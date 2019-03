TAJKUN S OPTUŽNICOM NA 9500 STRANICA POSTAO POČASNI GRAĐANIN: ‘To je legenda ovog kraja’

Protiv poznatog poduzetnika podignuta je optužnica za koju su mediji navodili da je riječ o najopsežnijoj optužnici ikada podignutoj u Hrvatskoj s čak oko 9500 stranica. Suđenje još uvijek traje

Od osamdeseth godina prošlog stoljeća pa sve do danas, 72-godišnji Ante Jurjević obilježio je gospodarski, politički i sportski život ne samo rodnog Kruševa i Obrovca nego i cijele zadarske regije, piše Slobodna Dalmacija. Iako mu se u ovom trenutku sudi zbog kriminala teškog 1,2 milijarde kune, Jurjević je proglašen počasnim građaninom Obrovca temeljem odluke Gradskog vijeća.

CRNOGORSKI TAJKUN OPTUŽUJE ĐUKANOVIĆA: ‘Po njegovom nalogu dao sam milijune njegovoj stranci’

‘Robin Hood među hrvatskim tajkunima’

On je nekada radio u obrovačkom “Kamenu”, pa kao pravnik u zadarskoj “Luci”. Jurjević je godinama bio na čelu nogometnog kluba Zadar, a neko vrijeme je bio i vlasnik Zadarskog lista. Kako piše Slobodna Dalmacija, vrhunac moći je dosegao kao vlasnik tvrtke “Zadarkomerc”, koja je koncem 90-ih bila zastupnik talijanskog FIAT-a za Hrvatsku.

Iako su ga brojni mediji nazivali tajkunom, zbog njegove pomoći stanovnicima iz Kruševa i Obrovca, ali i brojnim Zadranima, o njemu su pisali kao “jedinom Robinu Hoodu među hrvatskim tajkunima”. Političko djelovanje nije izostalo, pa je tako u ’90-ima bio vrlo blizak vrhu HNS-a, a u Skupštinu Zadarske županije 2005. godine se probio s vlastitom Nezavisnom listom.

Nakon što su otkrivene nepravilnosti u zastupanju FIAT-a, Jurjević se našao u ozbiljnim problemima. Podignuta je optužnica za koju su mediji navodili da je riječ o najopsežnijoj optužnici ikada podignutoj u Hrvatskoj s čak oko 9500 stranica i inkriminacijom od 1,2 milijarde kuna za neplaćene dugove. Međutim, zbog niza prekinutih i neodržanih ročista, suđenje je još uvijek u tijeku.

‘Za nas je uvijek bio pozitivan čovjek’

Odlukom Gradskom Vijeća Ante Jurjević će postati počasni građanin Obrovca.

“Osobno vrlo dobro poznajem Antu Jurjevića i mogu reći da smo prijatelji. To je legenda obrovačkog kraja, istaknuti čovjek na mnogim planovima, a za nas je uvijek bio vrlo pozitivan čovjek kojega ogromna većina Obrovčana i danas cijeni i uvažava. Suđenje Anti Jurjeviću još nije završeno i mi se u ocjene sudskog postupka nismo htjeli upuštati. Bez obzira na to, rekao sam na koji se način mi sjećamo Ante Jurjevića i što je prevagnulo u našoj odluci da ga proglasimo počasnim građaninom”, kaže zamjenik obrovačkog gradonačelnika Stanko Mijić.

TAJKUN SE PRED SMRT SJETIO RODNOG SELA: Svaki stanovnik postat će milijunaš

‘Ne vidim tu nikakvu poveznicu’

Sam Ante Jurjević slično je izjavio za Slobodnu Dalmaciju.

“Netko se sjetio mog ‘minulog rada’ i svega onoga što sam napravio za obrovački kraj u mladosti i u zrelim životnim godinama, kada sam pomogao zaista mnogim ljudima s kojima sam odrastao i živio. Tada sam smatrao da je to moja ljudska obveza, jer sam bio u mogućnosti brojnim ljudima osigurati nekakvo radno mjesto ili im pomoći na neki drugi način. Sada su mi se, vjerojatno iz sentimentalnih razloga, ljudi koji vode Grad Obrovac željeli na neki način odužiti. U emocionalnom, ljudskom smislu, to mi zaista puno znači. Pogotovo danas kada sam već star i nemoćan, drago mi je vidjeti da se netko sjetio i prepoznao moj prošli rad. To je sada daleka prošlost, za nekog je pozitivna, za nekog negativna, ali ja i dalje živim s tim istim ljudima”, kaže danas Ante Jurjević.

A svima koji zamjeraju dubrovačkim vlastim što su ga proglasili za počasnog građanina, Jurjević je poručio: “To jedno s drugim nema nikakve veze. Sudski postupak i moja bolest su jedna, a sve ono zbog čega su me u Obrovcu odlučili proglasiti počasnim građaninom sasvim druga priča. Ne vidim tu nikakvu poveznicu.”