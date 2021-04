TADIĆ OPISAO DRUŽENJE MAMIĆA SA SUCIMA: ‘Nastavili smo piti i jednom trenu mi gospodin kaže ‘Mamić opet izvodi svoje neke gluposti’

‘Mrzim riječ kada kažete da sam bio u bijegu. Ja nisam bio u bijegu. Sporazum između Hrvatske i BiH omogućio je da možete birati gdje ćete odslužiti svoju kaznu. Kao državljanin BiH i Hrvatske u jednom trenutku sam procijenio da mi je bolje da budem u BiH’, rekao je Tadić

Nakon pravomoćne presude kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora, Zdravko Mamić odlučio je “presuditi” sucima i sudu na kojem mu se sudilo objavljujući inkriminirajuće podatke protiv sudaca, optužujući ih korupciju, ali i druženje s okrivljenikom.

U RTL-u Danas gostovao je Drago Tadić, bivši direktor Osijek Koteksa koji je bio na jednom od takvih spornih druženja koje spominje Mamić. Tadiću se sudi za zlouporabu u gospodarskom putovanju. Također, priznao je da je lagao na sudu kako bi Božidar Kalmeta bio oslobođen svih optužbi, nadajući se da će u zamjenu dobiti oslobađajuću presudu u procesu u kojem je bio zajedno s Branimirom Glavašem.

Tadić je dugo godina bio u bijegu u BiH, gdje je pobjegao nakon što je osuđen da je pokušao podmititi suce Vrhovnog suda. Na slobodi je nakon što je uplatio jamčevinu.

‘Nikad nisam lagao u životu, pa tako ni za Kalmetu’

Upitan je li na sudu lagao za Božidara Kalmetu, Tadić je rekao da nije. “Ja nikad nisam lagao u životu pa tako nisam lagao ni za Kalmetu”. No, na snimci koja je neki dan puštena u javnost čulo se da govori suprotno.

“Ta je novinarka maltretirala mene i moju obitelj. Pravila nam probleme, tražila izjave od mene, fiksirala se na Kalmetu, izmišljala da sam ga ja oslobodio… Nisam ja predsjednik sudskog vijeća da bih ga mogao osloboditi. Ona je rekla da je to nepravedna odluka i da ja moram svjedočiti ponovno jer da su tada novine objavile da sam ja bio krunski svjedok koji je njega oslobodio. Fiksirala se na njega i maltretirala me”.

Dodao je da je priznanje izvučeno iz konteksta. “Ja sam, ne znajući da ona radi kazneno djelo, da me se sluša negdje u svom džepu je imala valjda aparat za slušanje. Rekao sam da ja nisam teretio Kalmetu i da nisam ništa rekao krivo što nije rečeno Uskoku. Ja kod toga ostajem. A ona je izvadila iz konteksta”, rekao je.

Tadić je bio ključni svjedok Uskoka. Upitan kako izgleda to svjedočenje i je li na njega vršen pritisak, rekao je da mu nitko nije rekao što treba svjedočiti. “Kad sam dao izjavu Uskoku, mislim da je to bilo 2014. godine, mene nikad nitko iz Uskoka nije nazvao i rekao što trebam svjedočiti. Došao sam, svjedočio na županijskom sudu, sjedili su Saša Manojlović i Željka Mostečak i ni u jednom trenutku nisu imali primjedbu na moje svjedočenje, niti me je Uskok pozvao da bi radili brifing. Ništa nisu tražili od mene osim onoga što sam dao i ja sam se toga držao”, rekao je.

Također, negira da poznaje suca Turudića. “Nikad ga u životu nisam čuo, ni vidio”.

‘Nisam bio u bijegu’

Rekao je da je s Vladimirom Šeksom nekoć bio u dobrim odnosima. “Do 2010. sam bio u dobrim odnosima, ali poslije sam u lošim odnosima i sad ne razgovaramo”, rekao je.

Upitan kakva je njegova trenutna pravna situacija, s obzirom da je dugo godina bio u bijegu, rekao je da on “nije bio u bijegu”. “Mrzim riječ kada kažete da sam bio u bijegu. Ja nisam bio u bijegu. Sporazum između Hrvatske i BiH omogućio je da možete birati gdje ćete odslužiti svoju kaznu. Kao državljanin BiH i Hrvatske u jednom trenutku sam procijenio da mi je bolje da budem u BiH jer mi se ukazala prilika da tu kaznu mogu platiti i ne moram ići u pritvor. Ja sam zatražio prije nego sam dobio poziv za Remetinec od Županijskog suda u Osijeku da mi pošalju papire u BiH. Stigli su papiri, bile su dvije rasprave i na tim rasprava je donesena odluka da ja platim i ja sam uredno platio i vratio se ovdje kao normalan građanin. Ja nisam bježao”, ponovio je.

Nakon što je izašla fotografije gdje se nalazi u društvu Zdravka Mamića, kao i suca Zvonka Vekića, Tadić se ponovno našao u javnosti. “Mislim da je fotografija nastala u prosincu, ili 27. ili 28, ne znam datum, između Božića i Nove godine. Slučajno sam bio pozvan na tu večeru. U jednom trenutku su se pojavili dva suca, Vekić i Krušlin. Zvao ih je gospodin Mamić”, rekao je.

‘Bio sam šokiran da suci dolaze’

Tadić je rekao da su se suci odazvali na poziv Mamića. “Bio je gospodin Pribić i još jedan vozač, direktor Pivovare Drobina. Bio sam malo šokiran da suci dolaze. No, što, nije ih lijepo vidjeti ni sa mnom. Bio sam osuđenik u to vrijeme, trebao ići na izdržavanje kazne. Ušli smo u tu konobu ili ne znam što, oni su otišli u drugu prostoriju, a ja sam ostao sjedit sam za stolom. To se i vidi na slici. Sjedila je gospođa Mamić pored mene i u jednom trenutku vratio se Zdravko ljut, zagrlio me, netko je slikao, i pored njega je ponovno došao Vekić. Ali vidite u slici kako se on odmakao od njega jer su došli do nekih sukoba tamo”, rekao je.

Potvrdio je da je tamo bio i sudac Krušlin. Upitan može li se prisjetiti je li fotografija nastala u vrijeme kad je već započelo suđenje Zdravku Mamiću, Tadić je rekao da misli da je ono počelo, “ali ne mogu sigurno tvrditi”.

Tadić je prisustvovao i primopredaji sata. “To je bilo na Maksimirskom stadionu. Ne znam tko je igrao. Bilo je poslije utakmice u svečanoj loži. Ja sam bio gost svojih partnera i mi smo sjedili na kraju, kako ima dugačak šank u Maksimirskoj loži, i pijuckali smo. Odjednom mi je rekao jedan poslovni partner iz Zagreba da mi stiže zamjenik, gospodin Škorić sa još tri čovjeka. On nije znao tko su oni. Bio sam u šoku kada sam vidio dva suca i Pribića. Okrenuo sam se da me ne vide. Ja nisam bio njihovo društvo. Nastavili smo piti i u jednom trenutku je jedan gospodin, državljanin BiH, rekao meni: ‘Mamić opet izvodi neke svoje gluposti’. Izvadio je sat i stavio gospodinu Krušlinu na ruku sat”, prisjetio se.

Upitan kada je se to dogodilo, odnosno je li tada već krenulo suđenje Mamiću, rekao je da je taman trebalo krenuti. “Nije bilo ili je možda trebalo biti za par dana pripremno ročište”, rekao je te dodao da iskaz u Uskoku još nije dao, ali je siguran da će ga zvati.

