TADA JE HVALIO HASANBEGOVIĆA: Plenković ljut na Kolindu zbog intervjua u ekstremno desničarskom listu, a i sam im je dao intervju

Krajem rujna 2016. Plenković je dao intervju Hrvatskom tjedniku

Hrvatski tjednik, ekstremno desničarski list objavio je nedavno intervju s Kolindom Grabar-Kitarović u kojem je najavila službenu kandidaturu. Osim toga, ona se u intervjuu dotakla i Ante Pavelića te ono što je on napravio Hrvatskoj nazvala “fatalnim pogreškama”, što se može protumačiti da ga ne smatra toliko lošim. K tome, mnogi dijelovi intervjua su sporni pa se u javnosti oko toga digla velika bura. Na svetkovini Velike Gospe u Sinju na intervju se kratko osvrnuo i premijer Andrej Plenković. Kao što je poznato, Kolinda će biti HDZ-ov predsjednički kandidat na predstojećim izborima.

Očito je da premijer zamjera predsjednici intervju u desničarskom listu jer ga je komentirao riječima “Mislim da je to moglo biti i negdje drugdje”. No, Novi list podsjeća na jednu činjenicu koju je možda javnost zaboravila, baš kao i sam Plenković. On je prije tri godine dao intervju istom listu i u njemu je nahvalio Zlatka Hasanbegovića.

Naslovnica Hrvatskog tjednika s premijerom: ‘Plenković, dođoh, vidjeh, pobijedih’

Krajem rujna 2016. Plenković je dao intervju Hrvatskom tjedniku. Bio je to jedan od prvih intervjua novog premijera nakon pobjede na parlamentarnim izborima. Naslovnica broja glasila je “Plenković, dođoh, vidjeh, pobijedih”. Osim što je na naslovnoj stranici bio novi premijer Hrvatske, našla se tu i najava članka o “prvom doktorskom radu o Anti Paveliću, istini koja je zaboljela jugokomunističku ljevicu”.

Od Plenkovićevog intervjua Hrvatski tjednik se nije promijenio jer i dalje veličaju Pavelića, odnosno pokušavaju napraviti njegovu rehabilitaciju. Isto je i s ustašama. Tim temama posvećuju velik prostor u svom listu. No, čini se da se od prije tri godine promijenio Plenković jer on sada zamjera predsjednici što je porazgovarala s glavnim urednikom Hrvatskog tjednika, Ivicom Marijačićem. Kako navodi Novi list, Plenković s razlogom kandidaturu i izbornu pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović smatra važnom za posao koji on radi i kako bi ga mogao nastaviti obavljati.

Hvalio Zlatka Hasanbegovića

Za razliku od predsjednice, Plenković nije Marijačića osobno primio k sebi nego je na pitanja odgovarao mailom. Jedno od pitanja odnosilo se na Zlatka Hasanbegovića koji je u to vrijeme bio ministar kulture. Plenkovićeva usta bila su puna riječi hvale za ministra obožavanog od desnice.

“Gospodin Hasanbegović član je Predsjedništva HDZ-a i ministar koji angažirano radi svoj posao. U protekla tri mjeseca ostvarili smo korektnu suradnju. Na ovim izborima bio je treći na našoj listi u drugoj izbornoj jedinici, za razliku od prošlih kada je bio deveti u šestoj izbornoj jedinici”, kazao je Plenković prije tri godine Hrvatskom tjedniku i Marijačiću.

K tome, istaknuo je da je Hasanbegović kod njega napredovao na parlamentarnim izborima ako se usporedi s izborima iz godine ranije dok je HDZ bio pod palicom Tomislava Karamarka. Nedugo nakon toga pukla je ljubav na relaciji Plenković – Hasanbegović i onda ga je premijer eliminirao u procesu sastavljanja svoje Vlade.

