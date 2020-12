“Arhitektica nije dobila posao na temelju bilo kakve ljubavne veze, već zbog svog znanja. Treba pitati Elektroprojekt zašto je odabrao tu osobu, nikakve ljubavne veze i to nije kumovalo dobivanju posla. Jednostavno nisam imao pravo potpisa ni bilo što slično”, ističe Gruborović

Aferi oko sljemenske žičare nema kraja, a ona još nije niti puštena u promet. Akteri su se međusobno posvađali pa sada pokušavaju svaliti krivicu jedni na druge. Nova TV objavila je intervju s čovjekom za kojeg mnogi sumnjaju kako je autor filma u kojem se razotkriva kriminal vezan uz projekt.

On je poseban savjetnik Milana Bandića i u navodnoj je ljubavnoj vezi s arhitekticom donje postaje, inače najskupljeg dijela žičare, koja podsjeća na zgradu iz Osla, kamo su njih dvoje išli na službeno putovanje.

Anonimni video prikazuje dokumente, troškovnike, ugovore i anekse koji su doveli do cifre od gotovo 390 milijuna kuna samo za izvođenje radova.

U vezi objave snimke, Grad upire prstom u Bandićevog savjetnika Vladimira Gruborovića. Na stranicama gradske skupštine objavili su kako je nedvojbeno on autor videa jer je maknut s projekta. On to opovrgava:

‘Ja sam čista obraza’

“Ja nisam autor i ni na koji način nisam povezan s filmom. Volio bih naglasiti da sam o temi žičare spreman čista obraza razgovarati kad god i s kim god, a ako se nastavi ova medijska hajka na mene, to ću i učiniti”, rekao je Novoj TV.

SJEĆATE SE VIDEA U KOJEM SE OPTUŽUJE ZA MULJANJE OKO ŽIČARE? Grad Zagreb objavio analizu: ‘Sad se vidi zašto su troškovi veći’

Kaže i da arhitektica nije dobila posao zbog ljubavne veze:

“Arhitektica nije dobila posao na temelju bilo kakve ljubavne veze, već zbog svog znanja. Treba pitati Elektroprojekt zašto je odabrao tu osobu, nikakve ljubavne veze i to nije kumovalo dobivanju posla. Jednostavno nisam imao pravo potpisa ni bilo što slično”, ističe Gruborović.

On je te godine, kada se put u Oslo dogodio, imenovan voditeljem koordinacijskog tima za projekt žičare.

Stanovnici Gračana, kvarta u kojem je smještena prva postaja žičare, otvoreno negoduju:

“Objekt koji ima 13.800 kvadrata, a na parceli je od 5200 kvadrata. Bruto izgradnja je nekoliko stotina posto veća nego što bi trebala zakonski biti dopuštena”, potvrdio je predsjednik mjesnog odbora Marijan Kos.

‘OBUSTAVITE RADOVE!’ Arhitektica tuži Zagreb zbog žičare: Nisu radili prema projektu? A jako nalikuje i na jednu drugu poznatu zgradu…

‘Pa nek’ crknu od ljubomore’

Nisu bile predviđene etaže minus jedan i minus dva. Zgrada je porasla i povećala troškove. Gruborovića se krivi da je to bila njegova odluka. On opovrgava i kaže da je to odluka koordinacijskog tima. Gradonačelnika ne spominje, ali ipak kaže kako je bilo puno uključenih:

“Svi su bili uključeni”, naglašava.

Kako je uopće došlo do toga da očito nitko nije provjerio projekt prije no što se počelo graditi? Anonimni mailovi iz Grada tvrde da je do svega toga došlo zbog nesposobnosti Gruborovića, tadašnjeg voditelja koordinacijskog tima, jer se upravo tada radio projekt. Zato je, navode, kad su počeli radovi i smijenjen.

“Ne bih shvatio da sam bio maknut, nego da moje kvalifikacije što se tiču voditelja projekta nisu zadovoljavale zbog toga što morate imati položen certifikat i iskustvo u građevini ili drugoj tehničkoj struci”, objasnio je.

I dok se priča oko žičare sve više komplicira, podsjetimo na nedavni Bandićev komentar na cijelu situaciju:

“A znate kaj? Hoćete da vam odgovorim šta je? Tako je bilo s fontanama, tako je bilo s Bundekom, tako je bilo sa skijalištem, tako je sa žičarom. Pa nek’ crknu od ljubomore! Nek’ se kupaju u svojoj mržnji, ja im poručujem to, ali žičara će voziti trećeg siječnja.”