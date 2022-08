Razlog izlijetanja poljskog autobusa na autocesti A4, pri čemu je život izgubilo 12 putnika, trebao bi utvrditi očevid, no to neće biti lako.

Naime, tahograf autobusa uništen je u nesreći i nakon što je ovlašteni tehničar iz njega pokušao izvući podatke oni se nisu mogli očitati, doznaje Jutarnji list.

Nepoznata brzina

"To znači da se neće moći utvrditi kojom brzinom je vozio u trenutku nesreće premda bi ista trebala biti 100 km/h. Međutim, u tahografu su se nalazile dvije digitalne vozačke kartice (vozačka i suvozačka) što upućuje na to da je poljski prijevoznik korektno angažirao dva vozača za ovako dalek put (jedan vozač ne bi po propisima mogao samostalno odraditi ovakvo dugo putovanje od Poljske do Međugorja). Prema podacima s vozačkih kartica, vozač i suvozač do trenutka prometne nesreće nisu bili ni u kakvom prekršaju po pitanju radnih aktivnosti i korektno su se zamijenili nakon određenog broja sati vožnje", objašnjava dipl. ing. strojarstva Zoran Kalauz.

"Tahograf je centralni mjeriteljski instrument u vozilu i svaki profesionalni vozač mora biti jako dobro upoznat s njegovim radom. Sam instrument zapisuje sve vozačke aktivnosti vozača koji upravlja vozilom, ali i eventualnog suvozača ako je isti prisutan u vozilu za vrijeme vožnje. Ovi zapisi se odvijaju na način da svaki profesionalni vozač ima svoju vlastitu digitalnu vozačku karticu i dužan ju je umetnuti u (digitalni) tahograf na početku svoje smjene/vožnje. Sve njegove aktivnosti tahograf zapisuje u svoju internu memoriju, ali i na memoriju same kartice", dodaje Kalauz.

'Nemojte me mučiti'

Da su u autobusu doista bila dva dva vozača potvrdio je jučer i Jacek Antoszkiewicz, vlasnik transportne tvrtke Megapol čiji je autobus doživio tešku nesreću. "Jedanaest osoba umrlo je na mjestu, a dvanaesta je umrla u operacijskoj sali. Deseci su u bolnicama. U šoku sam, na tabletama za smirenje. Život mi je uništen", rekao je za poljski Fakt.

"Autobus je po redu vožnje krenuo u petak u 9 sati sa željezničke stanice Warszawa-Zachodnia. U vozilu su bile 44 osobe, uključujući dva iskusna vozača", dodao je.

Prema njegovim riječima, autobus je bio ispravan, prošao je sve tehničke testove, no nije želio reći je li vozačima ovo bila prva tako duga ruta. "Ljudi, nemojte me mučiti. Šokiran sam i na tabletama za smirenje. Moj život se raspao. Za mene je to strašna tragedija", rekao je.