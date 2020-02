SWINGERSKI PAR IZ DUBROVNIKA PROGOVORIO O SVOJIM AVANTURAMA: ‘Osjećaj je neopisiv, u transu ste. Tu ljubomori nema mjesta’

Jedan par iz Dubrovnika kaže kako tajna dobrog swinga leži u komunikaciji između partnera te dodaje da ne mora svako upoznavanje s drugim parom završiti seksom

Grad čine ljudi, ali i oni ponekad ne mogu pokazati sav svoj životni potencijal, niti otkriti sve svoje tajne. Ovo potonje se pogotovo odnosi na život u manjem mjestu u kojem svatko svakoga zna. No, kada se počne govoriti o seksualnosti, ljudi nastoje ne izdvajati se ni od čega što se inače smatra normalnim, bez obzira na svoje želje.

Ljudi se često snebivaju na spomen swingera – parova koji međusobno izmjenjuju svoje seksualne partnere. No, oni samo naizgled žive život začinjen uobičajenim seksom. Dubrovački dnevnik kontaktirao je jedan swingerski par s djetetom u svojim četrdesetim godinama. Kažu kako je za dobar swing “kao prvo potrebno imati jako dobru komunikaciju u braku, ako je nema u drugim životnim poljima, neće je biti ni u seksu”.

“Svatko od nas ima neke svoje maštarije, treba puno povjerenja i komunikacije da se one iznesu na vidjelo te da se kao dodatni korak odluči za realizaciju istih. Malo koja žena ne mašta, sanja ili možda i zamišlja tijekom seksa nekog drugog muškarca ili čak i više njih; dok se zna da muškarci maštaju o nekim prijateljicama, kolegicama s posla ili nepoznatoj osobi koju su nedavno susreli”, govori swingerski par s dubrovačkog područja.

Uglavnom ručkovi i kave

Obično su muškarci pokretači takvih “pustolovina”, a tako je bilo i u ovom slučaju. Sve je počelo erotskim fotografijama, pa do otvaranja profila na specijaliziranim internetskim stranicama i komunikacije s drugim parovima. Za to treba vremena, pa su prvi koraci kod ovog para trajali nekoliko mjeseci. Swingaju već četiri godine i uspješno usklađuju odgoj djeteta, poslovne obveze, putovanja i akciju u krevetu. No, u većini slučajeva sve se svodi na “ručkove i kave”.

“Upoznali smo divnih ljudi, što parova što solo muškaraca, no s vrlo malo njih smo se upustili u nešto više. Treba se dogoditi privlačnost i podudarnost između svih prisutnih,možete zamisliti da je to s četiri osobe poprilično teško, s tri još i nekako. Znamo što tražimo i ne pravimo kompromise, ne ganjamo brojke, dapače, već nam je cilj pronaći par, odnosno individualca s kojim ćemo provoditi ugodne trenutke u druženju kako van kreveta tako i u njemu. Postoje i oni sretnici kojima se swing dogodio spontano, tome npr. kumuje alkohol, za vrijeme nekog izlaska zaiskri među poznanicima odnosno prijateljima te se dogodi neplaniran seks. Kome sutradan bude neugodno to ostane samo na slučajnom izletu ali uglavnom se onda ljudi ozbiljnije upuste u to. Ljeto i nudističke plaže odnosno skrivene uvalice su isto mogući scenarij”, kažu.

Da su slobodoumni i izvan kreveta, govori i to što su bez ustručavanja podijelili s novinarima iskustva svog prvog swing-seksa.

“Osjećaj je neopisiv; adrenalin i endorfin doslovno bacaju u trans ako se sve posložilo te ako su svi ‘kliknuli’. Znamo da su ljubav i seks dvije odvojene stvari, tu ljubomori nema mjesta, osim u gore spomenutom slučaju, tako da te pogled na partnera s drugom osobom može samo dodatno napaliti. Ono što je najbolje, otkako smo stupili u swing naš se privatni seksualni život intenzivirao i poboljšao, kao da je dobio drugu dimenziju i nakon dugogodišnjeg braka imamo odnose kao da smo na početku ljubavne veze što uz malu djecu i sve ostalo što život nosi zvuči nemoguće”, uglas potvrđuje par.

