SVJETSKI POZNATI INFEKTOLOG: ‘Mislim da su granice prerano otvorene, ali Hrvatska bi mogla dobro proći u turističkoj sezoni’

‘Mislim da drugog vala neće biti, jer sada puno više znamo o koronavirusu i možemo se bolje boriti protiv njega, a i umnogome smo već promijenili način života’

Svjetski poznati slovenski infektolog prof. dr. sc. Andrej Trampuž, koji živi u Berlinu i radi u bolnici “Charite”, komentirao je za Slobodnu Dalmaciju rast novozaraženih koronavirusom.

“Nije u pitanju drugi val, jer je za drugi val potreban izuzetno velik porast broja oboljelih. Ako bi se i pojavio drugi val, u što sumnjam, to će biti negdje kada budu hladniji mjeseci, u zimu ili jesen, kada ljudi puno više borave u zatvorenim prostorima. No, ja mislim da drugog vala neće biti, jer sada puno više znamo o koronavirusu i možemo se bolje boriti protiv njega, a i umnogome smo već promijenili način života pa smo puno oprezniji”, rekao je Trampuž.

Prerano otvorene granice

Smatra da novi pokazatelji iz Hrvatske i Slovenije najbolje govore koliko je koronavirus opasan. Europa je otvorila granice kako bi bilo nešto turizma i kako bi oni koji žive od turizma preživjeli, no, Trampuž kaže kako misli da su granice prerano otvorene.

“Mislim da su granice prerano otvorene, ali to je politička odluka, jer da to nije napravljeno, tko zna što bi bilo. Unutarnje europske granice trebale su ostati zatvorene još tri do četiri tjedna i tada bi epidemiološka situacija u Europi bila kudikamo bolja.

Hrvatska bi mogla dobro proći

Trampuž kaže da njemačka vlada ne preporučuje putovanje u inozemstvo, ali svakome ostavlja na volju da odluči sam kako misli da je najbolje. “Nijemci obilaze turističke agencije i znam da se interesiraju za odlazak u Hrvatsku, Grčku, Italiju, Španjolsku. Mislim da će one države koje imaju manje oboljelih dobro proći u predstojećoj turističkoj sezoni.

Ako u Hrvatskoj zaista ima samo 11 novooboljelih, mislim da će Hrvatska dobro proći u turističkoj sezoni. No, isto tako, svima onima koji putuju u inozemstvo mora biti jasno da sami snose odgovornost ako im se nešto u inozemstvu i dogodi i da sami moraju plaćati svoje liječenje. Također moraju biti svjesni i posljedica, mogućeg zatvaranja granica te države u kojoj se nalaze. Njemačka vlada ne podržava odlazak svojih državljana na ljetovanje u Tursku, koja je Nijemcima, zbog niskih cijena, jako primamljiva.

No, Turci su se dosjetili i rekli da će svim Nijemcima koji dođu na ljetovanje kod njih, ako se razbole od koronavirusa dok su u Turskoj, turska država snositi troškove liječenja. Time žele privući goste u svoju državu, a u Njemačkoj vlada veliko zanimanje za tu destinaciju, jer samo u Berlinu živi milijun Turaka”, kaže.

Neće biti novog zatvaranja

Novog zatvaranja granica ako se nastavi povećavati broj zaraženih Trampež se ne boji. “Novog ‘lock downa’ (zatvaranja granica) neće biti jer bi to bila katastrofa za Europu. Ako u nekoj državi bude jakog rasta oboljelih, ponovno treba reći stanovnicima da ostanu kod svojih kuća, da ne izlaze vani, ali zatvaranja granica ne smije biti. Kada se prvi put pojavio koronavirus, Europa i svijet bili su nespremni i nismo znali kako se ponašati. Sada se puno bolje možemo boriti protiv opasnog neprijatelja i zato ne smije biti zatvaranja granica.”

Smatra da je Slovenija pogriješila kada je javno rekla da je pobijedila koronavirus i proglasila se “korona free” državom. “Ni jedna zemlja u svijetu nije ‘korona free’ i u svakoj taj virus cirkulira, samo valja vidjeti koliko ga se i kako drži pod kontrolom. Stoga sve države, a poglavito one koje su turističke destinacije, moraju biti transparentne kada je u pitanju broj zaraženih jer turist mora znati u kakvo okruženje dolazi ljetovati”, kaže Trampuž za Slobodnu Dalmaciju.

