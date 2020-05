TAJNA NESTALOG NOVCA: Nasilnik od Paukovog člana obitelji iznudio više stotina tisuća kuna pa odmah kupio motocikl

Jedan od dvojice osumnjičenih za iznudu čim je od člana obitelji šibensko-kninskog župana Gorana Pauka dobio iznuđeni novac kupio si je motocikl Honda CBR 600

Polako se razotkriva tajna zagonetnog nestanka veće svote novca iz kućnog sefa šibenskog-kninskog župana Gorana Pauka. Kako pišu 24 sata, sve je započelo prošlog ponedjeljka kada su Pauk i ukućani zamijetili da u sefu nedostaje novac, a neslužbeno se doznaje da se radi o dvjestotinjak tisuća kuna. Jutarnji list, pak, neslužbeno navodi da je riječ o 350.000 kuna.

Službeno, sve detalje ovog slučaja policija i dalje drži u tajnosti, a u interesu kriminalističkog istraživanja.

Iznuđenim novcem istog dana kupio motocikl

Naime, mlađi član Paukove obitelji je u ponedjeljak u pratnji roditelja šibenskim kriminalistima ispričao kako su ga, prijeteći mu, iznuđivala dvojica starijih sugrađana. Zaprijetili su mu da iz kuće mora ukrasti i predati im novac ako ne želi da naude drugim članovima obitelji. Prestrašeni maloljetnik je pod dojmom prijetnji uzeo novac i dao ga dvojici nasilnika.

Još iste večeri, kako pišu 24sata, pronađen je i uhićen jedan od dvojice osumnjičenih, 19-godišnji F. V. iz Šibenika, dok je drugi osumnjičeni još u bijegu. Inače, uhićeni je istoga dana, kada je dobio iznuđeni novac, kupio motocikl Honda CBR 600. Pretraživši mu dom, policija je pronašla dokaze o kupnji te mu oduzela motocikl kao dokaz u predstojećem sudskom postupku.

Prijeti mu kazna zatvora do 10 godina

Otac uhićenog o tome je progovorio za portal ŠibenikIN. “Tražili su nekakav novac, ali ništa nisu našli. Navodno je moj sin kupio motocikl od ukradenog novca. I to novca koji nije on ukrao. Ako je kriv, u redu, neka odgovara za to što je učinio, ali isto tako želim da se onda kaže tko je glavni krivac. Zašto policija šuti o tome, koga se štiti? To traje već danima, a nitko ništa ne piše! Neka kažu tko je ukrao novac i kome, i tko ga je dijelio po gradu”, kazao je.

Uhićenom mladiću određen je pritvor u trajanju od 30 dana,a tereti ga se za kazneno djelo iznude zbog pribavljanja novca jer je ozbiljnom prijetnjom prisilio žrtvu da od svoje obitelji ukrade novac za njega i drugog iznuđivača. Dokaže li im se krivnja počinitelji bi za ovaj slučaj mogli biti kažnjeni zatvorom između jedne i deset godina.