Nema swingerskih klubova na jugu

Dodaju kako su u Dubrovniku osuđeni na internetske stranice i putovanja kako bi se upoznali s drugim swingerskim parovima. U većim gradovima postoje swingerski klubovi gdje se ljudi nalaze i druže, naravno, bez nužnog seksa. Ističu kako postoji nekolik vrsta swingerskih stranica. Jednima je cilj samo iskamčiti sočne fotografije, dok drugi organiziraju specijalne zabave sa ili bez “play-roomova” za druženje. Takvi se tulumi organiziraju na diskretnoj lokaciji i to samo za odabrane parove. Dubrovački swingeri opisuju svoj omiljeni tip druženja.

“Nećemo reći draže, ali zasigurno je lakše pronaći solo muškaraca koji je zainteresiran za seks s parom. Iznenađujuće, ima ih jako puno u našem gradu i to oženjenih. Svi bi oni bili jako sretni da i svoju suprugu uključe u ovakvo nešto, ali očito moraju poraditi na komunikaciji. Neki svoj avanturizam pravdaju jakim libidom, a neki jaku želju baš za MFM odnosom, ima nešto posebno erotično u tome. Seks s dva muškarca kojima je cilj zadovoljiti ženu je nešto neopisivo, nerijetko se žene žale na kratku predigru, neizdržljivost partnera… U ovom slučaju nema bojazni, dugi i jaki orgazmi su zagarantirani. Doduše, postoje muškarci koji su pasivni i samo žele gledati kako im često mlađ muškarac zadovoljava suprugu, to je tzv. ‘cuckold’ i u načelu su to stariji muškarci s mlađim atraktivnim suprugama, mada ima i iznimki”, dodali su i otkrili da je žene teže pronaći “jer ista mora biti biseksualna kako bi se podjednako posvetila i muškarcu i ženi te da jedan muškarac teško da može zadovoljiti dvije žene za razliku od obrnutih omjera”.

Ističu kako nisu jedini swingerski par u Dubrovniku, iako naglašavaju kako swingera na jugu zemlje nema previše. Ljudi generalno izbjegavaju druge parove iz istog mjesta ili županije, a jedina “škakljiva stvar” kod swinganja je otkrivanje svog identiteta ljudima koji im se potencijalno ne sviđaju. Novac i ovdje igra ključnu ulogu.

“Treba imati novaca, vremena i logistiku za putovanja ovakve vrste tako da su uglavnom u pitanju poslovni ljudi koji puno putuju, direktori, menadžeri, ali i političari i poduzetnici. Naravno, za ostanak u gradu ne treba nego vlastiti diskretni prostor ili posjet muškarcu ili paru koji ga ima. No, gledajući parove koje smo dosad uživo upoznali, to su odreda uspješni poslovni ljudi, realizirani na svim poljima i nerijetko su to osobe koje su veći dio života proveli u inozemstvu gdje swing nije tabu. Naravno, solo muškarci su šarolikijeg profila, ima i mlađih, a to u ovom smatramo svih ispod 30 godina koji čekaju sezonu i turiste”, kažu.

Prijatelji ne znaju za njihove avanture

Otkrivaju i kako nitko od njihovih prijatelja ne zna za njihov “tajni” život te ističu kako su to ljudi zarobljeni u lošim brakovima. Smatraju da je dubrovačko građanstvo licemjerno, jer su prevare česte i očekivane, dok se svi zgražaju na spomen swinga.

“Već bi priča o nekim maštarijama, kao i uvođenje seksualnih pomagala ili “role-play” bi osvježio mnoge brakove i izbavio ih iz kolotečine i nemaštovitosti. No, treba moći iskomunicirati želju za ‘spankanjem’, dominacijom, submisivnošću… Mnoge žene ni ne znaju da postoje kvalitetni XXX filmovi za žene, sa ženama redateljima, ukusno snimljenim scenama koje bi se svidjele i onima koji se zgražaju na samu riječ pornić”, smatra swingerski par.

Ispričali su i anegdotu o ljubomornom suprugu čijoj je ženi jedan mladić pružio intenzivan orgazam. Za izbjegavanje takvih situacija imaju jednostavan savjet.

“Samo oni koji su u stabilnom braku s dobrom komunikacijom se mogu odvažiti na swing bez bojazni da će im to naškoditi ili upropastiti brak. Iskrenu želju i žudnju je nemoguće odglumiti, bolje priznati sebi i partneru da nisi za to nego si dodatno zakomplicirati brak”, zaključuju dubrovački swingeri.