‘TA SLIKA ĆE ME PRATITI CIJELI ŽIVOT…’; Kosor: ‘Vukovar je izgledao kao Hirošima i Nagasaki; Bojim se da će druga tema danas prevladati’

Umjesto da se posvetimo isključivo Vukovaru, mi uvijek između redova govorimo i o uvjetima u kojima se to održava. Tako i o tome da je Stožer dopustio da bude 500 ljudi u koloni,a evidentno je više od toga. To će biti jedna od tema koja će, bojim se, do kraja dana prevladati, rekla je Jadranka Kosor

Uvijek su pune emocije, tužne su. To je tužan dan. Sjećamo se svih onih kojih nema, prije svega, i koji su najzaslužniji za slobodu”, opisala je kolone sjećanja za N1 bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Ona je s predsjednikom Franjom Tuđmanom dolazila u Vukovar još od 1996. godine.

“Ova današnja čini mi se posebno tužna upravo zato što se odvija u posebnim epidemiološkim mjerama i, umjesto da se posvetimo isključivo Vukovaru, Vukovarcima i Vukovarkama, da kleknemo, da govorimo isključivo o danima koji su bili dani ponosa, dani slave, da govorimo kako je taj junački grad i svi ti ljudi kako su izdržali, da govorimo o tim barjacima, mi uvijek između redova govorimo i o uvjetima u kojima se to održava. Tako i o tome da je Stožer dopustio da bude 500 ljudi u koloni, evidentno je više od toga. To će biti jedna od tema koja će, bojim se, do kraja dana prevladati”, rekla je.

‘Treba učiniti sve da Vukovar ne ostane zatočen u tom memorijalnom sarkofagu’

Jadranka Kosor nekoliko puta se u studiju N1 osvrtala na stvaran život tog grada danas:

“Treba učiniti sve da Vukovar ne ostane zatočen u tom memorijalnom sarkofagu, nego da se Vukovar zaista okreće budućnosti, da ne odlazimo tamo samo žalovati, nego da se i ove kolone sjećanja na neki način pokušaju modernizirati, redizajnirati, da to bude zaista poruka za ono sutra.”

“Tisuću puta sam čula od Vukovaraca, vi ovdje dolazite samo ovaj jedan dan, vi ćete otići, a mi ćemo ostati napušteni. Mnogi misle, nažalost, da su napušteni i dalje, iako nisu, da su ostavljeni, iako nisu. Mnogi s pravom smatraju da se ne čini dovoljno, da im trebaju radna mjesta”, kazala je.

‘Nad Vukovarom je zaista učinjeni i genocid i urbicid i ekocid’

Pozvala je političare da što manje govore i što manje da šalju političke govore. Kosor se prisjetila i vlastitih uspomena na Vukovar još od sredine 1990-ih.

“Nad Vukovarom je zaista učinjeni i genocid i urbicid i ekocid. Imala sam priliku, reći ću vam i to, mislim da je to važno, biti s predsjednikom Tuđmanom koji je došao u jednoj tajnoj misiji helikopterom, nakon što mu je u Walter Reedu u Americi dijagnosticirana teška bolest”, pričala je:

“Razgovarali su s lokalnim Srbima u jednom kontejneru UN-a. Znali smo da će se predsjednik u jednom trenutku pojaviti. Zašto to spominjem. Nadlijetali smo grad helikopterom, bila je 1996., i ta će me slika pratiti cijeli život. To su bile slike Hirošime i Nagasakija. To je bio grad u kojem je svako stablo bilo uništeno, činilo se u tom trenutku da je to grad bez budućnosti.”

‘Pobjednik koji ne prašta, sije klicu novog zla’; Tuđmanova rečenica se premalo spominje

Tuđman je tada, podsjetila je, u tom kontejneru na sastanku s lokalnim Srbima rekao da se Hrvatska odlučila na mirnu reintegraciju Podunavlja. Dalje se osvrnula na njegov govor na kolodvoru u Vukovaru 1997.: “Tu njegovu rečenicu premalo se spominje. On je rekao da smo mi u ratu pobijedili, ali i da je rat završen, međutim da pobjednik koji ne prašta, sije klicu novog zla. To je poruka koja je trebala ući u srca mnogih, a nije, vidimo i danas.”

O Vučićevom klečanju na Ovčari: To je za mene dvojbeno

Za dolazak izaslanika Aleksandra Vučića, koji je na groblju poginulima i pobijenima na Ovčari kleknuo, rekla je da je to za nju “dvojbeno”:

“Znate, Vučić bi mogao krenuti rješavanje nestalih osoba tako da otvori arhive JNA. I točka. Ovo je na neki način, ja to tako doživljavam, poigravanje. I nakon posjeta Aleksandra Vučića Zagrebu, on je nas ismijao, i bivšu predsjednicu, jer je donio protokole o ljudima koji su davno bili pronađeni. Iza ove geste trebaju stajati djela.”

Za sudjelovanje predstavnika hrvatskih vlasti iz redova SDSS-a imala je, pak, za reći samo najbolje:

“Što se tiče geste potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, to je nešto što bi trebalo biti normalno, što bi trebalo biti uobičajeno. I kad on ode na proslavu Dana pobjede, u Kninu, očekivala bih da se plješće i govorima predsjednika Vlade, Republike i Sabora koji su isto bili konstruktivni.”

Tijek događanja u Vukovaru možete pratiti OVDJE.