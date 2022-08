Talijanska ratna mornarica više je od dva tjedna slijedila ruske vojne brodove po Jadranu. Talijani su pritom poslali i podmornicu te letjelice koje su pratile manevre Rusa koji su htjeli prepriječiti prolazak američkog nosača zrakoplova "Truman".

Javnost je o napetosti u Jadranu saznala naknadno, kada su Rusi otišli, a tek na upit novinara oglasio se i MORH koji je potvrdio da su sve znali, ali da nije bilo potrebe reagirati.

"Preko Mornaričkog operativnog središta Hrvatska ratna mornarica prati situaciju na Jadranskom moru, poglavito u zoni svoje odgovornosti. To se prije svega odnosi na plovidbu brodova stranih ratnih mornarica. Temeljem navedenog, Zapovjedništvo HRM-a upoznato je s nazočnošću, to jest, plovidbom brodova Ruske federacije Jadranskim morem. S obzirom na to da nije uočen ulazak brodova u teritorijalno more Republike Hrvatske, nije bilo ni razloga za reagiranja", rekli su za RTL.hr.

'Posljednjih 30 godina napravili smo tri ili četiri broda'

Igor Tabak, analitičar portala 'OBRIS - Obrana i sigurnost', kaže da je spremnost naše mornarice da se suprotstavi opasnosti na moru jednaka spremnosti našeg zrakoplovnog sustava da reagira na situaciju koju smo imali s dronom koji je pao na Zagreb.

"Imamo ono što smo imali zadnjih 30-ak godina, uložilo se minimalno. Posljednjih 30 godina napravili smo tri ili četiri broda, od toga jedan tijekom zadnje decenije. No, ako se ne varam, ni on još nije u punoj operativnoj službi i prototip je to klase 'obalnih ophodnih brodova', koji su od početka bili smanjeni od onoga što nam zapravo treba. Ostatak te klase zaglavljen je u Brodosplitu i njegovom stečaju, o njihovoj sudbini ne zna se još ništa pouzdano", kaže Tabak.

Kaže i da o stanju obrambenog sustava polako prestaje biti moguće uopće ozbiljno razgovarati s obzirom na to da se prvi put u 20 godina dogodilo da Vlada još nije donijela Godišnje izvješće o stanju obrambenog sustava za lanjsku godinu, koje se obično donosi tijekom ožujka ili travnja.

'Tu nije bilo spektakularnih programa obnove'

"Imamo više desetaka godina stare brodove s antiknim naoružanjem, a takvi su i sami brodovi. Davno smo se u potpunosti ostavili podmorništva i stanje u čitavoj Hrvatskoj ratnoj mornarici je kao ni u jednoj drugoj vojnoj grani. Konstantno se u druge grane ulagalo više nego u mornaricu, tu nije bilo spektakularnih programa obnove, čak nema ni suvisle priče o ozbiljnim programima obnove. Prije nekoliko godina kupljene su dvije otpisane topovnjače iz Finske koje su ondje bile za rezanje – i to su nama bili 'novi brodovi'.

Nije se nabavilo ni otpisane strane minolovce, nemamo ih, a to je već dugo još jedna od planskih stavki. Hrvatska po pitanju ovakvih brodova u Jadranu, kao što su ruski, može napraviti isto kao i po pitanju Striža nad Zagrebom", govori Tabak.

'Prije su mi govorili da ne vide potrebu za našim brodovima u Jadranu'

No, po pitanju ruskih ratnih brodova u Jadranu, MORH je objavio kako nije bilo potrebe da mi s naše strane reagiramo. No Rusi su bili tu, pred našim vratima i pratila ih je u stopu talijanska ratna mornarica. Koliko su Talijani dobro opremljeni i mogu li se oni ozbiljno suprotstaviti ruskoj mornarici?

"Talijanska ima što napraviti jer ima veliku flotu širokog spektra borbenih i drugih sposobnosti te nije slučajno da je sjedište američke Šeste flote i mornaričko zapovjedništvo u Italiji jer tamo postoji čitav niz raznih resursa. Prije dosta godina, pojedini vojni izaslanici u Zagrebu govorili su mi kako im uopće nije jasno što će Hrvatskoj bilo ratna mornarica ili obalna straža, da ne vide potrebu za ikakvim našim brodovima u Jadranu", rekao je Tabak.

Dodaje, Hrvatska danas praktički jest ta koja samo gleda sa strane ozbiljne pomorske sile, a je li dobro i normalno da se odričemo i te vrste državnosti, u koju svi drugi intenzivno ulažu, kaže da se o tome vode ozbiljni prijepori.