Uskoro prekidamo s 2023. godinom. Nova godina je za samo par tjedana i nije loše već sada upoznati se s kalendarom te vidjeti koji blagdani padaju na koje dane te može li se i koliko toga spojiti s neradnim danima u svojevrsni mini-godišnji.

Sve detalje lako je pronaći na stranici laknerad.com te vidjeti kada točno pada primjerice Dan državnosti, a kojeg je dana Praznik rada. Tako je za iduću godinu 13 potencijalno neradnih dana dok je službena brojka neradnih dana 10. Primjerice, Sveta tri kralja padaju na subotu kao i Dan antifašističke borbe.

Gospa u četvrtak

Ipak, mnogi će se razveseliti kada vide da Velika Gospa pada u četvrtak pa ako se spoji s petkom, to su četiri puna dana - taman usred ljeta. Možda najbolje za spajanje bit će Božić i Štefanje iduće godine. Padaju u srijedu i četvrtak, kad se to spoji s petkom i vikendom to je odmor od ukupno 5 dana.

