona. Zapravo, dogodila se rijetko viđena situacija: iz publike ga je bodrila predsjednica osobno, HDZ-ovi teškaši Milijan Brkić, Tomislav Čuljak, ali i tzv. kralj smeća Zoran Gobac, Halid Bešlić i bivša misica Anica Kovač. S Bandićem ga pak veže dugogodišnje prijateljstvo i suradnja na svakovrsnim projektima. Godine 2013., primjerice, osnovao je Hrvatsku udrugu mladih koja je samo dva mjeseca nakon osnivanja dobila od Grada Zagreba, uz potpis gradonačelnika Bandića, na korištenje prostor od 180 kvadrata, u najužem centru grada, u ulici Frana Petrića koja se doslovno prikopčava na Trg bana Josipa Jelačića.

Posebni prijatelj i ađutant Jakova Kitarovića

U prvom krugu ove predsjedničke kampanje kandidat Dario Juričan prozvao ga je i za još jedan deal: da je Bandić njegovoj firmi iznajmio poslovni prostor po čudno niskoj cijeni. Radi se o impresivnih 456 četvornih metara u centru Zagreba. Madžar je priznao da je zakupio prostor od Grada, nije se sjećao po kojoj cijeni, no tvrdio je da se nije uselio u taj prostor, nego je polikliniku preselio u drugi prostor koji je kupio na kredit.

No, Tomislav Madžar nesumnjivo je pripadnik najužeg Bandićeva kruga, onaj koji spaja Milana Bandića i Kolindu i u onim rijetkim trenucima kada nisu skupa. Dovoljno je prisjetiti se da je upravo on donio kolosalnog medu u ime predsjednice onih dana kada se Milan Bandić nije mogao odazvati na sudska ročišta jer je bio hospitaliziran u bolnici Sveti Duh, gdje je ravnatelj još jedan od Bandićevih prijatelja, Mladen Bušić. Madžar se potrudio da on, Kolindin medo, i navodno bolesni Bandić, završe na fotografiji za pamćenje i preplave sve društvene mreže i portale kao dokaz velikog i neraskidivog prijateljstva. U kafiću iznad bolnice Sveti Duh često se može vidjeti na kavi Madžara u društvu Bušića, Brkića, ali i – Jakova Kitarovića.

Madžar je onaj koji je svojevrsni ađutant za Jakova Kitarovića, supruga Kolinde Grabar Kitarović o čemu smo pisali i u posebnom istraživanju o poslovima “prvog gospodina Hrvatske”. Madžar je najčešća pratnja Kitaroviću na nebrojenim sportskim događanjima, u kombinaciji s Bandićem i Milijanom Brkićem.

Drugim riječima, on je čovjek koji neprestano spaja Kolindu Grabar Kitarović i Jakova Kitarovića s Milanom Bandićem i Milijanom Brkićem. I u trenucima kad se pokušava otresti svoje sjene, svojih sumnjivih prijatelja, Madžar je Kolindi Grabar Kitarović došao zapravo kao živi dokaz da je duboko umrežena s čudnom ekipom.